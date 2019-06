Grupo Ferroeste ahorra aproximadamente 2 millones de BRL al cambiarse al soporte de Rimini Street para sus aplicación SAP

La empresa líder de fabricación de acero en Brasil genera ahorros sustanciales para acelerar las iniciativas de transformación digital

LAS VEGAS--(BUSINESS WIRE)--Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), un proveedor global de productos y servicios de software empresarial, el proveedor líder de soporte de terceros para productos de software SAP y Oracle, y socio de Salesforce anunció hoy que Grupo Ferroeste, la empresa líder de fabricación de acero, combustible y energía de Brasil, se cambió al soporte de Rimini Street y estima ahorros de unos 2 millones de BRL en los costos totales de soporte hasta 2025. Grupo Ferroeste se cambió al soporte de Rimini Street para su sistema SAP ECC 6.0 en 2018. Al cambiarse a Rimini Street, la empresa registró ahorros del 50 % en sus cargos anuales de mantenimiento y ahora recibe un soporte de alta calidad y de excelente respuesta para su sólido sistema de SAP actual durante un mínimo de 15 años desde el momento en que la empresa realizó la transición al soporte de Rimini Street. Además, Grupo Ferroeste ha sido liberado del mapa de ruta dictado por el proveedor que incluía mejoras y actualizaciones continuas, y ahora puede avanzar con un mapa de ruta de TI más orientado a sus propios negocios. Como parte de su mapa de ruta y al aprovechar sus importantes ahorros en mantenimiento, la empresa ha reestructurado su departamento de tecnología y ha planificado diversas iniciativas de transformación en la nube y digitales.

Las mejoras en el modelo de soporte optimizan la eficiencia

Grupo Ferroeste fue creado en el estado de Minas Gerais hace 40 años e incluye compañías como AVB, CBF Indústria y CVB. La empresa opera plantas en los segmentos de acero, combustible y energía, y produce acero, arrabio, alcohol, gases del aire y cemento mediante un modelo que funciona las 24 horas del día, los 7 días de la semana, por lo que el negocio no puede darse el lujo de verse afectado por problemas de TI. La reducción de costos, el aumento de la productividad y la innovación para lograr un crecimiento continuo son los pilares esenciales de la estrategia de negocio de Grupo Ferroeste. La organización determinó que necesitaba un cambio para lograr plenamente estos objetivos y comenzó una serie de iniciativas para reestructurar el departamento de TI y mejorar la eficiencia interna.

Durante esta reestructuración, Grupo Ferroeste detectó que los cargos de mantenimiento de su proveedor de software empresarial eran extremadamente altos: un 22 % del costo total de sus acuerdos de licencia. Además, el servicio del proveedor parecía ser muy lento (el proveedor tardaba días o, a veces, semanas) en responder ante los problemas informados, y la compañía necesitaba un socio ágil y eficiente que se ocupara del respaldo de su sistema de planeamiento de recursos empresariales (Enterprise Resource Planning, ERP). Después de revisar los proveedores de soporte de terceros, Grupo Ferroeste pudo demostrar a su junta directiva el impacto financiero y las capacidades estratégicas de trabajar con Rimini Street. La organización además habló con varios clientes de Rimini Street en Brasil acerca de los beneficios de cambiarse de SAP a Rimini Street para el soporte de ERP y de cómo el cambio aceleraría el mapa de ruta de TI orientado a los negocios de Grupo Ferroeste en comparación con las restricciones que implican seguir una estrategia dirigida por el proveedor. Ahora, con este modelo de soporte mejorado, Grupo Ferroeste puede concentrar mejor sus recursos y dirigir sus inversiones a iniciativas estratégicas y la transformación comercial.

“Necesitábamos un soporte eficaz y un socio estratégico que nos ayudara a acelerar nuestro camino de transformación digital, y observé una tendencia del mercado a cambiar a un soporte de terceros para aliviar las desventajas del control de los proveedores, por lo que decidí aprovechar esta oportunidad”, señaló Enéas de Alcântara Silva, gerente de TI de Grupo Ferroeste. “La lenta respuesta del proveedor estaba causando demasiados retrasos a nivel interno, pero ahora tenemos un soporte de excelente respuesta de Rimini Street y hemos experimentado tiempos de respuesta de tan solo 1 minuto, independientemente del tipo de problema, lo que ha sido una grata sorpresa. Todo se hace de forma directa con un especialista técnico experimentado y dedicado, que es un gran diferenciador en la atención al cliente. Si una organización busca alejarse del soporte de mantenimiento de proveedores, le recomendaría que considere a Rimini Street”.

Grupo Ferroeste, como sucede con todos los clientes de Rimini Street, tiene asignado un ingeniero de soporte principal (Primary Support Engineer, PSE) de nivel sénior de Rimini Street con un promedio de 15 años de experiencia. Grupo Ferroeste también recibe el acuerdo de nivel de servicio (Service Level Agreement, SLA) líder en la industria de Rimini Street que garantiza el acceso a un equipo de ingenieros locales las 24 horas del día, los 7 días a la semana durante todo el año para atender cualquier problema de soporte y un tiempo de respuesta de 15 minutos para casos críticos de prioridad 1.

Reducción de gastos y más servicios

Además de obtener un modelo de soporte ampliamente mejorado y la capacidad optimizar los recursos de TI y aprovechar los importantes ahorros, otro beneficio de cambiarse a Rimini Street es el cumplimiento de la compañía con las actualizaciones impositivas, legales y normativas de Brasil. Estas complejas actualizaciones se brindan a través de la innovadora combinación de tecnología impositiva, legal y reglamentaria con patente en trámite de Rimini Street; una metodología comprobada y procesos de desarrollo con certificación ISO 9001 para garantizar que los clientes reciban productos precisos y de alta calidad.

“Si hubiéramos continuado con el soporte de SAP, habríamos tenido que pagar costos adicionales de consultoría para adaptarnos a las nuevas obligaciones impositivas, legales y normativas del momento, como REINF y Nota Fiscal Eletrônica 4.0, la factura electrónica”, continuó Enéas de Alcântara Silva. “Y ahora, con Rimini Street, estos proyectos fiscales se desarrollan dentro del mismo contrato de soporte, sin costos adicionales”.

“Grupo Ferroeste ha podido experimentar el soporte de primer nivel de Rimini Street, que fue muy diferente de lo que habíamos experimentado con el proveedor de software original, y también pudimos liberar grandes ahorros para invertir en la transformación digital”, señaló Edenize Maron, gerente general para Latinoamérica. “Al igual que muchos otros clientes de Rimini Street, Grupo Ferroeste pudo liberarse de la dependencia de los proveedores y pudo ejecutar su propio mapa de ruta orientado a los negocios y, al mismo tiempo, aumentar su productividad a nivel interno”.

