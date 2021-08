HCL nombra a un nuevo líder en Brasil para impulsar el crecimiento en América Latina

SAO PAULO, Brasil & NOIDA, India--(BUSINESS WIRE)--HCL Technologies (HCL), empresa líder en tecnología a nivel mundial, ha nombrado a Fabiano Funari jefe de país para Brasil.

Funari se unió a la organización para encabezar el crecimiento de HCL en todos los sectores y capacidades en Brasil, donde HCL emplea a más de 800 personas en su sede nacional de Sao Paulo y en los centros de entrega de Sao Paulo, Sau Leopoldo y Curitiba. HCL presta servicios a más de 30 clientes en todo Brasil.

Funari ha ocupado puestos de liderazgo en varias empresas tecnológicas mundiales. Tiene una exitosa trayectoria en ventas y prestación de servicios y un profundo conocimiento del mercado local, que incluye sus necesidades y características únicas. Aporta su experiencia en transformación digital, en la nube y en tecnologías de la información, junto con sus 20 años de experiencia y su pasión por ayudar a los clientes a superar los retos a los que se enfrentan para lograr un crecimiento competitivo continuo.

"Estoy entusiasmado por liderar y formar parte del dinámico equipo de HCL en Brasil, un país que alberga empresas innovadoras ávidas de una compañía tecnológica que les proporcione soluciones de clase mundial", expresó Funari. "Con la presencia de HCL en América Latina, podremos seguir ofreciendo servicios de primer nivel a clientes nuevos y existentes".

Con el nombramiento de Funari, HCL continúa ampliando su huella global, al proporcionar servicios de transformación digital en todas las industrias y añadir a su lista de clientes. Su base de clientes existente también se beneficiará de la expansión de HCL en América Latina en un momento en que la conexión mundial se ha vuelto fundamental.

El vicepresidente corporativo de HCL, Anil Ganjoo, será el patrocinador corporativo de la región.

