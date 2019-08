Informe del Segmento de Mercado de Best: Perspectiva Estable de la Industria Aseguradora de Bolivia mientras Compañías Mantienen una Tendencia de Crecimiento

CIUDAD DE MÉXICO--(BUSINESS WIRE)--AM Best ha asignado una perspectiva estable del segmento de mercado a la Industria Aseguradora de Bolivia, con base en un crecimiento saludable, coeficientes de solvencia robustos y un apetito adecuado por parte de los reaseguradores.

En un nuevo Informe del Segmento de Mercado de Best, titulado “Perspectiva del Segmento de Mercado: Seguro de Bolivia”, AM Best establece que la industria aseguradora del país creció 11% en 2018, y 3.4% en 2016-2017, superando el crecimiento del Producto Interno Bruto de aproximadamente 4% durante ese periodo. AM Best espera que el mercado mantenga la tasa de crecimiento, impulsada por las agresivas metas en desarrollo económico y social.

AM Best también ve la innovación como un motor importante para un mayor crecimiento, especialmente a través de la creciente adopción de productos de microseguros, consistente con los objetivos para erradicar la pobreza. Los productos automatizados de prima baja y con suscripción simplificada también podrían dar lugar a una mayor penetración de seguros.

Los coeficientes de solvencia se encuentran, en promedio, en 257% del capital requerido para aseguradores de propiedad/accidentes y en 275% para aseguradores de vida. Además, el apetito del mercado reasegurador se ha mantenido estable. Según fuentes de información de seguros, aproximadamente el 58% de las primas de no vida y 28% de las primas de seguro de vida son cedidas a reaseguradores. Los coeficientes de solvencia y el apetito estable de reaseguro también alivian las preocupaciones sobre los riesgos de terremotos en Bolivia.

A medida que este panorama de seguros evoluciona, AM Best está convencido que este segmento continuará respondiendo apropiadamente a los innumerables desafíos que enfrentará en el corto plazo.

Para acceder a la versión completa de este informe del segmento de mercado, por favor visite http://www3.ambest.com/bestweek/purchase.asp?record_code=289016.

AM Best es una agencia calificadora global y proveedor de información con un enfoque único en la industria de seguros. Visite www.ambest.com para más información.

