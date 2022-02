El informe de PPG presenta acabados de dos tonos y la personalización es tendencia entre los compradores de automóviles

El informe 2021 de colores automotrices de la compañía destaca las tendencias emergentes influenciadas por los cambios en la sociedad, el estilo de color holístico y las tecnologías de aplicaciones sustentables

PITTSBURGH--(BUSINESS WIRE)--PPG (NYSE: PPG) presentó hoy su informe 2021 de popularidad de colores automotrices, que destaca una demanda cada vez mayor de acabados de dos tonos, colores personalizados y otras tendencias emergentes entre los compradores de automóviles.

El aumento de acabados de dos tonos refleja el deseo de los consumidores de personalizar sus automóviles. El progreso considerable en la ciencia del color y las tecnologías de aplicaciones brindan la oportunidad de presentar estas opciones estilísticas al público de una manera más práctica y sustentable.

“Es entendible que los acabados de dos tonos vuelvan a adquirir popularidad en este momento en que estamos mirando al pasado como sociedad”, afirmó Misty Yeomans, gerenta de Estilo de Color de PPG, Fabricantes de Equipos Originales de Automóviles en América. “Además de los colores de pedido especial, los barnices de color, las pinturas tricapa y los acabados mate, los acabados de dos tonos reflejan mejor la personalidad y las preferencias individuales de los propietarios de vehículos.

Si bien los acabados de dos tonos eran comunes en los años cincuenta y sesenta, estos se volvieron cada vez menos prácticos en entornos de producción en masa debido a los procesos de aplicación y desarrollo de colores convencionales. El proceso tradicional para alcanzar un acabado de dos tonos requiere un enmascarado de mayor mano de obra de la carrocería del vehículo y muchas pruebas en el taller de pintura. PPG ha ayudado a los fabricantes de equipos originales a nivel mundial a superar este desafío a través de la tecnología de aplicación innovadora que produce bordes de pintura precisos sin el uso de enmascarado y otros procesos que requieren gran cantidad de tiempo.

El proceso de aplicación de precisión de PPG puede reducir el tiempo de aplicación en el taller de pintura a aproximadamente 50 minutos por vehículo de dos tonos. Respalda los objetivos de sustentabilidad del cliente al reducir las emisiones de dióxido de carbono (CO2) y eliminar la necesidad de usar sistemas de filtración de aire que consumen mucha energía para controlar el exceso de pintura. La personalización del color también es posible gracias a los avances de PPG en el estilo de color digital, lo que reduce notablemente el tiempo de salida al mercado para los colores nuevos.

Otras tendencias destacadas en el informe de PPG son la creciente popularidad de los grises, azules, verdes y violetas, con colores vibrantes y nuevos que probablemente se presenten en modelos deportivos en lugar de vehículos SUV y camionetas “pickup”.

El verde, en conexión con la naturaleza, la sustentabilidad y la inclusividad, sigue siendo de preferencia a nivel mundial. Este continuará siendo un espacio de color importante para la industria automotriz.

“El verde también es el color del “semáforo”, donde representa una señal de avance: es seguro y nos genera confianza”, expresó Yeomans. “El verde refleja dos tonalidades. La primera, es un color fresco, vivaz y deportivo. La otra, es orgánico y más oscuro, con tonos más profundos desarrollados o diseñados como verdes oscuros y lujosos, pero manteniendo un estilo fresco y deportivo”.

Desde una perspectiva global, el blanco (el 35 % de los vehículos fabricados) y el negro (18 %) continúan siendo las opciones predominantes de los compradores de automóviles, mientras que la demanda de grises ha aumentado un 2 % en los dos últimos años. Los azules siguen siendo relevantes en un 8 %, mientras que la fabricación de los rojos disminuyó al 7 %. Esto se produjo por una caída del 1,5 % entre los consumidores estadounidenses.

PPG también notó un mayor hincapié en adoptar un enfoque holístico en el estilo de los vehículos.

“Consideramos todas las superficies y características del vehículo como parte de nuestro proceso del estilo de color”, afirmó Yeomans. “A modo de ejemplo, vemos un uso cada vez mayor de los colores y revestimientos especializados para ruedas a fin de complementar las características de estilo de la carrocería del vehículo”.

La posición única de PPG como líder global en color permite a la compañía observar y plasmar las tendencias de colores emergentes para las aplicaciones de los clientes, desde productos para el consumidor hasta el color para automóviles y el diseño residencial, comercial e industrial. Teniendo en cuenta este enfoque basado en hechos, los expertos en color de PPG ayudan a los clientes a generar ideas de colores según sus tendencias culturales y demográficas. Las tecnologías de color resultantes cubren una amplia variedad de materiales y superficies, acortan los ciclos de desarrollo y permiten lanzar al mercado productos más deseables y atractivos con mayor rapidez.

