Informe del Segmento de Mercado de Best: AM Best Mantiene una Perspectiva Negativa sobre la Industria de Seguros de Chile

Ciudad de México--(BUSINESS WIRE)--AM Best mantiene su perspectiva negativa sobre la industria aseguradora de Chile, debido principalmente a la limitada flexibilidad financiera a causa de las medidas regulatorias y a la difícil dinámica del mercado, aunado a la volatilidad en los mercados financieros que podría presionar las capacidades de gestión de activos y pasivos de los aseguradores.

El nuevo Informe del Segmento de Mercado de Best, titulado “Perspectiva del Segmento de Mercado: Seguros en Chile”, menciona que el crecimiento económico de Chile tuvo problemas previos a la pandemia de COVID-19. En 2020, el PIB se contrajo un 5.8%, más que la estimación original al inicio de la pandemia, lo que resultó en un mayor déficit fiscal y deuda pública. Los efectos de la crisis económica se reflejaron en una contracción de aproximadamente 15%, posterior a una contracción del 1.8% en 2019 en la industria de seguros. El declive se debió principalmente a una caída del 24.3% en el segmento de vida, contra una expansión del 4% en el segmento de daños.

La caída en el segmento de vida en 2020 fue impulsada por una notable disminución del 54.7% en rentas vitalicias. El Banco Central de Chile estableció varios programas para mantener la estabilidad financiera y liquidez en los mercados, en forma de crédito y facilidades repo, entre otros, el último aplicable después de la aprobación de retiros anticipados para rentas vitalicias. De acuerdo con el reporte, la medida no ha sido bien recibida por los participantes locales y extranjeros, muchos de los cuales han establecido medidas para prevenir dichos retiros. Debido a diferencias en el cálculo de la tasa de interés para los planes de jubilación planificados, estos siguen siendo más atractivos que las rentas vitalicias ya que estas últimas reflejan la disminución en las tasas de interés. Es probable que el segmento de rentas vitalicias continúe experimentando retiros anticipados.

Las primas en el segmento de salud crecieron 6.3% en 2020; sin embargo, los principales aseguradores de salud pueden enfrentar presiones con una normalización gradual en la frecuencia de reclamos a niveles prepandémicos y muchos aseguradores pueden no ser capaces de conciliar los incrementos en los costos de sus pólizas con el uso reciente.

Chile cuenta con una industria de seguros de USD 11 mil millones, lo que la convierte en el cuarto mercado asegurador más grande en América Latina. AM Best espera que el impacto de los desarrollos actuales en el mercado continúe durante 2021, con una recuperación gradual para la industria a medida que las economías globales y la chilena reviven. AM Best continuará monitoreando los desarrollos en el mercado de seguros del país en Chile, así como sus exposiciones a riesgos financieros y naturales.

Para acceder a la versión completa de este informe del segmento de mercado, por favor visite http://www3.ambest.com/bestweek/purchase.asp?record_code=308933.

AM Best es una agencia global de calificación crediticia, y proveedor de noticias y datos especializado en la industria de seguros. Con sede en los Estados Unidos, la empresa opera en más de 100 países con oficinas regionales en Londres, Ámsterdam, Dubái, Hong Kong, Singapur y Ciudad de México. Para más información, www.ambest.com.

Copyright © 2021 por A.M. Best Rating Services, Inc. y/o sus afiliadas. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.

Contacts

Elí SánchezDirector Asociado+52 55 1102 2720, int. 122eli.sanchez@ambest.com Christopher SharkeyGerente de Relaciones Públicas+1 908 439 2200, int. 5159christopher.sharkey@ambest.com Jim PeavyDirector de Comunicación+1 908 439 2200, int. 5644james.peavy@ambest.com