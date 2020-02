Informe de segmento de mercado de Best: AM Best mantiene un panorama estable acerca de la industria del seguro en Guatemala

CIUDAD DE MÉXICO--(BUSINESS WIRE)--AM Best mantiene estable su panorama de segmento de mercado, acerca de la industria del seguro de Guatemala, y menciona una mejora en la economía de Guatemala y la capacidad del mercado de fortalecer más su base de capital, tal como lo indica el margen de solvencia regulatorio de la industria y el coeficiente de solvencia de Best (en inglés, BCAR).

El nuevo Informe de Segmento de Mercado de Best , titulado “Market Segment Outlook: Guatemala Insurance” (Panorama de Segmento de Mercado: Seguro en Guatemala), afirma que en 2019, el crecimiento en concepto de primas en Guatemala se amplió en un 6,7%, más de un punto porcentual total por encima de su promedio de cinco años de 5,5%. Los jugadores más grandes del mercado, como así también un participante más pequeño que se abre camino en el mercado y la rama de seguro del banco central, impulsaron el crecimiento en concepto de primas. AM Best espera que el crecimiento en materia de seguros se vea respaldado por el gasto de los consumidores debido a los flujos de remesas sustanciosos y la baja inflación. Además, el gobierno planifica invertir en infraestructura (es decir, la construcción de nuevas viviendas y autopistas y actualización de los puertos) y mejorar el sector del turismo con el fin de ayudar a impulsar el crecimiento económico futuro. La rentabilidad, medida por el retorno sobre el capital, alcanzó su nivel más alto en cinco años, en un 23,9%. El ingreso neto aumentó en un 5,7% debido al rendimiento de aseguramiento estable y el ingreso financiero constante.

Guatemala fue calificado como el tercer mercado del seguro más grande en América Central para fines de 2019. La tasa de penetración del seguro en el país no cambió significativamente desde 2013 y actualmente alcanza el 1,19% del PBI, por debajo de la tasa de penetración promedio de Latinoamérica del 2,9%.

La capitalización ajustada por riesgo de la industria es robusta, según mediciones de BCAR, en línea con el margen de solvencia regulatorio informado de USD 166,6 millones, lo que da como resultado, un margen de solvencia respecto de una relación de patrimonio técnico de 32. Los requerimientos regulatorios de inversión para reservas técnicas también han fortalecido más a los balances de las compañías.

Con buenas perspectivas para el crecimiento en la economía de Guatemala, AM Best espera que la industria del seguro refleje estas condiciones. El crecimiento en los segmentos de líneas personales y propiedad/accidente irá de la mano de mayor dinamismo en el consumo privado y la inversión pública. Las compañías están bien posicionadas para mantener resultados estables respaldados por solvencia fuerte y un entorno regulatorio adecuado que provee pautas para salvaguardar la liquidez y la solvencia.

Para acceder a una copia de este informe de segmento de mercado, visite http://www3.ambest.com/bestweek/purchase.asp?record_code=294573.

AM Best presentará un informe de mercado acerca del estado de las industrias del seguro en Latinoamérica, el jueves 12 de marzo de 2020, en el JW Marriott Miami Turnberry Resort and Spa en Miami, FL, en el que se verán a ejecutivos de la industria del seguro que residen en Latinoamérica y analistas de AM Best. Para registrarse al evento, o para más información, visite www.ambest.com/events/imblatam2020 (o www.ambest.com/events/Cumbre2020 en español). Para un Informe Especial de Best relacionado, titulado “Latin America: Economic and Political Risks May Subside in 2020” (Latinoamérica: Los riesgos económicos y políticos pueden disminuir en 2020), visite http://www3.ambest.com/bestweek/purchase.asp?record_code=293607. También está disponible una entrevista en video con el autor de ese informe.

AM Best es un agencia global calificadora crediticia, editora de noticias y proveedora de análisis de datos, que se especializa en la industria del seguro. Con sede central en Estados Unidos, la compañía opera en más de 100 países con oficinas regionales en Nueva York, Londres, Ámsterdam, Dubai, Hong Kong, Singapur y la Ciudad de México. Para más información, visite www.ambest.com.

Copyright © 2020 por A.M. Best Rating Services, Inc. y/o sus filiales. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Contacts

Elí SánchezDirector Asociado+52 55 1102 2720, ext. 122[email protected]

Christopher SharkeyGerente, Relaciones Públicas+1 908 439 2200, ext. 5159[email protected]

Inger RodriguezAnalista Financiero Asociado+52 55 1102 2720, ext. 108[email protected]

Jim PeavyDirector, Relaciones Públicas+1 908 439 2200, ext. 5644[email protected]