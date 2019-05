GLORY lanza ventas directas y presencia de servicio en México a través de la adquisición de Sortek S.A. de C.V.

LISLE, Ill.--(BUSINESS WIRE)--GLORY Ltd. [TYO:6457] anunció hoy que ha adquirido al Grupo Sortek S.A. de C.V. (Sortek) adquiriendo el 100% de las acciones emitidas de Sortek a través de sus subsidiarias internacionales Glory Global Solutions (International) Ltd. (GGSI) and Glory Global Solutions (Holdings) Ltd. Sortek es el proveedor líder de soluciones de clasificación de dinero en México y tiene una excelente reputación en prestación de servicios.

México representa un mercado en crecimiento importante para Glory. De acuerdo con el Banco Central de México, el volumen de circulación de dinero en efectivo creció casi 22% entre marzo de 2016 y marzo de 20191. Con aproximadamente el 90% de todas las transacciones de consumidores realizadas con dinero en efectivo2, los bancos y los minoristas de todo el país están reconociendo las oportunidades que se presentan al automatizar sus operaciones de dinero en efectivo para reducir costos, aumentar la seguridad y reenfocar al personal en actividades más valiosas dirigidas al cliente.

Comentando sobre la adquisición, Chris T. Reagan, Presidente de Glory de las Américas, dijo, “Esta adquisición apoya la estrategia de Glory de expandir nuestro negocio internacional. Esto está muy en línea con la estrategia de crecimiento de la compañía, enfocando más de nuestros recursos de gestión en la expansión de nuestro negocio más allá de Japón.

Sortek ha sido un colaborador de distribución muy exitoso con una excelente trayectoria y creemos que la sinergia y recursos adicionales que ofrece la presencia directa de Glory, en combinación con la relación que tiene el equipo, traerán muchos beneficios a los clientes nuevos y existentes”.

Armando López, Director General de Sortek, comentó, “Estamos encantados por habernos unido a la familia Glory. Glory es líder mundial en soluciones de tecnología de dinero en efectivo y hemos disfrutado una larga colaboración con ellos. La adquisición significa que nuestros clientes tendrán acceso directo al equipo extenso de Glory mientras disfrutan la continuidad de las relaciones individuales que hemos fomentado a través de los años”.

1.http://www.banxico.org.mx/SieInternet/consultarDirectorioInternetAction.do?sector=11&accion=consultarCuadro&idCuadro=CM1&locale=en

2. https://www.pymnts.com/cash/2018/cash-economies-americas-usa-mexico-brazil/

Acerca de GLORY

Como líderes globales en soluciones de tecnología para dinero en efectivo, ofrecemos a las industrias financieras, minoristas, centros de dinero en efectivo y juegos la confianza de que su dinero está protegido y siempre trabajando para ayudar a construir un negocio más sólido.

Nuestras tecnologías de automatización de dinero en efectivo y servicios de ingeniería de procesos ayudan a los negocios de más de 100 países a optimizar el manejo, movimiento y gestión del dinero en efectivo. Mientras nos extendemos por el mundo, personalmente nos involucramos con cada cliente para atender sus desafíos y objetivos únicos, mejorando la eficacia del personal, reduciendo los costos operativos y permitiendo una experiencia con los clientes más gratificante.

Empleando a más de 9,000 profesionales a nivel mundial con plantas exclusivamente destinadas a la investigación y desarrollo y a la manufactura en todo el mundo, GLORY está construida sobre un patrimonio valioso, enfocado en el cliente e impulsado por la tecnología que ha durado casi cien años.

Para obtener más información visite www.glory-global.com o síganos en Twitter: http://twitter.com/glory_global.

