HCL Technologies apoyará a CEMEX en su transformación digital

CIUDAD DE MÉXICO & NOIDA, India--(BUSINESS WIRE)--HCL Technologies (HCL), una empresa global de tecnología líder, firmó un acuerdo de cinco años con CEMEX, una empresa global de materiales de construcción, para ofrecer la próxima generación de servicios a los empleados habilitados por la transformación digital, el aumento de la automatización y la analítica casi en tiempo real como parte del “Programa de Trabajo Inteligente” de CEMEX.

Este acuerdo plurianual de servicios gestionados se produce en un momento en el que HCL ha hecho un compromiso estratégico para ampliar sus servicios y su base de clientes en todo México. Recientemente, HCL nombró a Pablo Gallegos como su jefe en el país en México para liderar la estrategia de HCL en la región.

Como parte del acuerdo con CEMEX, HCL se centrará en la transformación global de extremo a extremo de la gestión del ciclo de vida de TI, incluidos los servicios gestionados de TI, la transformación digital, los servicios de infraestructura y aplicaciones, y el soporte al usuario final. HCL aprovechará las plataformas de nube híbrida y se centrará en la unificación y convergencia de las habilidades a través de la infraestructura tradicional, la nube, las aplicaciones y lo digital utilizando prácticas ágiles en un modelo flexible único basado en la capacidad para respaldar una mayor adopción de la nube y la modernización de extremo a extremo para CEMEX.

HCL también colaborará con NEORIS, una filial de CEMEX, para crear una experiencia superior para el cliente y lograr una resistencia sostenible en la cadena de suministro de CEMEX.

El acuerdo tiene como objetivo ayudar a CEMEX a desarrollar una empresa digital escalable para impulsar una experiencia diferenciada utilizando la digitalización holística como premisa principal. HCL aprovechará su suite de productos DryICE® y Software, líder en la industria, junto con varias otras soluciones de orquestación/automatización líderes en el mercado y servicios basados en IA/ML, para impulsar los imperativos del mercado global de CEMEX.

“CEMEX seleccionó a HCL Technologies porque tenemos la visión de trabajar de manera más inteligente para atender las operaciones de rápido crecimiento de la empresa global”, manifestó Fausto Sosa, vicepresidente de Tecnología de la Información de CEMEX. “HCL es el mejor socio para nosotros en nuestro viaje de transformación digital porque tiene la experiencia adecuada. Con la entrega de plataformas como CEMEX GO, veremos una adopción digital del siglo XXI en la industria de la construcción”.

“Como una empresa líder integrada verticalmente y enfocada en cemento, concreto premezclados, agregados y soluciones de urbanización, CEMEX necesita una plataforma digital transformadora que pueda ofrecer modelos mixtos y al mismo tiempo aumentar la alineación de negocios y TI”, afirmó Ajay Bahl, vicepresidente ejecutivo de HCL Technologies. “HCL tiene la experiencia, las soluciones y el talento para renovar las plataformas tecnológicas de CEMEX”.

“Este acuerdo permitirá a NEORIS complementar las sólidas capacidades y el conocimiento de dominio de HCL para acelerar la transformación digital de CEMEX y convertirse en una organización moderna y flexible”, afirmó Saul Marenco, vicepresidente sénior vertical de NEORIS. “NEORIS ha trabajado con CEMEX durante los últimos 21 años en su viaje de transformación digital, y junto con HCL esperamos escalar y acelerar”.

Acerca de HCL Technologies

HCL Technologies (HCL) dota a las empresas mundiales de tecnología para la próxima década, hoy. La estrategia Mode 1-2-3 de HCL, basada en su profunda experiencia en el sector, su orientación al cliente y su cultura empresarial Ideapreneurship™, permite a las empresas transformarse en empresas de nueva generación.

HCL ofrece sus servicios y productos a través de tres unidades de negocio: IT and Business Services (ITBS), Engineering and R&D Services (ERS) y Products & Platforms (P&P). ITBS permite a las empresas globales transformar sus negocios a través de ofertas en las áreas de aplicaciones, infraestructura, operaciones de procesos digitales y soluciones de transformación digital de próxima generación. ERS ofrece servicios y soluciones de ingeniería en todos los aspectos del desarrollo de productos y la ingeniería de plataformas. P&P proporciona productos de software modernizados a clientes globales para sus requisitos tecnológicos y específicos del sector. A través de sus laboratorios de coinnovación de vanguardia, sus capacidades de entrega global y su amplia red global, HCL ofrece servicios holísticos en varios verticales de la industria, incluidos los Servicios Financieros, Manufactura, Tecnología y Servicios, Telecomunicaciones y Medios de Comunicación, Comercio minorista y CPG, Ciencias de la Vida y Salud, y Servicios Públicos.

