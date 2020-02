Informe por segmentos de mercado de Best: el panorama de la industria de seguros de Argentina es negativo y refleja los problemas económicos del país

CIUDAD DE MÉXICO--(BUSINESS WIRE)--Las aseguradoras que operan en el mercado argentino se enfrentan a una potencial contracción provocada por controles de capitales, junto con tasas de interés volátiles y la reestructuración de la deuda pública por parte del gobierno, entre otros factores. Debido a esto, AM Best plantea un panorama por segmentos de mercado negativo en el sector.

El nuevo informe por segmentos de mercado de Best, titulado “Panorama por segmentos de mercado: seguros en Argentina”, afirma que el segmento de seguros en Argentina creció más de un 33 % en 2018 en términos de primas brutas, en medio de una recesión caracterizada por una caída del 2,5 % del PBI que, sin embargo, se mantuvo por debajo de la inflación. Además, la decisión del Banco Central de la República Argentina en cuanto a la reestructuración de la deuda pública de corto plazo para orientar las reservas internacionales a contener la volatilidad cambiaria, junto con la decisión del nuevo gobierno de recortar agresivamente las tasas de interés para fomentar la expansión de facilidades crediticias, trajo aparejada incertidumbre y está afectando a la industria de los seguros. Las compañías que no se dedican a los seguros de vida, que representan la mayor parte de las primas, han debido enfrentarse a valores de mercado en baja de bonos que produjeron incongruencias entre activos y pasivos provocadas por extensiones en los plazos de vencimiento de deuda y rendimientos negativos. En consecuencia, han comenzado a aparecer problemas de solvencia y liquidez.

El ratio combinado del sector cayó de 130,0 (fines de 2018) a 112,0 (2019). La inflación ha neutralizado las iniciativas de eficiencia de costes de las aseguradoras, tomadas con el objetivo de mejorar los resultados técnicos, y ha creado distorsiones negativas en la estructura de gastos del sector. Además, la implementación de controles de capitales en 2019, incluido el requisito de limitar las transacciones en moneda extranjera (dólares estadounidenses) para holdings empresariales extranjeros, puede restringir todavía más el rendimiento debido a gastos de administración más altos. La capacidad de las aseguradoras de soportar el complicado panorama económico del país está compuesta por una capitalización ajustada a riesgo débil en términos generales, según el ratio de solvencia de Best (BCAR).

Las aseguradoras domésticas con una base de capital sólida, además de perfiles comerciales y capacidades de distribución diversificados, podrán mantener de mejor manera niveles de solvencia sólidos y una flexibilidad financiera adecuada. Los problemas de solvencia pueden compensarse parcialmente aprovechando estrategias de inversión altamente diversificadas con exposición material a títulos de renta fija de calificación de inversión global. Sin embargo, la industria aseguradora está limitada en su adopción de una estrategia de inversión global, debido a los mercados de capital emergentes del país y a los escasos instrumentos financieros aprobados por las regulaciones locales que pueden ser adecuados para los pasivos de seguros en términos de plazos y tasas. Aunque las empresas que no se dedican a seguros de vida enfrentan un presente complicado, las que se dedican a ese tipo de seguros quizás puedan aprovechar los recientes cambios impositivos.

Para acceder a una copia de este informe por segmentos de mercado, visite http://www3.ambest.com/bestweek/purchase.asp?record_code=294500.

AM Best llevará a cabo una sesión informativa de mercado sobre el estado de las industrias de seguros latinoamericanas el jueves 12 de marzo de 2020, en JW Marriott Miami Turnberry Resort and Spa de Miami (Florida). Este evento contará con la participación de los principales ejecutivos de la industria en América Latina y los analistas de AM Best. Para inscribirse en el evento u obtener más información, visite www.ambest.com/events/imblatam2020 (o www.ambest.com/events/Cumbre2020 en español). Para acceder a un informe especial de Best relacionado, titulado “América Latina: posible baja de los riesgos políticos y económicos en 2020”, visite http://www3.ambest.com/bestweek/purchase.asp?record_code=293607. También está disponible una entrevista en vídeo con el autor de ese informe.

