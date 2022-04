Enedym Inc. anuncia su asociación con Sona Comstar para producir motores sin imanes para vehículos eléctricos

El acuerdo abarca licencias tecnológicas para aplicaciones en vehículos eléctricos de 3 ruedas, motos eléctricas de alto rendimiento y vehículos eléctricos comerciales de 4 ruedas en la gama de potencia seleccionada.

La innovadora tecnología de accionamiento SRM de Enedym no necesita imanes permanentes ni otras tierras raras y ofrece un alto rendimiento, densidad de potencia y eficiencia.

Sona Comstar será el fabricante y vendedor exclusivo de las tecnologías de transmisión SRM de Enedym para aplicaciones específicas en la India

HAMILTON, Ontario--(BUSINESS WIRE)--Enedym Inc. ("Enedym"), la empresa tecnológica que desarrolla motores de reluctancia conmutada (SRM) de próxima generación, cadenas cinemáticas eléctricas y transmisiones electrificadas, ha anunciado hoy una asociación estratégica con Sona BLW Precision Forgings Ltd ("Sona Comstar"), líder mundial en tecnología de automoción. Según las condiciones del acuerdo, Enedym y Sona Comstar desarrollarán plataformas de transmisión SRM para carreteras y condiciones de uso en la India para vehículos eléctricos de 3 ruedas y motocicletas de 2 ruedas de alto rendimiento con una potencia de 10kW o superior y vehículos eléctricos comerciales de 4 ruedas con una potencia de 20kW o superior. Enedym también otorgará la licencia de sus tecnologías SRM a Sona Comstar para la producción de motores, controladores y transmisiones para vehículos específicos exclusivamente en la India. Está previsto que la producción en serie de estos sistemas comience en 2023.

Los vehículos de tres ruedas están liderando la transición a los vehículos eléctricos en la India. El catalizador de este cambio es la expansión de la infraestructura de la cadena de suministro, tanto por parte del comercio electrónico como de los proveedores de servicios logísticos, combinada con el crecimiento de la demanda de bienes de consumo. Se espera que continúe el interés por la movilidad sostenible, dados los bajos costes de explotación y el auge del comercio electrónico, que crean un mercado potencialmente amplio para los motores eléctricos.

Ali Emadi, fundador, presidente y CEO de Enedym, ha declarado: "Estamos encantados de anunciar esta asociación con Sona Comstar; se trata de una colaboración que servirá de puente entre el suministro por parte de Enedym de tecnologías de motores SRM de última generación, que no requieren tierras raras, reducen drásticamente los costes gracias a la digitalización avanzada y permiten un rendimiento líder en la industria, con un socio fiable y altamente competente del calibre de Sona Comstar, para proporcionar sistemas y componentes de alta ingeniería a los OEM de automoción. En la India, los vehículos de tres ruedas están a la vanguardia de la transición a los vehículos eléctricos y, por tanto, nuestros esfuerzos conjuntos tendrán un impacto significativo en cuestión de sostenibilidad, eficiencia, contención de costes y mejora del rendimiento".

En relación con esta asociación, Kiran M. Deshmukh, director de tecnología de Sona Comstar Group, ha comentado: "Nos complace anunciar nuestra colaboración con Enedym, una asociación que abre la puerta a las invenciones desarrolladas por Ali Emadi y su grupo de investigación en el Centro de Recursos de Automoción de la Universidad McMaster. Los nuevos motores de reluctancia conmutada de Enedym, con un avanzado control del ruido acústico, nos ayudarán a ofrecer soluciones sin imán de alto rendimiento y eficientes a nuestros clientes más exigentes, un paso más hacia soluciones ambientalmente sostenibles y rentables para promover una adopción más rápida de la movilidad eléctrica en la India y en todo el mundo".

Acerca de Enedym, Inc.

Enedym es una empresa emergente de tecnología de la Universidad McMaster. La empresa tiene su sede en el Parque de Innovación de McMaster, en Hamilton (Ontario, Canadá). Enedym es propietaria de más de 60 patentes, solicitudes de patentes pendientes e invenciones relacionadas desarrolladas por el catedrático de investigación de excelencia de Canadá en cadenas cinemáticas híbridas, el doctor Ali Emadi, y su grupo de investigación en el Centro de Recursos de Automoción de McMaster (MARC) de la Universidad McMaster.

El propósito de Enedym es reducir significativamente el coste de los motores de propulsión eléctrica e impulsar un nuevo paradigma en la electrificación a través de novedosas tecnologías de accionamiento de motores eléctricos, controles y técnicas de digitalización. Enedym aspira a ayudar a salvar el planeta con cada motor eléctrico. Para más información sobre Enedym, visite www.enedym.com.

Acerca de Sona BLW Precision Forgings Limited

Sona BLW Precision Forgings Limited (Sona Comstar) es una de las principales empresas de tecnología de automoción del mundo. Fundada en 1995, tiene su sede en Gurugram (India) y se ha convertido en un proveedor global con nueve instalaciones de fabricación y montaje en India, Estados Unidos, México y China.

Sona Comstar se dedica principalmente a diseñar, fabricar y suministrar sistemas y componentes de automoción de alta ingeniería y de misión crítica a los OEM de automoción. Sona Comstar es uno de los principales proveedores del mercado mundial de vehículos eléctricos (VE), que está experimentando un rápido crecimiento. La empresa cuenta con sólidas capacidades de I+D, ingeniería y tecnología en forja de precisión, sistemas mecánicos y eléctricos, así como desarrollo de software de base y de aplicación. Está diversificada en cuanto a geografía, productos, segmentos de vehículos y clientes.

Sona Comstar cotiza en BSE Ltd (BSE) (código: SONACOMS/543300) y en la National Stock Exchange of India Ltd. (NSE). (NSE) (símbolo: SONACOMS). Para más información sobre Sona Comstar, visite www.sonacomstar.com.

