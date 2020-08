Grupo Retail líder en Latinoamérica sale en vivo con Temenos tras una implementación 100% remota en medio de la cuarentena global

Banco Ripley Perú, el brazo financiero de Ripley S.A, sale en vivo con Temenos Transact para brindar servicios bancarios digitales a más de un millón de clientes en sus tiendas de departamento

GINEBRA, Suiza--(BUSINESS WIRE)--Temenos (SIX: TEMN), la compañía de software bancario anunció hoy que el Banco Ripley ha salido en vivo con Temenos Transact, el producto de core bancario de la siguiente generación. El proyecto fue desarrollado 100% en la nube y con un GO LIVE realizado 100% de forma remota ante un escenario de cuarentena COVID-19. La tecnología digital de core bancario de Temenos reemplaza el sistema con tecnología avanzada de nube y APIs abiertas para proporcionar experiencias digitales a más de un millón de clientes de tiendas de departamento en Perú.

Banco Ripley Perú seleccionó Temenos Transact para como parte de sus iniciativas estratégicas para acelerar su proceso de transformación digital. El enfoque del Banco Modelo de Temenos brinda una funcionalidad pre-configurada, localizada, mejores prácticas bancarias lo que reduce significativamente la necesidad de customización y el plazo de tiempo de implementación.

La tecnología da Temenos apoyará al banco en ofrecer productos de banca de consumo diferenciada, incluyendo cuentas, depósitos a plazo y préstamos. La plataforma de Temenos sustenta los objetivos estratégicos de Banco Ripley Perú para incrementar la participación de mercado, crecimiento sostenible al optimizar las operaciones de banca y reducir los costos operativos.

Temenos trabajó de manera cercana con Banco Ripley Perú para lograr una implementación remota en la nube púbica, proporcionó soporte y consultoría de expertos para asegurar una salida en vivo exitosa y sin fricción a pesar de encontrarse el país en un estado nacional de emergencia. La implementación de Temenos Transact implicó la integración de los 40 sistemas legados y concluyó después de que 9,000 pruebas funcionales que fueron realizadas en el nuevo sistema. El proyecto tuvo soporte de ITSS, partner global de Temenos.

Banco Ripley es el brazo financiero de Ripley Corp, holding de empresas que agrupan los negocios retail, financiero e inmobiliario, con gravitante presencia en Chile y Perú. Ripley es en la actualidad uno de los principales operadores retail en Sudamérica con más de 70 locales y 3 Millones de clientes financieros.

Samuel Sanchez, Gerente General Banco Ripley Perú, afirmó: “Estamos emocionados de anunciar una implementación y salida en vivo exitosa con nuestra solución moderna de core bancario. Nuestra relación estratégica con Temenos es uno de los principales habilitadores que soporta una transformación digital sin fricción en Perú y nos acerca más en nuestro propósito de “Facilitar el HOY para impactar el futuro de las familias”. Temenos Transact provee una solución única, donde podemos simplificar nuestras operaciones y reducir costos, para brindar experiencias bancarias excepcionales a nuestros clientes de nuestras tiendas departamentales.”

Enrique R. O’Reilly, Director Regional de Latinoamérica y el Caribe, comentó: “Estamos orgullosos de apoyar a Banco Ripley en su adopción de la tecnología nativa en la nube y en la aceleración de su transformación digital. Temenos tiene una larga historia de apoyar diferentes bancos en Latinoamérica. Nuestra establecida presencia en la región y amplia experiencia, significan que hasta en una pandemia global, fuimos capaces de dar soporte para que Banco Ripley tuviera una implementación remota y efectiva. Estamos viendo un gran aceleramiento en la adopción de la nube en la medida que los bancos están escogiendo modelos de nube y SaaS para ser más ágiles y acelerar la salida al mercado. Ya en vivo en nuestro producto líder en el mercado, Temenos Transact, el banco podrá acelerar la entrega de productos y servicios a sus clientes con todas las mejores prácticas pre-configuradas en nuestro Banco Modelo”

