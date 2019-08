El director de AM Best para América Latina presenta opinión sobre la industria de los seguros mexicana en el Congreso Internacional de la AMASFAC 2019

CIUDAD DE MÉXICO--(BUSINESS WIRE)--AM Best El Director Analítico de Calificaciones para América Latina, Alfonso Novelo, dirigirá una sesión en el Congreso Internacional 2019 de la Asociación Mexicana de Agentes de Seguros y Fianzas (AMASFAC), que tendrá lugar del 3 al 4 de septiembre de 2019 en la Ciudad de México.

AM Best mantiene una perspectiva estable en relación con la industria de los seguros de México, ya que las compañías del mercado siguen ostentando niveles sólidos de capitalización; sin embargo, la incertidumbre sobre el alcance de los futuros proyectos legislativos y la posible turbulencia económica podrían crear volatilidad dada la correlación entre el mercado de los seguros con la economía. Novelo disertará sobre éste y otros temas en su sesión sobre la situación del mercado de los seguros en México; además, analizará los eventuales impulsores de los movimientos futuros de calificación. La presentación tendrá lugar el miércoles 4 de septiembre a las 16:00 (CDT).

AMASFAC se fundó en 1958 y brinda capacitación profesional a agentes de seguros y de fianzas que fungen como intermediarios entre las aseguradoras y los clientes en México. El tema del evento de este año, cuya sede será el Hotel Camino Real Polanco, es "Herramientas para el futuro... hoy mismo". En otras sesiones destacadas sobre los principales temas del mercado se analizará la economía y la política actual de México, con paneles de debate sobre los principios ambientales, sociales y de gobernanza y los mercados de seguros de automóviles y cibernéticos. Para más información, consulte el programa del evento.

AM Best es una fuente confiable de información y datos del mercado de seguros, y la única agencia de calificación crediticia global con un enfoque único en la industria de seguros. Las calificaciones crediticias de Best son un indicador reconocido de la solidez financiera y la solvencia de la aseguradora. Visite http://www.ambest.com para más información.

Copyright © 2019 por A.M. Best Rating Services, Inc. y/o sus afiliadas.

TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Contacts

Midori Honda Directora de Desarrollo de Mercado +52 55 1102 2720, ext. 105 [email protected]