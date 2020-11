FRISS: El impacto de COVID-19 en la IA y la digitalización en los seguros

Un estudio de 2020 de FRISS revela cómo la pandemia cambió las prioridades de las aseguradoras

SANTIAGO DE CHILE--(BUSINESS WIRE)--En un estudio reciente de FRISS, líder mundial en software de detección de fraude impulsado por inteligencia artificial para aseguradoras, se destaca el impacto de COVID-19, así como las tendencias de la industria a largo plazo. El estudio recopiló información de casi 500 profesionales de seguros en todo el mundo y brinda información sobre temas como la detección de fraudes durante una pandemia, desafíos de datos, establecimiento de una cultura de lucha contra el fraude, el uso de las redes sociales para combatir el fraude y más.

El informe completo está disponible como descarga gratuita

Rapid and sweeping change in how insurers do business — and fight fraud — were well underway before COVID-19 erupted across the world. The pandemic has accelerated an already dizzying pace. AI and digitizing the insurance chain brings remarkable new potential to benefit insurance consumers. Yet fraudsters inevitably work to exploit emerging system gaps, continuing to drive up the cost of insurance for honest consumers.

Los cambios rápidos y radicales en la forma en que las aseguradoras hacen negocios y luchan contra el fraude ya estaban en marcha antes de que la COVID-19 estallara en todo el mundo. La pandemia se ha acelerado a un ritmo vertiginoso. La inteligencia artificial y la digitalización de la cadena de seguros brindan un nuevo potencial notable para beneficiar a los consumidores de seguros. Sin embargo, los estafadores inevitablemente trabajan para explotar las brechas emergentes del sistema, y continúan aumentando el costo del seguro para los consumidores honestos.

Los hallazgos clave del estudio de fraude incluyen:

COVID-19 obligó al 65% de las aseguradoras a centrarse en la digitalización

La pandemia mundial obligó a casi dos tercios de todas las organizaciones de seguros a centrarse más en la digitalización. Casi la mitad se centró en la reducción de costos y alrededor del 30% aumentó activamente sus controles de fraude. Prevenir el fraude es bueno para el negocio. El éxito depende de la capacidad de habilitar profundamente una forma de trabajo digital. Las reclamaciones de bajo riesgo pueden acelerarse para brindarles a los clientes sinceros un momento mágico cuando más les importa. Sin embargo, el reciente estudio de FRISS encontró que el deseo de avanzar hacia procesos digitales y directos aún no se ha cumplido con la acción. Muchos encuestados aún confían en la intuición de su personal y en otros métodos manuales para prevenir y predecir el fraude.

El 18% de las reclamaciones contienen un elemento de fraude.

Siempre es difícil precisar exactamente cuánto afecta el fraude a la industria. La industria generalmente está de acuerdo en que el fraude representa aproximadamente el 10% del costo de todos los reclamos. Sin embargo, los encuestados en promedio creen que el 18% de todas las reclamaciones contienen un elemento de fraude, inflación o tergiversación. Los principales esquemas de fraude que vieron un aumento en popularidad durante COVID-19 son accidentes simulados y robos de vehículos, facturación de procedimientos o servicios fantasmas y accidentes falsos que ocurren en los hogares de las personas.

El 100% de las aseguradoras se benefician de la implementación de software de detección de fraude

La eliminación del fraude tiene un claro beneficio para el índice de pérdidas y es la principal razón por la que los encuestados están dispuestos a emprender nuevas iniciativas. El 60% señala que una tasa de pérdidas mejorada es la mayor ventaja de utilizar software de detección de fraude. Además, el 49% dice que se beneficia enormemente de la detección en tiempo real. Evaluar los reclamos en tiempo real brinda un mejor servicio al cliente, lo que convierte los momentos de miseria en momentos mágicos. El 48% ahora se está adelantando a los esquemas de fraude emergentes. Otras ventajas incluyen una mejor calidad de la cartera y una mayor eficiencia del investigador. Evaluar a los clientes entrantes en tiempo real ofrece una mejor experiencia, una mayor lealtad y un libro de negocios de mayor calidad.

Empiece a luchar contra el fraude de forma proactiva

Temas como la integración deficiente de datos, la falta de recursos de TI o el miedo a los falsos positivos todavía pesan en la mente de los operadores. Los líderes de opinión de la industria esperan un aumento del fraude durante los próximos 12 meses. A medida que las aseguradoras impulsan el cambio digital, es importante que recuerden incluir la prevención del fraude como parte de su conjunto de herramientas digitales.

Vemos a las aseguradoras avanzar hacia el monitoreo en tiempo real de los riesgos y el fraude y monitorear de manera proactiva las pólizas y los reclamos a lo largo del ciclo de vida, para asegurarse de que puedan ejecutar una cartera saludable. No esperemos lo que nos trae Covid, sino que comencemos a combatir el fraude de manera proactiva. Los clientes honestos se lo merecen.

Se pueden encontrar más tendencias en el Informe de fraude de 2020 completo

Sobre FRISS

FRISS se centra al 100% en la detección automatizada de riesgos y fraudes para las compañías de seguros generales de todo el mundo. Sus soluciones de software basadas en inteligencia artificial para suscripción, siniestros y SIU ayudan a más de 175 aseguradoras a hacer crecer su negocio. FRISS detecta el fraude, mitiga los riesgos y apoya la transformación digital. Las aseguradoras entran en funcionamiento en 4 meses, obtienen hasta 10 veces el ROI y ven un aumento del 80% en el procesamiento directo de solicitudes de pólizas y reclamos.

Las soluciones de FRISS ayudan a reducir los índices de siniestralidad, permiten un crecimiento rentable de la cartera y mejoran la experiencia del cliente. Para obtener más información, visite friss.com o @FRISS_com.

Contacts

Ruud van Gerwen director de marketing global de FRISS ruud.van.gerwen@friss.com