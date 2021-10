Informe del Segmento de Mercado de Best: AM Best Coloca una Perspectiva Negativa sobre el Mercado de Seguros en Costa Rica

México, Ciudad de México--(BUSINESS WIRE)--AM Best ha asignado una perspectiva del segmento de mercado negativa sobre la industria aseguradora de Costa Rica, debido principalmente a la pandemia de COVID-19, la cual ha afectado la actividad económica y las finanzas públicas.

El nuevo Informe del Segmento de Mercado de Best, titulado “Perspectiva del Segmento de Mercado: Seguros en Costa Rica”, menciona que, a diciembre de 2020, el mercado asegurador en Costa Rica registró CRC 842 mil millones (USD 1.4 billion) en primas, con un crecimiento interanual del 1.1%, más lento que en periodos anteriores, principalmente debido a las condiciones económicas causadas por la pandemia. A inicios de julio de 2021, el mercado creció 9.2%, debido principalmente a la recuperación del mercado de seguro obligatorio por riesgo de accidente de trabajo, así como por el crecimiento sostenido de las líneas de negocio de seguro voluntario, a pesar de una desaceleración en el mercado automotriz.

En general, la pandemia continúa afectando el entorno económico. El turismo, una de las industrias principales del país, ha sido afectada significativamente a pesar de la falta de cierres, comunes en el resto de América Latina. Además, la deuda del gobierno central alcanzó cerca del 70% del PIB en 2020, un máximo histórico. La incertidumbre alrededor de las finanzas públicas continuará ejerciendo presión sobre la industria de seguros en Costa Rica.

AM Best continuará monitoreando el panorama económico, político y regulatorio, así como el impacto en la industria aseguradora de Costa Rica.

Para acceder a la versión completa de este informe del segmento de mercado en inglés y español, por favor visite http://www3.ambest.com/bestweek/purchase.asp?record_code=313973.

