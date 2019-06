El Art Institute of Atlanta Anuncia a Ozzie Areu como Orador Principal

ATLANTA--(BUSINESS WIRE)--El Art Institute of Atlanta se complace en anunciar a Ozzie Areu, fundador y director ejecutivo de Areu Bros. Studios, como orador principal de su ceremonia de graduación de 2019. El evento se llevará a cabo el viernes 14 de junio de 2019, a las 11.00 a. m., en el Cobb Energy Performing Arts Center, ubicado en 2800 Cobb Galleria Parkway, Atlanta, GA 30339. www.artinstitutes.edu/atlanta

El señor Newton I. Myvett, presidente del Art Institute of Atlanta, comentó: “Nos sentimos honrados de tener a alguien con la visión y con la experiencia en la industria de Ozzie Areu como orador principal de este año. Nuestros programas académicos están formulados con aportes de la industria para garantizar que los estudiantes estén equipados con habilidades y competencias que estén alineadas con los estándares de la industria. Contar con la presencia del señor Areu como orador principal de nuestra ceremonia de graduación dará a nuestros graduados un conocimiento perspicaz y ganado con mucho esfuerzo que los impulsará al éxito”.

El productor cubano estadounidense Ozzie Areu es el fundador y director ejecutivo de Areu Bros. Studios, el primer estudio de cine y televisión de propiedad y gestión de latinos en los Estados Unidos. www.areubros.com

La introducción de Ozzie a la industria del entretenimiento comenzó con un puesto de guardia de seguridad en Warner Bros. Su ética de trabajo incansable lo llevó a ser el jefe de seguridad de la serie “Friends”, lo cual le abrió puertas y le permitió convertirse en asistente personal de Jennifer Aniston y de Brad Pitt durante cinco años, seguido de dos años con Ellen DeGeneres y Portia De Rossi. Luego, fue contratado por Tyler Perry para ser su asistente ejecutivo.

Ozzie comenzó a viajar de Los Ángeles a Atlanta para permanecer cerca de su familia, hasta que su familia lo alentó a tomar la decisión y tratar de aprender lo más posible de un visionario y pionero como Tyler Perry. Ozzie fue ascendido de asistente a presidente de Tyler Perry Studios casi un año después de comenzar a trabajar con Tyler.

Desde su inicio como presidente de Tyler Perry Studios, donde Ozzie también se desempeñó como productor ejecutivo, se ha convertido en un pionero en la industria del entretenimiento. Durante su fructífera carrera, Ozzie ha hecho muchas películas y producido más de 900 episodios de dramas y comedias de televisión en nueve series diferentes. Ozzie ayudó a administrar la visión de Tyler Perry Studios para su compañía, “A Place Where Even Dreams Believe” (Un lugar donde incluso los sueños creen), al interconectar mundos a través de la narración y el entretenimiento familiar, mientras inspira a las audiencias con problemas de la vida real y que inducen a la reflexión.

Ozzie también dirigió 34th Street Films, una rama de producción de Tyler Perry que descubrió la película Precious mientras estaba en el Festival de Cine de Sundance en 2009. Precious obtuvo dos premios de la Academia en 2010 por mejor actriz de reparto y por mejor guión adaptado, a la vez que ganó un Premio Globo de Oro, un Premio NAACP y un Premio Espíritu Independiente.

Después de 13 años de trabajar para Tyler Perry, dejó su puesto de presidente para convertirse en el propietario y fundador de Areu Bros. Studios. Ozzie compró el complejo del estudio anterior de Tyler Perry en diciembre de 2018, en el sureste de Atlanta, con el objetivo de transformarlo en un campus de medios multifacéticos que abarca música, tecnología, contenido de formato corto, películas y operaciones de televisión.

