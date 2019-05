GSMA MOBILE 360 – LATIN AMERICA ABORDARÁ UN INTERROGANTE CLAVE: ¿ESTÁ LA REGIÓN LISTA PARA EL 5G?

Expertos de la industria se reunirán en Ciudad de México para debatir prioridades, planes y plazos para el despliegue de la nueva generación de red móvil y sus casos de uso asociados en los mercados latinoamericanos

CIUDAD DE MÉXICO--(BUSINESS WIRE)--La GSMA brindó hoy nuevos detalles sobre su próxima conferencia Mobile 360 Series – Latin America, que tendrá lugar del 4 al 6 de junio de 2019 en el Hilton Mexico City Reforma de la Ciudad de México. El evento reunirá a directores ejecutivos, innovadores y funcionarios de gobierno para debatir los temas más relevantes y actuales de la industria, incluyendo la llegada del 5G y el desarrollo de la inteligencia artificial, Internet de las Cosas (IoT), Big Data, y blockchain, entre otros. El foco estará en analizar cómo puede América Latina adoptar las más recientes innovaciones y, a la vez, mejorar y expandir el uso de tecnologías existentes para acelerar la transformación digital de los negocios y las sociedades.

A una semana del evento, la GSMA anunció nuevos oradores confirmados para la conferencia principal, incluyendo:

Javier Jiménez Espriú, Secretario de Comunicaciones y Transportes, México Gabriel Oswaldo Contreras, Comisionado Presidente del IFT, México Salma Jalife, Subsecretaria de Comunicaciones y Desarrollo Tecnológico, México Eduardo Gutiérrez, Presidente, IBM México Mónica Aspe, Vicepresidenta de Asuntos Externos, AT&T México Tomas Helou, VP Senior y Director General, SAP Concur en América Latina, SAP Gabriel Cortina, Director, Wayra México

Estos ejecutivos se unen a una lista de líderes de primer nivel ya confirmados, incluyendo:

Carlos Slim Domit, Presidente del Directorio, América Móvil Carlos Alberto Morales Paulin, CEO, Telefónica México Byungki Oh, Vicepresidente, Korea Telecom Osvaldo Di Campli, Presidente de América Latina, Nokia Mats Granryd, Director General, GSMA

4YFN: Innovación en tecnología móvil y nuevo programa internacional de aceleración

4YFN (Four Years from Now), la plataforma para start-ups de la GSMA, estará presente por segunda vez en una conferencia Mobile 360 Series, exponiendo las start-ups más prometedoras de América Latina, incluidas Medicheck, Napify, Buro de Identidad Digital, Sytex (SitePlan), Documaster, Ecocarrier, Guruhotel, Lytica, S4iot y Springlabs.

Este año, 4YFN inaugurará su sociedad con el fondo acelerador de Los Ángeles Expert Dojo, que lanzará su programa internacional de aceleración de USD 100 mil en el evento. Para esta edición, 4YFN se asoció con 10 comunidades de start-ups líderes de la región: Endeavor, Finnovista, Impulsa, Kamay Ventures, NXTP Labs, Startupbootcamp, Trepcamp, Unreasonable Mexico, The Venture City y Wasabi Ventures.

Para obtener más información, visite: www.mobile360series.com/latin-america-es/overview/sponsors-partners/4yfn-startup-zone/

Novedades 2019: Sesiones abiertas con pases gratuitos

El 6 de junio, la Asociación Nacional de Telecomunicaciones de México (ANATEL) celebrará una cumbre centrada en modelos exitosos para el desarrollo de infraestructura en América Latina. La sesión abordará temas de relevancia para las autoridades locales, incluida la relación entre salud y telecomunicaciones. Ese mismo día, BID Invest, el brazo para el sector privado del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), será anfitrión de una cumbre sobre Internet de las Cosas (IoT) de la que participarán las compañías de IoT más innovadoras de toda América Latina. Habrá conferencias magistrales, grupos de debate e instancias de networking con líderes mundiales en tecnología.

Estas sesiones estarán abiertas al público en general, con pases gratuitos especiales disponibles en www.mobile360series.com/latin-america-es/agenda/apply-to-attend-workshop/

Talleres y reuniones a la medida de los operadores móviles

Los Partner Programmes de Mobile 360 – Latin America ofrecerán a los asistentes la oportunidad de obtener nuevas ideas y conocer mejores prácticas por parte de las organizaciones más importantes del ecosistema digital. El 4 de junio, Hitachi Consulting llevará a cabo una sesión sobre cómo los operadores móviles pueden maximizar ingresos y optimizar la experiencia de los clientes a través de soluciones de inteligencia artificial y analítica predictiva. El 6 de junio, Amdocs realizará un taller para sumergirse en la experiencia 5G de clientes y empresas, y analizar cómo los operadores pueden manejarse de manera inteligente en un entorno abierto de múltiples proveedores.

El programa paralelo a la conferencia principal se completará con tres actividades lideradas por la GSMA que tendrán lugar el 5 de junio. El Latin America Strategy & Innovation Forum (LSIF) analizará las tendencias disruptivas de la industria y los modelos de negocios rentables para los operadores móviles. La Mesa Redonda sobre Género abordará los beneficios de la diversidad de género en empresas de tecnología. Por último, el programa Future Networks organizará el 24° GSMA RCS Business Messaging Lab, dirigido a empresas interesadas en aventurarse en esta nueva forma de mensajería.

Para obtener más información e inscribirse, visite www.mobile360series.com/latin-america-es/agenda/apply-to-attend-workshop/

Sponsors del Mobile 360 – Latin America

Entre los líderes de la industria que apoyan el evento se encuentran Claro y Telcel (Host Sponsors); Wings Mobile Telecom (Headline Sponsor); AT&T, ETIYA, Hitachi Consulting y Huawei (Industry Sponsors).

Participe en Mobile 360 – Latin America

El registro para el Mobile 360 – Latin America ya está abierto. Para registrarse, visite www.mobile360series.com/latin-america-es/attend/attendee-registration. Para más información sobre Mobile 360 – Latin America, ingrese en www.mobile360series.com/latin-america-es/. Manténgase al día con las últimas novedades del Mobile 360 Series – Latin America usando los hashtags #Mobile360 #LatinAmerica y siguiendo a @GSMALatam y @GSMAEvents en Twitter, y GSMA Latin America en LinkedIn.

