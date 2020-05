Informe del Segmento de Mercado de Best: AM Best Revisa a Negativa la Perspectiva sobre la Industria de Seguros en Panamá en torno a la Pandemia del COVID-19

México, D.F.--(BUSINESS WIRE)--AM Best ha revisado su perspectiva del segmento de mercado sobre la industria de seguros ePanamá a Negativa de Estable, citando los desafíos importantes que el país y la industria enfrentan en torno a la pandemia del COVID-19.

En un Informe del Segmento de Mercado de Best, AM Best menciona las siguientes razones respecto a la revisión en la perspectiva: una contracción esperada del PIB en 2020; una continua desaceleración en el sector de la construcción en conjunto con un declive en las industrias de transporte y una contracción económica generalizada. Adicionalmente, el volumen en la actividad comercial del Canal de Panamá, la fuente principal de ingresos del gobierno, ha disminuido debido a la recesión mundial, la cual está presionando las finanzas públicas del país.

Entre los factores positivos se encuentran el desembolso de USD 515 millones aprobado recientemente por el Fondo Monetario Internacional, el cual proporcionará al gobierno el financiamiento necesario para abordar la pandemia, y la reciente emisión de $2.5 mil millones en bonos soberanos, la cual proporcionará al país una mayor flexibilidad financiera. Las medidas obligatorias de aislamiento han resultado en una disminución en la actividad económica, lo que ha llevado a una disminución en la siniestralidad de daños. La rentabilidad de la industria aseguradora, reforzada por retornos estables debido a estrategias de inversión históricamente conservadoras, podría verse presionada por una exposición significativa a valores de renta fija, dado que la pandemia del COVID-19 está exacerbando el impacto del ambiente de bajas tasas de interés. La volatilidad actual en el mercado de capitales representa un desafío significativo para que las aseguradoras logren incrementar sus retornos, mientras mantienen estrategias de inversión adecuadas a su perfil de administración en activos y pasivos.

La disrupción en cadenas de producción y suministro, en conjunto con un declive en la actividad económica, han agravado la exposición de la industria al riesgo crediticio. Aun así, las compañías aseguradoras han optado por proporcionar flexibilidad en las primas a través de acuerdos como pagos diferidos. AM Best también nota que la administración integral de riesgos (ERM, por sus siglas en inglés) de la industria serán puestas a prueba por la pandemia.

