Informe de segmento de mercado de Best: AM Best mantiene su perspectiva negativa sobre el mercado asegurador de Argentina

CIUDAD DE MÉXICO--(BUSINESS WIRE)--AM Best mantiene una perspectiva de segmento de mercado negativa sobre la industria aseguradora de Argentina.

El reciente informe de segmento de mercado de Best, titulado “Perspectiva de segmento de mercado: seguros de Argentina”, señala que la incertidumbre en el marco de la recuperación de la pandemia de COVID-19, el alto endeudamiento del país, la reestructuración de deuda pública y las próximas elecciones obstaculizarán cualquier mejora en el corto o mediano plazo de la débil economía del país, y continuaran ejerciendo presión sobre la fortaleza de balance y rendimiento financiero del sector. En 2020 La industria generó un indice combinado inferior al 100 % que refleja niveles de suficiencia de primas, derivados parcialmente de los ajustes por inflación. Los reclamos de seguros automotores se beneficiaron de los cierres por cuarentena, además de las mejoras impulsadas por dichos ajustes. Sin embargo, la siniestralidad en riesgos del trabajo se deterioraron debido a la COVID-19.

El producto financiero continua resplandando la rentabilidad general, pese a que la exposiciones del sector a instrumentos gubernamentales continuan recibiendo presiones de las bajas tasas de interés y volatilidad del tipo de cambio. Las aseguradoras con posiciones en dólares estadounidenses a largo plazo, una base de capital robusta, perfil de negocios diversificados y buenas capacidades de distribución se encuentran mejor posicionadas para lidiar con los débiles fundamentales de la economía argentina. Los mercados de capitales en desarrollo del país y los pocos instrumentos financieros autorizados por el regulador local que pueden proporcionar un adecuado calce de activos y pasivos , , contunan limitando la flexibilidad financiera de los participantes para soportar el difícil entorno económico, en el contexto de la pandemia y la graudal recuperación. Las compañías de seguros de vida siguen enfrentándose a mayores dificultades en relación con la gestión de activos y pasivos debido a extensiones en los plazos de deudas, que podrían exacerbar los problemas de solvencia y liquidez.

La capacidad de la industria para soportar el difícil entorno económico del país está compuesta por una capitalización ajustada por riesgos evaluada en niveles débiles, según el índice Best’s Capital Adequacy Ratio (BCAR). El complejo mercado argentino requiere que las aseguradoras realicenajustes continuos en precios e implementen estrictas estrategias de contención de gastos para mantener la cobertura de pólizas, limitar la contracción del negocio y navegar las condiciones macroeconómicas actuales. Sin embargo, AM Best espera que los resultados por suscripción de la industria sean más estables posterior a lo ajustes por inflación de 2020.

Para acceder a una copia completa de este informe de segmento de mercado, visite http://www3.ambest.com/bestweek/purchase.asp?record_code=314138.

AM Best es una agencia global de calificación crediticia, y proveedor de noticias y datos especializado en la industria de seguros. Con sede en los Estados Unidos, la empresa opera en más de 100 países con oficinas regionales en Londres, Ámsterdam, Dubái, Hong Kong, Singapur y Ciudad de México. Para más información, www.ambest.com.

Copyright © 2021 por A.M. Best Rating Services, Inc. y/o sus afiliadas. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Contacts

Salvador SmithAnalista financiero Senior+52 55 1102 2720, int. 109salvador.smith@ambest.com Christopher SharkeyGerente de Relaciones Públicas+1 908 439 2200, int. 5159christopher.sharkey@ambest.com Jim PeavyDirector de Comunicación+1 908 439 2200, int. 5644james.peavy@ambest.com