Hospital Infantil de Los Ángeles: La mejor atención para niños en California y el Pacífico de los EE.UU.

U.S. News & World Report clasifica de nuevo al CHLA entre los 10 mejores hospitales pediátricos de la nación

LOS ÁNGELES--(BUSINESS WIRE)--Hospital Infaltil de Los Ángeles (CHLA, por sus siglas en inglés) continúa su racha de ser el mejor hospital de California en atención pediátrica y servicios especializados, según la lista de los mejores hospitales para niños 2022-23 de U.S. News & World Report, publicada hoy.

U.S. News ha clasificado de nuevo al CHLA como el mejor hospital pediátrico en el estado de California y en el Pacífico de los Estados Unidos, una región que abarca los estados de Alaska, California, Hawái, Oregón y Washington. El CHLA también se encuentra en el cuadro de honor anual de la publicación de los mejores hospitales para niños por decimocuarto año consecutivo, todos los años desde el inicio de la clasificación, en donde obtuvo el puesto n. 8 en los Estados Unidos en esta muestra de los principales destinos del país para la atención médica pediátrica.

"Ser reconocido entre los mejores hospitales pediátricos del país durante más de una década es una confirmación de la misión a largo plazo del Hospital Infantil de Los Ángeles de crear esperanza y construir un futuro más saludable para los niños, y su compromiso de brindar una atención clínica superior", dice el presidente y director general del CHLA. Consejero Delegado Paul S. Viviano. “Estoy especialmente orgulloso de nuestro equipo por continuar brindando atención excepcional, esencial y equitativa a los niños durante los últimos dos años. Se ha mantenido con compasión y profesionalismo incluso frente a la pandemia en curso y todos los desafíos que ha planteado en los sistemas de atención médica en todo el país”.

Las familias que buscan la mejor atención para sus hijos pueden confiar en la experiencia de clase mundial y la atención centrada en la familia que brinda el Hospital Infantil de Los Ángeles. La encuesta Mejores Hospitales Infantiles 2022-23 evaluó 119 hospitales pediátricos, incluidas instituciones independientes como el CHLA, hospitales infantiles que forman parte de un sistema de salud más grande y centros pediátricos especializados. Cada uno se calificó de acuerdo con los puntos de referencia de desempeño de calidad y seguridad, investigación, reconocimiento de pares, certificaciones y datos proporcionados por el hospital. También consideraron medidas y distinciones de terceros, como el reconocimiento Magnet por excelencia en enfermería. El CHLA recibió calificaciones excepcionales y fue clasificado a nivel nacional en las 10 subespecialidades pediátricas evaluadas por la encuesta, incluido el reconocimiento de los 10 primeros en cuatro categorías: Diabetes y Endocrinología (No. 7), Gastroenterología y Cirugía Gastrointestinal (No. 6), Ortopedia (No. 6) y Urología (No. 7). Otras especialidades que se clasificaron a nivel nacional incluyeron: Cáncer, Cardiología y Cirugía Cardíaca, Neonatología, Nefrología, Neurología y Neurocirugía y Neumología y Cirugía Pulmonar.

El Hospitla Infalntil de Los Ángeles es reconocido mundialmente por brindar atención clínica superior; realizando descubrimientos que salvan vidas para nuevos tratamientos y curas para enfermedades infantiles a través de investigaciones realizadas en el Instituto de Investigación Saban del CHLA; y por operar uno de los programas de capacitación más grandes del país para médicos, enfermeras y otros especialistas pediátricos.

Con más de 660,000 visitas de pacientes al año, el CHLA atiende a niños, desde recién nacidos hasta adultos jóvenes, provenientes de los 50 estados y 90 países. El hospital tiene un Centro dedicado para la Salud Global que facilita servicios para pacientes internacionales y sus familias, con los que pueden comunicarse enviando un correo electrónico a internationalpatientreferrals@chla.usc.edu.

En enero, el CHLA fue designado por tercera vez como hospital Magnet® por el American Nurses Credentialing Center, reconociendo a las enfermeras y miembros del equipo clínico del hospital por cumplir y superar los más altos estándares de atención para los pacientes y sus familias. En total, el CHLA se ha recibido el estatus Magnet cuatro veces consecutivas, un logro que menos del 3% de los 6,090 hospitales en los EE.UU. han obtenido.

