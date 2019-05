Informe del segmento de mercado de Best: Perspectiva de la industria de seguros de Colombia estable, reflejando posiciones de capital y tendencias económicas

MÉXICO D.F.--(BUSINESS WIRE)--Las compañías de seguros en Colombia mantienen una posición de capital sólida, y el mercado en general muestra capacidad para el crecimiento en un clima económico favorable, respaldado por una regulación adecuada; estos factores respaldan la perspectiva estable de AM Best sobre el segmento de mercado en la industria.

El nuevo Informe del segmento de mercado de Best, titulado “Seguros de Vida y de No Vida en Colombia,” afirma que el mercado de seguros en Colombia ha demostrado un desempeño operativo sólido con canales de distribución diversificados, en medio de mejores condiciones económicas. Sin embargo, estos factores no han resultado en una mayor penetración de seguros. La tasa de penetración de seguros del país mostró un crecimiento constante desde 2014, aunque experimentó una baja del 2.8 % en 2018 respecto al año anterior. Adicionalmente, el mercado de seguros no ha logrado seguir las tendencias económicas de manera consistente. El crecimiento de las primas aumentó1.6% en términos reales, significativamente inferior que un 4.5% de 2017, principalmente debido a menores volúmenes de prima en coberturas de seguro provisional, salud y accidentes personales.

Sin embargo, el índice combinado del sector mejoró en 2018, situándose en 104.5, en comparación con 106.2de 2017. El segmento deseguros de vida representa el 51% del total de las primas emitidas y, en la mayoría de los mercados con un componente fuerte de seguros de vida, el índice combinado tiende a superar los 100. En Colombia, el índice de gastos de operación del segmento de seguros de vida es de 59%, si se tienen en cuenta los resultados de los ingresos por productos financieros. Este resultado es impulsado por un índice de beneficios pagados menor, así como un componente de ingresos por productos financieros más bajo, en

comparación con 2017. El crecimiento del segmento de seguros de vida también se debe a mejores condiciones crediticias, ya que muchas de estas pólizas están relacionadas con préstamos hipotecarios y créditos personales originados dentro del sector financiero.

La rentabilidad fue sólida en 2018y las aseguradoras generaron un retorno sobre capital del 13.2 %. En cuanto a las aseguradoras del segmento de seguros de no vida, el seguro automotriz obligatorio se vio beneficiado por el aumento del salario mínimo y los ajustes en el precio, además del incremento en las ventas de autos nuevos durante 2018.

En general, con la predicción sobre el crecimiento económico en 2019, en conjunto con mejores acuerdos comerciales y un menor déficit comercial, AM Best espera que el mercado colombiano de seguros refleje el crecimiento económico previsto para 2019, mediante la construcción de una base de negocios más grande, mientras mejora sus resultados técnicos y mantiene una fuerte capitalización ajustada por riesgos.

Para acceder a la versión completa de este informe sobre el segmento del mercado, visite http://www3.ambest.com/bestweek/purchase.asp?record_code=285284.

AM Best será el anfitrión de un evento con una breve descripción del mercado de América Latina, para conmemorar el quinto aniversario de su subsidiaria con sede en México en el Habita Hotel, Ciudad de México, el jueves 9 de mayo de 2019, a partir de las 6 p. m. horario CDT (horario central de verano). El evento es gratuito. Para asistir u obtener más información, visite la página de inscripción al evento o envíe un correo electrónico a [email protected].

AM Best es una agencia calificadora global y proveedor de información con un enfoque único en la industria de seguros. Visite www.ambest.com para más información.

Copyright © 2019 por A.M. Best Rating Services, Inc. y/o sus afiliadas.

TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.

Contacts

Elí SánchezDirector asociado52 55 1102 2720, ext. 108[email protected]

Christopher SharkeyGerente, Relaciones Públicas+1 908 439 2200, ext. 5159[email protected]

Jim PeavyDirector, Relaciones Públicas+1 908 439 2200, ext. 5644[email protected]