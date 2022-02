Enedym recibe 2,4 millones de dólares de Sustainable Development Technology Canada para comercializar y avanzar en la tecnología de los aerogeneradores con motor de paso Ventium

Ventium celebra la entrada de Enedym en el mercado de las energías renovables como el primer producto no propulsado disponible en el mercado.

HAMILTON, Ontario--(BUSINESS WIRE)--Enedym, Inc. ("Enedym"), la empresa tecnológica que desarrolla motores de reluctancia conmutada (SRM) de próxima generación, propulsión eléctrica y trenes motrices electrificados, ha anunciado hoy que ha recibido una contribución no reembolsable de 2,4 millones de dólares de Sustainable Development Technology Canada ("SDTC") para comercializar y avanzar en su tecnología de turbinas eólicas con motor de paso Ventium.

Gracias a su exclusiva tecnología de turbinas eólicas con motor de paso, Ventium, cuyo nombre deriva de dos palabras en latín, viento (ventus) y poder (imperium), está aumentando la fiabilidad y la eficiencia de las turbinas eólicas y, por tanto, la producción de energía. Con el tiempo, el aumento de la generación de energía eólica sustituirá a la de los combustibles fósiles, lo que supondrá una importante reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero. Además, la mayor eficiencia de los aerogeneradores reduce el coste de la energía eólica, lo que hace más atractiva la inversión en energía eólica limpia.

El ministro de Innovación, Ciencia e Industria, François-Philippe Champagne, comentó: "Los empresarios canadienses están a la vanguardia de la transición mundial hacia una economía más fuerte, más ecológica y más resistente. Las inversiones de hoy permitirán a los innovadores de la tecnología verde en una variedad de sectores comercializar sus ideas, ayudando a Canadá a cumplir sus compromisos climáticos de 2030 y a alcanzar su objetivo de emisiones netas cero para 2050, asegurando un futuro más sostenible para todos los canadienses".

La tecnología de Enedym promete transformar los aerogeneradores en una fuente aún más eficaz de electricidad sostenible", añade Leah Lawrence, presidenta y CEO de SDTC. SDTC se enorgullece de apoyar a los empresarios canadienses, como Enedym, que están a la vanguardia de los esfuerzos mundiales para desarrollar soluciones e impulsar la innovación que nos hará avanzar hacia un futuro más verde y próspero", prosigue.

Ali Emadi, fundador, presidente y CEO de Enedym, concluye: “Nos gustaría agradecer a SDTC su continuo apoyo en el desarrollo y la comercialización de nuestra próxima generación de motores de paso para aerogeneradores, Ventium. La energía eólica es una de las tecnologías de energía renovable de más rápido crecimiento en la actualidad, y Enedym cree que es una herramienta crucial para crear un futuro sostenible para todos. Nuestro sistema Ventium hace que los aerogeneradores sean más eficientes, más económicos y pueden contribuir significativamente a resolver los problemas que plantea el cambio climático. A través de nuestra asociación con SDTC, y con el apoyo de nuestro consorcio de socios industriales, podemos lograr nuestro objetivo compartido de garantizar que la infraestructura de energía eólica funcione de forma más eficiente, fiable y rentable”.

Los socios del consorcio de Enedym para el desarrollo del sistema Ventium, además de las colaboraciones con varios de los mayores propietarios y operadores eólicos a nivel mundial, incluyen:

Smartricity Inc. (Ballinafad, ON) JFE Shoji Power Canada Inc. (Burlington, ON) IEC Holden (Montreal, QC) WECS RENEWABLES (Palm Springs, CA) Innovative Thermal Solutions Inc. (Waterloo, ON) EECOMobility (Hamilton, ON)

Michael Sonsogno, CEO de Smartricity, comentó: "Los sistemas de motor de paso son una de los principales problemas de fiabilidad de un aerogenerador, debido a los frecuentes fallos tanto del motor eléctrico como del convertidor de corriente continua convencional. Smartricity se complace de colaborar con Enedym para lanzar Ventium al mercado, ya que aborda directamente todos los puntos débiles de los actuales sistemas de paso y los resuelve con la avanzada tecnología SRM de Enedym".

Acerca de Enedym, Inc.

Enedym es una empresa emergente de tecnología de la Universidad McMaster. La empresa tiene su sede en el Parque de Innovación de McMaster, en Hamilton (Ontario, Canadá). Enedym es propietaria de más de 50 patentes, solicitudes de patentes pendientes e invenciones relacionadas desarrolladas por el catedrático de investigación de excelencia de Canadá en cadenas cinemáticas híbridas, el doctor Ali Emadi, y su grupo de investigación en el Centro de Recursos de Automoción de McMaster (MARC) de la Universidad McMaster. El propósito de Enedym es reducir significativamente el coste de los motores de propulsión eléctrica e impulsar un nuevo paradigma en la industria de los motores eléctricos a través de novedosas tecnologías de accionamiento de motores de reluctancia conmutada (SRM). Enedym aspira a ayudar a salvar el planeta con cada motor eléctrico. Para más información sobre Enedym, visite www.enedym.com y nuestro canal de YouTube en Enedym YouTube.

Acerca de Sustainable Development Technology Canada

La SDTC apoya a las empresas que quieren hacer cosas extraordinarias.

Desde la financiación inicial hasta el apoyo a la formación y el aprendizaje entre iguales, pasando por la integración en el mercado, el SDTC se compromete a ayudar a las pequeñas y medianas empresas a convertirse en compañías de éxito que den empleo a los canadienses de costa a costa. Los fondos de innovación del SDTC ayudan a resolver algunos de los problemas medioambientales más acuciantes del mundo: el cambio climático, la regeneración a través de la economía circular y el bienestar de las personas en las comunidades donde viven y el entorno natural con el que interactúan. Para más información, visite www.sdtc.ca

El comunicado en el idioma original, es la versión oficial y autorizada del mismo. La traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal.

Contacts

Contacto para los medios de comunicación de Enedym Inc.

Melissa Sheer Kent Place Communications, LLC 917-690-2199 melissa@kentplacellc.com