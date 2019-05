Informe del segmento de mercado de Best: Perspectiva de la industria de seguros de en Guatemala estable, a medida que las compañías navegan un crecimiento económico más lento

MÉXICO, D.F.--(BUSINESS WIRE)--Las compañías de seguros que operan en Guatemala demostraron tener la capacidad de ajustar sus estrategias de suscripción en medio de condiciones económicas volátiles con el fin de mantener la rentabilidad, además de fortalecer sus bases de capital, factores que respaldan la perspectiva estable de AM Best sobre el segmento del mercado en la industria.

El nuevo Informe del segmento de mercado de Best, titulado “Perspectiva del Segmento de Mercado: Guatemala” observa que el mercado de seguros guatemalteco es el tercero más grande de Centroamérica. Sin embargo, el mercado continúa dominado por competidores más grandes, ya que ocho de las 28 aseguradoras de Guatemala representan el 81% de las primas del mercado. Adicionalmente, la tasa de penetración de seguros del país no muestra cambios significativos desde 2013 y en la actualidad representa el 1.2% del producto interno bruto del país, lo cual se encuentra por debajo de la tasa promedio de penetración de Latinoamérica, del 2.9%. El segmento de seguros de no vida representa el 79% del total de primas emitidas, mientras que el segmento de seguros de vida constituye el resto.

El crecimiento de primas se contrajo un 0.7% en términos reales en 2018, a pesar de una baja en la inflación, debido a una disminución en los apetitos de riesgo de suscripción, así como un crecimiento económico menos robusto en comparación con años anteriores. En términos nominales, el mercado creció un 3.5%, por debajo del promedio de cinco años, de 5.8%. La desaceleración se centró en cinco compañías específicas, que representaron el 2.4% de la contracción frente al 5.4% de crecimiento del resto del mercado.

La rentabilidad mejoró en 2018, generando un retorno sobre capital del 23.8%, frente a un 21.9% en 2017. La utilidad neta aumentó 17.8% debido a un desempeño de suscripción estable y mejores productos financieros; solo dos compañías obtuvieron resultados negativos.

AM Best espera que las condiciones actuales del mercado se mantengan, siempre y cuando las compañías no vean una mejora en la economía. La estimación preliminar de crecimiento económico de AM Best es de aproximadamente 3.0% para 2018, apenas por encima del 2.8% registrado en 2017, pero manteniéndose baja en comparación con el crecimiento observado en años anteriores. Si el consumo privado mantiene su ritmo y el gasto público y el sector externo pueden recuperar impulso, AM Best espera que la economía de Guatemala se expanda en 2019 a la misma tasa de 2018.

En general, AM Best considera que las compañías están bien posicionadas para mantener su oferta de productos en línea con las estrictas pautas de suscripción y, por lo tanto, mantener resultados estables. Adicionalmente, el entorno regulatorio en proceso de mejora es positivo, ya que provee las pautas adecuadas para aumentar la liquidez y la solvencia.

Para acceder a la versión completa de este informe sobre el segmento del mercado, visite http://www3.ambest.com/bestweek/purchase.asp?record_code=285337.

AM Best será el anfitrión de un evento con una breve descripción del mercado de América Latina, para conmemorar el quinto aniversario de su subsidiaria con sede en México en el Habita Hotel, Ciudad de México, el jueves 9 de mayo de 2019, a partir de las 6 p. m. horario CDT (horario central de verano). El evento es gratuito. Para asistir u obtener más información, visite la página de inscripción al evento o envíe un correo electrónico a [email protected].

AM Best es una agencia calificadora global y proveedor de información con un enfoque único en la industria de seguros. Visite www.ambest.com para más información.

Copyright © 2019 por A.M. Best Rating Services, Inc. y/o sus afiliadas.

TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Contacts

Elí SánchezDirector asociado52 55 1102 2720, ext. 108[email protected]

Christopher SharkeyGerente, Relaciones Púbicas+1 908 439 2200, ext. 5159[email protected]

Jim PeavyDirector, Relaciones Públicas+1 908 439 2200, ext. 5644[email protected]