“Estas clasificaciones son una forma clara para que las familias vean la profunda experiencia del CHLA en brindar a cada paciente atención de la más alta calidad y adecuada para niños, sin importar su diagnóstico”, dice el director médico del CHLA, James Stein, MD, MSc. “Todos, desde nuestros médicos, enfermeras y especialistas de primera línea hasta nuestras instalaciones detrás de escena y otros miembros del equipo de apoyo, están unidos en nuestro compromiso de guiar a cada paciente con conocimiento y compasión.“

U.S. News and World Report trabaja con la firma de investigación RTI International para desarrollar su lista anual de los mejores hospitales para niños. Las clasificaciones se basan en cientos de puntos de datos, incluidas las tasas de supervivencia de los pacientes y de complicaciones quirúrgicas; niveles de dotación de personal y experiencia; tecnología; servicios especializados; prevención de infecciones y prestación de atención. Otro componente importante es una encuesta de reputación a nivel nacional que pregunta a los médicos a dónde enviarían a sus hijos y pacientes para recibir la mejor atención. Este año, U.S. News revisó la encuesta para abordar mejor el impacto del COVID-19 en los hospitales y para medir cómo los hospitales están avanzando en la equidad, la diversidad y la inclusión, lo que puede influir en gran medida en la atención. Este año, U.S. News y RTI también comenzaron a probar preguntas centradas en la salud del comportamiento. Si bien los datos recopilados de estas preguntas de la prueba no se incluyeron en las clasificaciones de 2022-23, respaldarán el desarrollo de una futura clasificación de especialidades en salud conductual pediátrica y adolescente.

U.S. News Media Group, la empresa matriz de U.S. News & World Report, publicó las clasificaciones de hospitales 2022-23 justo después de la medianoche EST del martes 14 de junio.

Acerca del Hospital Infantil de los Ángeles

El Hospital Infantil de los Ángeles está a la vanguardia de la medicina pediátrica y ofrece atención aclamada a niños de todo el mundo, el país y la región del sur de California. El Hospital Infantil de Los Ágeles se fundó en 1901, es el mayor proveedor de atención para niños en el condado de Los Ángeles, el No. 1 de los hospitales pediátricos en la región del Pacífico y California, y se encuentra entre los 10 mejores del país en el cuadro de honor de los mejores hospitales para niños de U.S. News & World Report. La experiencia clínica abarca la atención pediátrica continua desde recién nacidos hasta adultos jóvenes, desde la medicina preventiva diaria hasta los casos más avanzados. La atención clínica inclusiva y amigable para los niños y las familias está dirigida por médicos que son miembros de la facultad de la Escuela de Medicina Keck de la USC, y los descubrimientos comprobados llegan a los pacientes más rápido a través del Instituto de Investigación Saban del Hospital Infantil de Los Ángeles, entre los 10 mejores hospitales para niños para el financiamiento de los Institutos Nacionales de Salud. El hospital también cuenta el programa de capacitación de residencia pediátrica más grande en un hospital infantil independiente en el oeste de los Estados Unidos. Para obtener más información, síganos en Facebook, Instagram, WeChat, LinkedIn, YouTube y Twitter, y visite nuestro blog en CHLA.org/blog.

El CHLA atiende a pacientes de seis continentes y más de 90 países, mejorando la salud y el bienestar de los niños y sus familias mucho más allá de las fronteras de nuestro país. El Centro para la Salud Global del hospital apoya a los pacientes y familias que viajan de todo el mundo a nuestro principal centro médico académico pediátrico para cubrir necesidades de atención complejas y especializadas durante todo su viaje de atención, desde las consultas iniciales hasta las citas y los seguimientos, hasta el regreso a sus países de origen. Nuestro experimentado equipo actúa como el único punto de contacto y equipo de apoyo, y ayuda a las familias de pacientes internacionales a acceder y sobrellevar su experiencia de atención médica sin problemas. El equipo de Salud Global ayuda a facilitar una atención integral y culturalmente sensible y se dedica a apoyar las necesidades únicas de los pacientes y familias internacionales. Entendemos que si su hijo tiene un problema de salud grave, irá a cualquier parte para obtener la mejor atención. El Centro de Salud Global está aquí para ayudar a que el Hospital Infantil sea su hogar lejos del hogar.