Como empresa tecnológica líder a nivel mundial, HCL se enorgullece de su diversidad, responsabilidad social, sostenibilidad e iniciativas educativas. En los 12 meses finalizados el 30 de septiembre de 2021, HCL tuvo unos ingresos consolidados de $10.820 millones. Sus más de 187.000 Ideapreneurs operan en 50 países. Para más información, visite www.hcltech.com.

Acerca de CEMEX

CEMEX es una empresa global de materiales de construcción que está construyendo un mejor futuro a través de productos y soluciones sostenibles. CEMEX se ha comprometido a lograr la neutralidad de carbono a través de la innovación incesante y la investigación y el desarrollo líderes en la industria. CEMEX está a la vanguardia de la economía circular en la cadena de valor de la construcción, y es pionera en formas de aumentar el uso de desechos y residuos como materias primas y combustibles alternativos en sus operaciones con el uso de nuevas tecnologías. CEMEX ofrece cemento, concreto premezclado, agregados y soluciones de urbanización en mercados en crecimiento alrededor del mundo, impulsado por una fuerza laboral multinacional enfocada en brindar una experiencia superior al cliente, habilitada por tecnologías digitales. Para más información, visite: cemex.com

Declaraciones prospectivas

Algunas de las declaraciones que se encuentran en este comunicado son declaraciones prospectivas, que implican una serie de riesgos, incertidumbres, suposiciones y otros factores que podrían causar que los resultados reales difieran materialmente de los de dichas declaraciones prospectivas. Todas las declaraciones que no sean hechos históricos son declaraciones que podrían considerarse prospectivas, incluidas, entre otras, las declaraciones que contengan las palabras “se planea”, “se espera”, “se cree”, “estrategia”, “oportunidad”, “se anticipa”, “se desea” u otras palabras similares. Los riesgos e incertidumbres relacionados con estas declaraciones incluyen, entre otros, los riesgos e incertidumbres relacionados con el impacto de los procedimientos reglamentarios pendientes, las fluctuaciones de los beneficios, nuestra capacidad para gestionar el crecimiento, la intensa competencia en los servicios de TI, la externalización de procesos empresariales y los servicios de consultoría, incluidos los factores que pueden afectar a nuestra ventaja de costos, los aumentos salariales en la India, la aceptación por parte de los clientes de nuestros servicios, productos y estructuras de honorarios, nuestra capacidad para atraer y retener a profesionales altamente calificados, nuestra capacidad para integrar los activos adquiridos de manera rentable y oportuna, los excesos de tiempo y costos en los contratos de precio fijo y plazo fijo, la concentración de clientes, las restricciones en materia de inmigración, nuestra capacidad para gestionar nuestras operaciones internacionales, la reducción de la demanda de tecnología en nuestras principales áreas de interés, las interrupciones en las redes de telecomunicaciones, nuestra capacidad para completar e integrar con éxito las posibles adquisiciones, el éxito de nuestros esfuerzos de desarrollo de marca, la responsabilidad por daños y perjuicios en nuestros contratos de servicios, el éxito de las empresas/entidades en las que hemos realizado inversiones estratégicas, la retirada de los incentivos fiscales gubernamentales, la inestabilidad política, las restricciones legales a la obtención de capital o a la adquisición de empresas fuera de la India, y el uso no autorizado de nuestra propiedad intelectual, así como otros riesgos, incertidumbres y condiciones económicas generales que afectan a nuestro sector. No se puede garantizar que las declaraciones prospectivas realizadas en el presente documento resulten ser exactas, y la emisión de dichas declaraciones prospectivas no debe considerarse como una declaración de la empresa, o de cualquier otra persona, de que el objetivo y los planes de la empresa se van a alcanzar. Todas las declaraciones prospectivas realizadas en el presente documento se basan en la información de la que dispone actualmente la dirección de la empresa, y esta no se compromete a actualizar ninguna declaración prospectiva que pueda ser realizada ocasionalmente por la empresa o en su nombre.

