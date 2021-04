Informe del Segmento de Mercado de Best: AM Best Revisa a Negativa la Perspectiva del Mercado de Seguros en Perú

MÉXICO, D.F.--(BUSINESS WIRE)--AM Best ha revisado de estable a negativa su perspectiva del segmento de mercado de la industria aseguradora de Perú, debido al impacto negativo del COVID-19 en los ingresos, así como a un aumento significativo en los retiros anticipados del Sistema Privado de Pensiones (SPP) del país y su efecto negativo en las primas.

El nuevo Informe del Segmento de Mercado de Best, titulado “Perspectiva del Segmento de Mercado: Seguros en Perú”, menciona las condiciones adversas de suscripción para 2021, con un repunte gradual en la frecuencia de siniestros aunado a menores ingresos por primas relacionadas con el SPP. A febrero de 2021, un aproximado de PEN 32.8 mil millones habían sido retirados del fondo de pensiones y se esperan entregas de PEN 37.9 mil millones adicionales debido a la extensión del programa de retiros anticipados para pensionistas calificados. La alteración potencial en los mercados financieros podría afectar la valuación de las inversiones utilizadas para respaldar reservas y calzar activos y pasivos e incrementar los requerimientos de capital. Además, es probable que los retiros no migren al sistema asegurador ya que muchos de los beneficiarios elegibles se enfrentan a dificultades económicas en lugar de hacer planes para su retiro.

A diciembre de 2020, el mercado de seguros en Perú era el séptimo más grande en América Latina. El mercado asegurador se contrajo un 0.7% en 2020 (-2.4% en términos reales), ya que el daño de la pandemia en las economías de América Latina ha empeorado las condiciones de vida en la región y ha afectado particularmente a las pequeñas y medianas empresas (PyMEs), la creación de empleos y las finanzas públicas.

El desempeño operativo se ha visto influenciado fuertemente por los mayores beneficios pagados por el segmento de seguros de vida. Las caídas en los resultados técnicos y en el ingreso financiero han llevado a una contracción del 28.8% en el resultado neto y un retorno a activos del 1.9%, el más bajo en cinco años. Dada la importancia de los productos de vida, el desempeño operativo continuará dependiendo del ingreso por inversiones para generar resultados positivos.

Las medidas del gobierno han establecido el camino para una pronta recuperación económica, sin embargo, los problemas relacionados con la pandemia todavía pueden resultar desafiantes para los aseguradores de Perú a pesar de la sólida posición de capital de la industria. Un programa de vacunación exitoso también podría mitigar parcialmente las fuerzas negativas del mercado a través de un incremento en la matricula proveniente de la creación de empleos.

Para acceder a la versión completa de este informe del segmento de mercado, por favor visite http://www3.ambest.com/bestweek/purchase.asp?record_code=308048.

AM Best es una agencia global de calificación crediticia, y proveedor de noticias y datos especializado en la industria de seguros. Con sede en los Estados Unidos, la empresa opera en más de 100 países con oficinas regionales en Londres, Ámsterdam, Dubái, Hong Kong, Singapur y Ciudad de México. Para más información, www.ambest.com.

Copyright © 2021 por A.M. Best Rating Services, Inc. y/o sus afiliadas.

TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.

Contacts

Elí SánchezDirector Asociado+52 55 1102 2720, int. 122eli.sanchez@ambest.com

Christopher SharkeyGerente de Relaciones Públicas+1 908 439 2200, int. 5159christopher.sharkey@ambest.com

Jim PeavyDirector de Comunicación+1 908 439 2200, int. 5644james.peavy@ambest.com