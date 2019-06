Joe Kiani nombrado Académico Honorario por la Academia Mexicana de Cirugía

IRVINE, California y CIUDAD DE MÉXICO--(BUSINESS WIRE)--La Academia Mexicana de Cirugía A.C., un organismo asesor del Gobierno Federal de México, ha otorgado a Joe Kiani el título de Académico Honorario de la organización. Kiani es el fundador de Masimo, creador de la tecnología de monitoreo no invasivo y de la Patient Safety Movement Foundation. Su nombramiento se realizó en la 85ta. Ceremonia Académica Anual, celebrada el 4 de junio de 2019 en el Auditorio de la Academia Mexicana de Cirugía.

La Academia Mexicana de Cirugía se esfuerza por lograr la excelencia de las especialidades quirúrgicas a través del desarrollo continuo y la vigilancia de los programas académicos. Está comprometida con el desarrollo de la capacitación y la investigación en todas las ramas de la cirugía para mantener la salud de todos los mexicanos.

“Es un honor ser nombrado académico honorario por la Academia Mexicana de Cirugía y continuar avanzando en los tratamientos de los pacientes y reducir el costo de la atención a través de tecnologías avanzadas y procesos mejorados”, comentó Kiani. “El objetivo de Masimo y el Patient Safety Movement es crear soluciones prácticas para la seguridad del paciente en todo el mundo, y eliminar las muertes evitables de pacientes”.

Anteriormente, en el simposio organizado por la Academia Mexicana de Cirugía, Kiani abordó la importancia de la seguridad del paciente y cómo garantizarla. El Dr. David Mayer, director ejecutivo de la Patient Safety Movement Foundation, junto con otros, hablaron sobre las mejoras y los próximos pasos en materia de seguridad de los pacientes, y de los diversos programas nacionales e internacionales que están en marcha.

Acerca del Patient Safety Movement

Cada año, 4,8 millones de pacientes mueren en todo el mundo —más de 200.000 en EE.UU.— en los hospitales por causas que se habrían podido evitar. La Patient Safety Movement Foundation es una organización global sin fines de lucro que genera herramientas gratuitas para pacientes y hospitales. La Patient Safety Movement Foundation se estableció gracias al apoyo de la Masimo Foundation for Ethics, Innovation, and Competition in Healthcare con el objeto de reducir a CERO la cantidad de muertes evitables. Mejorar la seguridad de los pacientes requerirá del esfuerzo colaborativo de todas las partes interesadas, incluidos los pacientes, los proveedores de atención médica, las empresas de tecnología médica, los gobiernos, los empleadores y los contribuyentes del sector privado. La Patient Safety Movement Foundation trabaja con todas las partes interesadas para abordar los problemas y las soluciones ejecutables para la seguridad de los pacientes. La Fundación también organiza la World Patient Safety, Science & Technology Summit (Cumbre Mundial de Seguridad del Paciente, Ciencia y Tecnología). La Cumbre reúne a algunas de las mentes más brillantes del mundo en debates que invitan a la reflexión y al análisis de nuevas ideas que desafíen el statu quo. Al presentar soluciones específicas de alto impacto para satisfacer los desafíos de la seguridad de los pacientes, que se conocen como Soluciones Ejecutables para la Seguridad del Paciente, alentar a las empresas de tecnología médica a compartir los datos de las personas para quiénes se adquieren sus productos y solicitar a los hospitales que se comprometan a implementar Soluciones Ejecutables para la Seguridad del Paciente, la Patient Safety Movement Foundation está trabajando con el objetivo de lograr CERO muertes evitables. Visite patientsafetymovement.org.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Contacts

David KodamaCook + Schmid[email protected]619-814-2370 x17