Fortescue y empresas respaldadas por EIG firman un MdE para explorar el desarrollo conjunto de una planta de hidrógeno renovable en Brasil

WASHINGTON Y RÍO DE JANEIRO--(BUSINESS WIRE)--EIG, un inversor institucional líder en el sector energético mundial, y Prumo Logística S.A. (“Prumo”) una empresa privada brasileña controlada por EIG, han anunciado hoy la firma de un Memorando de Entendimiento ("MdE") entre la filial de Porto do Açu Operações S.A. (“Puerto de Açu” o “Puerto”) y Fortescue Future Industries Pty Ltd (“FFI”). FFI es una filial propiedad de Fortescue Metals Group Ltd (“Fortescue”).

Según los términos del MdE, las partes llevarán a cabo conjuntamente estudios de viabilidad para la instalación de una planta de hidrógeno renovable en Puerto de Açu, el mayor complejo portuario-industrial de aguas profundas de América Latina, lo que supone un gran paso hacia el desarrollo de un sistema capaz de producir hidrógeno renovable a escala industrial. El MdE también sienta las bases para el desarrollo de proyectos de energía solar in situ y de energía eólica marina en los estados de Río de Janeiro y Espirito Santo.

La planta de hidrógeno renovable propuesta tendría una capacidad de 300 megavatios con potencial para producir 250.000 toneladas métricas de amoníaco renovable. Se espera que la disponibilidad de hidrógeno renovable y energía renovable impulse una mayor industrialización sostenible en el Puerto, incluida la producción de acero renovable, fertilizantes, productos químicos, combustibles y otros productos industriales que se fabrican de forma ecológica. Si el proyecto sigue adelante, acelerará la descarbonización de sectores difíciles de erradicar, como el transporte, la fabricación y la industria pesada.

La directora general de FFI, Julie Shuttleworth, declaró: "FFI está evaluando las oportunidades de las energías renovables y el hidrógeno renovable a nivel mundial y ocupará un papel como líder e impulsará la industria de la energía y los productos renovables a medida que vayamos abandonando los combustibles fósiles. Me complace anunciar este MdE con Puerto de Açu. La oportunidad de establecer industrias totalmente nuevas y futuras a gran escala impulsará el crecimiento de la economía brasileña. Esperamos que el potencial de las nuevas industrias renovables en Puerto de Açu diversifique, amplíe y profundice en gran medida la ya cualificada mano de obra brasileña".

Carlos Tadeu Fraga, director general de Prumo, expresó: "Estamos encantados de asociarnos con FFI en este emocionante proyecto, que nos permite explorar nuevas oportunidades en el creciente espacio del hidrógeno renovable. Esta asociación es el último hito en la misión de Prumo de construir un complejo portuario que fomente el progreso económico y social al optimizar de forma sostenible el desarrollo de los activos energéticos y de infraestructuras de Brasil. Ya estamos bien posicionados para lograr esa misión y este proyecto nos ayudaría a concretar aún más estas ambiciones en Brasil y en toda la región".

R. Blair Thomas, director general de EIG y presidente del Consejo de Administración de Prumo, dijo: "Nos complace dar la bienvenida a EIG como socio con el fin de apoyar este proyecto de energía ecológica potencialmente innovador. Estamos llevando a cabo un enorme progreso en el Puerto y creemos que Prumo, con su lista de socios y clientes de clase mundial, está preparado para ser un líder en la transición energética de América Latina".

Acerca de Puerto de Açu

Puerto de Açu es el mayor complejo portuario-industrial de aguas profundas de propiedad privada de América Latina. En funcionamiento desde 2014, el Puerto de Açu es gestionado por Porto do Açu Operações, una asociación entre Prumo Logística y el Puerto Internacional de Amberes, filial de la Autoridad Portuaria de Amberes. Prevista para los próximos cinco años, la industrialización del puerto se basará, entre otros, en proyectos sostenibles y en la generación de energías limpias: empresas químicas, de combustibles, de granulación, siderúrgicas y otras podrán utilizar el hidrógeno verde como insumo para hacer más sostenible su mix energético.

Acerca de Prumo Logística

Prumo es el grupo económico multiempresarial responsable del desarrollo estratégico del Puerto de Açu. Estamos bajo el control de EIG, un fondo con sede en Estados Unidos centrado en la energía y las infraestructuras, y de Mubadala Investment Company, un inversor activo e innovador que asigna capital en diversos segmentos. A través de las 6 empresas del Grupo (Porto do Açu Operações, Ferroport, Açu Petróleo, GNA, Dome y BP Prumo) y de nuestros clientes y socios, Puerto de Açu atiende los segmentos de petróleo y gas, logística portuaria y minería. Su infraestructura tiene un potencial único para apoyar nuevos negocios y varios nichos industriales. Guiada por la perspectiva estratégica de Prumo, Açu es hoy una de las mayores y más prometedoras empresas de Brasil. Con la seguridad y la eficiencia operativa combinadas con la fuerza de la visión a largo plazo del Grupo y la proximidad a las principales cuencas de exploración de petróleo, Açu se está consolidando como la mejor solución para las demandas más exigentes.

Acerca de EIG

EIG es un inversor institucional líder en el sector energético mundial, con 22.000 millones de dólares gestionados a 31 de diciembre de 2020. EIG se especializa en inversiones privadas en energía e infraestructuras relacionadas con la energía a nivel mundial. Durante sus 39 años de historia, EIG ha invertido más de 34.900 millones de dólares en el sector energético a través de más de 365 proyectos o empresas en 36 países de seis continentes. Entre los clientes de EIG se encuentran muchos de los principales planes de jubilación, compañías de seguro, dotaciones, fundaciones y fondos soberanos de Estados Unidos, Asia y Europa. EIG tiene su sede en Washington, D.C. y cuenta con oficinas en Houston, Londres, Sídney, Río de Janeiro, Hong Kong y Seúl. Para más información, visite el sitio web de EIG en www.eigpartners.com.

