Ejecutivos de AM Best América Latina asistirán a la Semana 2020 de Seguros en Guatemala

Carlos De la Torre, director senior, y Midori Honda, directora de desarrollo de negocio, ambos de AM Best América Latina, asistirán a la Semana de Seguros de Guatemala 2020, que tendrá lugar del 13 al 18 de enero de 2020, en la ciudad de Guatemala.

La semana de seguros en Guatemala es el evento relacionado con seguros y reaseguros más grande para la industria guatemalteca. El programa del evento incluye seminarios, juntas y reuniones de la industria, y sirve como una oportunidad para aseguradores, corredores, reaseguradores y asociaciones de establecer contactos a medida que preparan sus estrategias para el próximo año.

AM Best mantiene una perspectiva de segmento de mercado estable en el mercado de seguros y reaseguros de Guatemala debido a la demostrada capacidad de los aseguradores para ajustar las estrategias de suscripción en medio de condiciones económicas volátiles para mantener la rentabilidad. Para acceder al informe, visite www.ambest.com/latinamerica/pdfs/PerspectivaSegurosPanama.pdf. Se pueden encontrar otras perspectivas del mercado latinoamericano en la página Perspectivas del segmento de mercado de Best.

Para programar una reunión con De la Torre y Honda para discutir los aspectos comerciales y el proceso para iniciar la calificación crediticia de AM Best, envíe un correo electrónico a [email protected].

AM Best es una agencia de calificación crediticia global, editor de noticias y proveedor de datos especializado en la industria de seguros. La compañía hace negocios en más de 100 países. Con sede en Oldwick, Nueva Jersey, AM Best tiene oficinas en ciudades de todo el mundo, incluyendo Londres, Ámsterdam, Dubai, Hong Kong, Singapur y Ciudad de México. Para más información, visite www.ambest.com.

