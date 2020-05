Informe del Segmento de Mercado de Best: AM Best Mantiene Estable la Perspectiva de la Industria de Seguros en Perú en medio de la Pandemia de COVID-19

México, D.F.--(BUSINESS WIRE)--AM Best continúa manteniendo estable la perspectiva del segmento de mercado sobre la industria aseguradora de Perú, citando la respuesta integral del país al COVID-19 en materia económica y regulatoria, la cual proporciona flexibilidad financiera a las aseguradoras, y a la capitalización robusta de la industria.

En un nuevo Informe del Segmento de Mercado de Best, titulado “Perspectiva del Segmento de Mercado: Seguros en Perú”, se menciona que la perspectiva también reconoce la capacidad de la industria para resistir la volatilidad en los mercados financieros locales. El crecimiento económico próspero de Perú se ha desacelerado desde 2018; sin embargo, la disciplina fiscal y monetaria han permitido al gobierno financiar su déficit de cuenta corriente actual a través de su cuenta financiera, dada su capacidad de colocar bonos de largo plazo del sector público con términos favorables y de recibir inversión extranjera directa en industrias clave. El paquete de estímulos económicos de Perú busca contener la propagación de la epidemia de COVID-19 y, en una segunda fase, reactivar la economía al proveer liquidez a través de facilidades crediticias a pequeñas y medianas empresas.

A diciembre de 2019, el mercado asegurador de Perú fue el séptimo mercado más grande en América Latina, con USD 4.2 mil millones en primas; las compañías peruanas suscriben alrededor del 78% de las pólizas de seguros en el país, a pesar de constituir sólo un cuarto del total de participantes. Las líneas de no vida vinculadas a inversiones públicas y privadas se verán presionadas temporalmente, ya que los presupuestos priorizan la liquidez a favor de nuevos proyectos, limitando el crecimiento de pólizas nuevas en incendio, fianzas, carga y responsabilidad. La renovación de primas puede disminuir, aunque la concientización sobre los riesgos para la salud podría proporcionar un mayor impulso a las principales pólizas médicas.

AM Best espera que el atractivo del país para inversionistas locales y extranjeros pueda ayudar a mitigar y fomentar los factores de recuperación que impulsan y proporcionan estabilidad al mercado asegurador en el corto plazo. AM Best continuará monitoreando los mercados financieros en busca de cualquier disrupción importante que pudiera afectar la solvencia de la industria aseguradora.

Para acceder a la versión completa de este informe del segmento de mercado en inglés y español, por favor visite http://www3.ambest.com/bestweek/purchase.asp?record_code=297271

