Informe del Segmento de Mercado de Best: AM Best Mantiene la Perspectiva Negativa sobre la Industria de Seguros de Argentina En Medio de la Pandemia del COVID-19

México, D.F.--(BUSINESS WIRE)--AM Best ha mantenido negativa su perspectiva del segmento de mercado sobre la industria de seguros en Argentina a medida que la pandemia del COVID-19 se suma a los desafíos existentes en el país.

En un Informe del Segmento de Mercado de Best, AM Best menciona que espera que la prolongada recesión desafíe el crecimiento de primas de las aseguradoras y que el impacto de la pandemia del COVID-19 varíe según la línea de negocio. El mercado argentino de no vida, el cual contabiliza la mayoría de las primas brutas, se espera que enfrente perspectivas de crecimiento decrecientes e incremento de los costos en partes de respuesto para automóviles, impulsados por interrupciones en las cadenas de suministro y una continua devaluación de la moneda.

Las compañías de seguros de vida continúan enfrentando valores decrecientes en el mercado de bonos y descalces en los activos y pasivos debido a extensiones en el plazo de la deuda y rendimientos negativos. La solvencia y los problemas de liquidez para el segmento de vida podrían exacerbarse pese a la iniciativa de mayor deducibilidad de impuestos en primas con el objetivo de promover el ahorro de los asegurados e incrementar el crecimiento orgánico de la industria y la base de inversión.

La pandemia del COVID-19 pondrá a prueba las capacidades de administración integral de riesgos de las aseguradoras que operan en Argentina. AM Best continuará monitoreando la situación y proporcionará actualizaciones cuando sea necesario.

Para acceder a la versión completa del informe del segmento de mercado de Argentina en inglés y español, por favor visite http://www3.ambest.com/bestweek/purchase.asp?record_code=296403.

Para ver las Perspectivas Actuales del Segmento de Mercado de Best, por favor visite http://www.ambest.com/ratings/RatingOutlook.asp.

AM Best es una agencia global de calificación crediticia, y proveedor de noticias y datos especializado en la industria de seguros. Con sede en los Estados Unidos, la empresa opera en más de 100 países con oficinas regionales en Nueva York, Londres, Ámsterdam, Dubái, Hong Kong, Singapur y Ciudad de México. Para más información, www.ambest.com.

