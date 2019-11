Informe de Best sobre segmento del mercado: el mercado de cauciones de México está estable, aunque el gasto futuro en infraestructura es incierto

CIUDAD DE MÉXICO--(BUSINESS WIRE)--La industria del seguro de caución en México mantiene fuertes niveles de capitalización y rendimiento operativo adecuado, respaldando el panorama del segmento del mercado estable de AM Best en el sector.

Un nuevo Informe de Segmento de Mercado de Best , titulado “Panorama de Segmento del Mercado: Cauciones en México”, afirma que las compañías de seguro de cauciones enfrentan un entorno de crecimiento desafiante, dada la incertidumbre acerca del gasto en infraestructura pública. Sin embargo, en 2018, el segmento de seguros de caución todavía registraba MXN 10,7 mil millones (USD 545 millones) de primas directas, lo que se traduce en 8,9% de crecimiento nominal y 4,1% de crecimiento real año tras año. Dado el efecto de los ciclos económicos en el comportamiento del mercado, AM Best cree que las compañías podrían tener más dificultades para cumplir con las metas de crecimiento de 2020, aunque un enfoque más diversificado respecto de la suscripción puede fomentar el desarrollo de la industria. Algunos participantes del mercado han cambiado su atención al sector privado, en búsqueda de diversificar sus modelos de negocios.

Los bonos de caución siempre fueron una parte clave de la industria del seguro mexicana. El mercado de seguro de caución en México es considerado como un mercado sólido y uno de los más grandes del mundo. En 2018, 16 compañías de seguros operaban en México, con cinco de las más grandes como representantes de más del 80% del mercado total y con bonos de caución administrados que representaban casi dos tercios de las primas totales suscriptas. La relación combinada de la industria se deterioró a 70% en 2018, a partir de 65% en el año anterior, principalmente como resultado de un aumento de los costos de adquisición, lo que indica el crecimiento en la competencia.

En general, las compañías se caracterizan por el rendimiento operativo estable, las políticas de inversión conservadoras y los resultados positivos. Las compañías en este segmento han demostrado su capacidad para permanecer rentables a pesar de la desaceleración en el sector, y AM Best espera ver más compañías que busquen las maneras para diversificar el ingreso.

