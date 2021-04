Informe del Segmento de Mercado de Best: AM Best Mantiene Estable la Perspectiva sobre el Mercado de Seguros en Guatemala

MÉXICO, D.F.--(BUSINESS WIRE)--AM Best mantiene estable su perspectiva del segmento de mercado sobre la industria aseguradora de Guatemala, debido principalmente al paquete gubernamental de estímulos como respuesta a la pandemia de COVID-19 que limitó la recesión económica en la generación de primas de compañías de seguros.

El nuevo Informe del Segmento de Mercado de Best, titulado “Perspectiva del Segmento de Mercado: Seguros en Guatemala”, menciona que la exposición limitada a mercados de capitales y divisas de los portafolios de inversión de las compañías aseguradoras mitiga el impacto de los choques de mercado. La perspectiva estable refleja la expectativa de que el crecimiento económico fomentará las condiciones para que la generación de negocio enfrente la normalización gradual en la frecuencia de siniestros a niveles prepandémicos. Los aseguradores en el país mostraron que podían manejar los desafíos derivados por la pandemia, incluyendo la recolección a tiempo de cuentas por cobrar y menores rendimientos a la inversión, así como absorber pérdidas relacionadas con catástrofes. La recuperación en 2021 dependerá del éxito en los esfuerzos de vacunación, así como en las capacidades técnicas de las compañías para valorar adecuadamente los riesgos.

Guatemala continúa siendo un ejemplo positivo entre los mercados de seguros en América Latina, a pesar de enfrentarse al impacto de múltiples huracanes y de la pandemia. Las restricciones de movilidad implementadas oportunamente, aunadas al desarrollo de un paquete de estímulos económicos y a una política monetaria contracíclica, ayudaron a mantener condiciones estables para la actividad aseguradora. En 2020, la economía guatemalteca se contrajo menos de lo esperado, así como menos que las economías de otros países en Centroamérica, mientras que su mercado asegurador permaneció como el tercero más grande en América Central. Al cierre de 2020, el mercado de seguros se situó en USD 1000 millones, expandiéndose 4.5% año tras año (1% en términos reales). El índice combinado de la industria permaneció en 85.8, reflejando una menor frecuencia de siniestros como resultado de las restricciones a la movilidad, mientras que su índice de gastos operativos permaneció estable.

Para acceder a la versión completa de este informe del segmento de mercado, por favor visite http://www3.ambest.com/bestweek/purchase.asp?record_code=307925.

AM Best es una agencia global de calificación crediticia, y proveedor de noticias y datos especializado en la industria de seguros. Con sede en los Estados Unidos, la empresa opera en más de 100 países con oficinas regionales en Londres, Ámsterdam, Dubái, Hong Kong, Singapur y Ciudad de México. Para más información, www.ambest.com.

