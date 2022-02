Emilio Mahuad se une a Lazard como CEO, asesoramiento financiero, Mexico

NEW YORK Y CIUDAD DE MÉXICO--(BUSINESS WIRE)--Lazard Ltd (NYSE: LAZ) anunció hoy que Emilio Mahuad se ha unido a la firma como CEO del sector de Asesoría Financiera de Lazard en México, con efecto inmediato. Su sede se encuentra en Ciudad de México.

“Con más de dos décadas de experiencia y éxito en la creación de negocios de banca de inversión, Emilio es un asesor de confianza para los líderes empresariales en México, un mercado importante en el que seguimos invirtiendo", dijo Peter Orszag, CEO de Lazard Financial Advisory. “Su trayectoria y su amplia red de relaciones en toda América Latina lo convierten en una importante adición a nuestra red de asesoramiento global, y esperamos que Emilio impulse nuestro negocio en México a nuevos niveles de rendimiento”.

Mahuad se une a Lazard desde UBS, donde trabajó durante más de ocho años, más recientemente como jefe de país y jefe de banca global México. Anteriormente, fue Director General de la oficina de banca de inversión de Bank of America Merrill Lynch en la Ciudad de México durante casi 10 años y ocupó varios puestos de banca de inversión en Bear, Stearns & Co. y RBC Capital Markets en la Ciudad de Nueva York. Ha asesorado en transacciones que representan más de 50 000 millones de dólares de valor de transacción en todos los sectores en las Américas y estuvo mucho tiempo en sectores claves como el consumo, el transporte, la infraestructura, los bienes raíces y la tecnología financiera. Se licenció en Economía en la Universidad Iberoamericana y obtuvo un máster en Administración de Empresas en la facultad de negocios Booth School of Business de University of Chicago.

Jerónimo Gerard Rivero seguirá siendo asesor senior en la oficina de la Ciudad de México. En los últimos años, Lazard ha brindado servicios de asesoría a sus clientes en varias transacciones estratégicas con empresas mexicanas, como Cinepolis, Grupo Axo, Alsea, Magenta Infraestructura y Q’Max Solutions Inc. Lazard tiene la mayor red de oficinas de asesoramiento financiero de las Américas.

Acerca de Lazard

Lazard, una de las empresas de asesoramiento financiero y gestión de activos más importantes del mundo, opera en 41 ciudades de 26 países de América del Norte, Europa, Asia, Australia, América Central y América del Sur. Sus orígenes se remontan a 1848. La firma ofrece asesoramiento sobre fusiones y adquisiciones, asuntos estratégicos, reestructuración y estructura de capital, obtención de capital y financiación empresarial, así como servicios de gestión de activos a empresas, sociedades, instituciones, gobiernos y particulares. Para obtener más información sobre Lazard, visite www.lazard.com. Siga a Lazard en @Lazard.