Ozzie tiene una larga lista de trabajos de producción que incluyen muchas de las comedias de Tyler Perry, como la comedia mejor calificada de TBS House of Payne, las populares Meet the Browns, For Better and for Worse, The Haves and the Have Nots y Love Thy Neighbor, solo por nombrar algunas. The Haves and the Have Nots estableció récords para OWN al obtener las calificaciones más altas en el estreno de la serie y las calificaciones más altas en la historia de la red. Love Thy Neighbor fue el segundo programa mejor calificado de la serie en OWN Network después de The Haves and the Have Nots.

Los créditos de producción cinematográfica incluyen los siguientes: For Colored Girls, Madea’s Big Happy Family, su primera animación Madea’s Tough Love, Good Deeds, Madea’s Witness Protection, Temptation: Confessions of a Marriage Counselor, Peeples, Single Mom’s Club, A Madea Christmas, Boo! A Madea Halloween, Boo 2! A Madea Halloween, Acrimony, A Madea Family Funeral y muchos más.

Ozzie ha trabajado con talentosas figuras, como Sofía Vergara, Janet Jackson, Whoopi Goldberg, Taraji P. Henson, Phylicia Rashad, Eugene Levy, Doris Robert, Nia Long, Thandi Newton, Kerry Washington, Loretta Devine, Wendi McLendon-Covey, Kathy Najimy, John Schneider, Zulay Henao y muchas más.

Premios: Los 50 latinos más influyentes en Georgia y el Premio de los Presidentes de la Cámara de Comercio Hispana de Georgia, el Eagle Leadership Award de The Latino Leaders Network, los premios al Héroe Cultural Global y al Ciudadano Destacado de Georgia de la Cámara de Comercio Mundial. For Colored Girls recibió honores en los premios NAACP Image Awards, entre ellos el de mejor actriz de reparto de película cinematográfica, dirección destacada de película cinematográfica/película de televisión para Tyler Perry y mejor película cinematográfica. En los Premios BET 2011, For Colored Girls recibió la máxima distinción de mejor película.

Los premios adicionales incluyen el Georgia Highlight Award (2015) y Who's Who Top 100 Presidents (2015). El Hispanicize Latinovator Award (2016), el premio de la Asociación Americana de Diabetes (2016), el Premio al Padre del Año (2016), el Premio a la Excelencia Ejecutiva en Entretenimiento de la Cámara de Comercio Hispana de Georgia (2016), el Premio Men In Black (2016) y fue también reconocido por Fox News Channel por el Mes de la Herencia Hispana (2016). Él y su hermano recibieron el premio Untold Stories Honorees 2017 de la Black Women Film Network y aparecieron en CNN Money: My American Success Story.

El Art Institute of Atlanta tiene una tradición de educación de calidad, centrada en la carrera para el campo creativo. Fundado en 1949 como Massey Business College, se convirtió en el Art Institute of Atlanta en 1975 y se enorgullece de su legado de educación de más de sesenta años para profesionales creativos. Ofrece programas de grado en las áreas de diseño, moda, artes mediáticas y culinaria. El Art Institute of Atlanta alberga un espacio de exhibición en la galería y es el hogar de Creations, su restaurante dirigido por estudiantes, que está abierto al público. El Art Institute of Atlanta está acreditado por la Southern Association of Colleges para otorgar títulos de bachillerato y profesional asociado. Comuníquese con la Commission on Colleges en 1866 Southern Lane, Decatur, Georgia 30033-4097 o llame al 404.679.4500 si tiene preguntas sobre la acreditación del Art Institute of Atlanta. Para obtener más información sobre el Art Institute of Atlanta, visite www.artinstitutes.edu/atlanta.

El Art Institute of Atlanta es uno de los institutos de arte, un sistema de escuelas privadas sin fines de lucro en todo loa Estados Unidos. Los programas, los niveles de credenciales, la tecnología y las opciones de programación varían según la escuela y están sujetos a cambios. 6600 Peachtree Dunwoody Rd, NE, Embassy Row, Atlanta Georgia 30328. © 2019. The Arts Institutes International LLC. Todos los derechos reservados.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Contacts

Contactos de prensa:Marcia Gomez(305) 397-9207

Camille Cortes(787) 390-1980[email protected]