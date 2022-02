Hero MotoSports Team Rally refuerza su alineación con otro piloto internacional de primer nivel

Ross Branch se une al equipo

BERLÍN, PARÍS, BOGOTÁ, Colombia y BUENOS AIRES, Argentina--(BUSINESS WIRE)--Tras su victoria récord en la etapa del Dakar 2022, Hero MotoSports Team Rally, el equipo de deportes de motor del mayor fabricante de motocicletas y scooters del mundo, Hero MotoCorp, ha reforzado aún más su alineación de pilotos con la incorporación del destacado piloto internacional, Ross Branch.

Ross Branch, atleta de alto nivel y piloto comercial formado en Botsuana, es tres veces campeón sudafricano a campo traviesa (cross-country) y siete veces ganador de la Carrera del desierto Botsuana 1000, lo que le ha valido el apodo de “Kalahari Ferrari”.

Con su éxito constante en el ámbito mundial de los rallies de deportes de motor, Hero MotoSports Team Rally se ha convertido en un equipo muy solicitado por los principales pilotos.

Tras disputar su primera prueba cuando era un niño de cinco años, las carreras de motocicletas se convirtieron en la plataforma de lanzamiento para la incursión de Ross Branch en el mundo del deporte de motor. Tras competir en la categoría de carrera de motocicletas, MX1, en la que sigue compitiendo hoy en día, Ross se aventuró en las carreras a campo traviesa hace más de 10 años y desde entonces disfruta de las pruebas de resistencia de larga distancia.

Ross es una cara conocida en el vivac del Dakar, ya que ha participado en el rally en cuatro ocasiones consecutivas. Tiene un impresionante historial en el Dakar, ganando en la categoría Rookie (Novato) en su primer intento en 2019, y una victoria de etapa en 2020. También fue el vencedor de la ronda de apertura del Campeonato de rallies a campo traviesa de la FIM de 2021, en Kazajistán, y terminó el campeonato en el 10.º lugar.

Cuando no está compitiendo, a menudo se puede encontrar a Ross dando clases de formación de deportes de motor en la Academia de Formación Khawa, que cofundó en 2013 con la Organización de Turismo de Botsuana, con la visión de ayudar a fomentar el deporte en el país. Como piloto de éxito mundial, se ha comprometido a ayudar a los jóvenes y futuros pilotos de su país a alcanzar sus sueños en el motociclismo todoterreno.

La primera salida de Ross Branch con el equipo Hero MotoSports será en el Desafío del desierto de Abu Dabi en marzo de 2022, que también es la segunda ronda del recién creado Campeonato Mundial de Rally Raid (W2RC) de la FIM. Se unirá a sus compañeros de equipo Joaquim Rodrigues y Franco Caimi para formar un equipo de tres pilotos para el rally.

El equipo Hero MotoSports Team Rally, de seis años de antigüedad, se encuentra en un estado espléndido, comenzando la temporada de carreras de 2022 con una histórica victoria de etapa en el Rally Dakar, la primera de un equipo indio, y ganando dos podios en el Campeonato mundial de rallies a campo traviesa de la FIM de 2021. Con otro piloto estrella a bordo, el equipo pretende alcanzar objetivos más altos en 2022.

Wolfgang “Waffi” Fischer, director del equipo de Hero MotoSports Team Rally afirmó: “Nos pone muy contentos hacer una fuerte incorporación a nuestro equipo, justo después de nuestra histórica victoria de etapa en el Rally Dakar. En tan solo seis años, hemos alcanzado una fase de rendimiento convincente, y es un momento oportuno para dar la bienvenida al equipo a un gran talento como Ross Branch. Tanto Ross como Franco, fueron compañeros de equipo hace unos años, y me alegro de que vuelvan a estar juntos. También recuerdo con gratitud y orgullo cómo Ross se detuvo a ayudar a Sebastian Buhler tras su accidente en Abu Dabi el año pasado. Estoy seguro de que su vasta experiencia y su camaradería con los demás pilotos serán un gran impulso para el rendimiento de nuestro equipo en esta temporada y en el futuro. Actualmente, el equipo se está preparando para el Desafío del desierto de Abu Dabi, que se celebrará en marzo, y estamos encantados de que Ross represente al equipo junto con JRod y Franco, que se ha recuperado bien tras su lesión del año pasado. Sebastian y Santosh siguen recuperándose de sus respectivas lesiones, y les deseamos a ambos una pronta recuperación”.

Ross Branch, piloto de Hero MotoSports Team Rally declaró: “Me siento emocionado y muy honrado de unirme a un equipo que está en los titulares por las razones correctas. He estado siguiendo el crecimiento de Hero MotoSports durante los últimos años, y a menudo me ha sorprendido la rapidez con la que este joven equipo ha llegado a la primera división. Me uno al equipo en un gran momento, y espero poder dar lo mejor de mí para obtener grandes resultados. Estoy deseando correr junto a algunos de los mejores y más prometedores pilotos de este deporte, que además son mis buenos amigos. Agradezco a Hero MotoCorp que haya confiado en mí y considero que es un gran honor representar al mayor fabricante de motocicletas y scooters del mundo en algunas de las carreras más duras”.

Para más información sobre Hero MotoCorp:

https://www.heromotocorp.com/en-in/Facebook: https://www.facebook.com/HeroMotoCorpIndiaTwitter: https://twitter.com/HeroMotoCorpInstagram: https://www.instagram.com/heromotocorp/YouTube: https://www.youtube.com/c/HeroMotoCorpLinkedIn: https://www.linkedin.com/company/heromotocorp/mycompany/

Siga al equipo:

https://www.heromotosports.com/Facebook: https://www.facebook.com/HeroMotoSportsTwitter: https://twitter.com/hero_motosportsInstagram: https://www.instagram.com/heromotosports/YouTube: https://www.youtube.com/c/heromotosports

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Contacts

Contacto con la prensa:Hero MotoCorpcorporate.communication@heromotocorp.com