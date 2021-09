LA FUNDACIÓN CULTURAL LATIN GRAMMY® ACEPTA A PARTIR DE HOY SOLICITUDES PARA SU PROGRAMA DE SUBVENCIONES DE INVESTIGACIÓN Y PRESERVACIÓN DE 2022

La fecha límite para enviar las solicitudes es el 20 de noviembre de 2021 a las 11:59 p.m. (Hora del Este en Estados Unidos).

MIAMI--(BUSINESS WIRE)--La Fundación Cultural Latin GRAMMY® abrió oficialmente su convocatoria de solicitudes al programa de Subvenciones de Investigación y Preservación de 2021. El programa otorga cuatro subvenciones cada año a instituciones musicales, musicólogos, investigadores, organizaciones sin fines de lucro e individuos, a nivel mundial, dedicados a resaltar y preservar el patrimonio de la música latina.

La Fundación Latin GRAMMY ofrece subvenciones en dos categorías:

Subvencionesde Investigación, que financian proyectos que se centran en la investigación histórica, el folclor y la antropología de géneros de música latina. Subvencionesde Preservación, que apoyan proyectos que tienen como propósito documentar y preservar el patrimonio de la música latina.

Las solicitudes de candidatos calificados serán revisadas por un comité de expertos de Latinoamérica, la Península Ibérica y Estados Unidos. Cuatro de ellos recibirán una subvención con un valor máximo de $5,000 dólares cada una.

“Nos mantenemos firmes en nuestro compromiso con la equidad educativa. La educación de calidad es una oportunidad que creemos deber estar al alcance de todos”, dijo Tanya Ramos-Puig, presidenta de la Fundación Cultural Latin GRAMMY. “Nos sentimos orgullosos de brindar a la próxima generación de creadores de música latina la oportunidad de avanzar en sus estudios mientras continúan preservando nuestro patrimonio cultural y música por varias generaciones”.

Desde su creación en 2015, el programa ha otorgado subvenciones por un total de más de $135,000 dólares apoyando 28 proyectos a nivel mundial. Algunos de los beneficiarios de las subvenciones de Investigación y Preservación del 2021 incluyen:

Las Subvenciones de Investigación se otorgaron en el 2021 a:

Universidad Nacional de Quilmes, Buenos Aires, Argentina – "Registro de canto con caja en entornos acústicos originarios" propone establecer el diálogo sobre la música ancestral de una región con el paisaje en el que fue concebida, a partir de la investigación acústica y la realización de registros audiovisuales que puedan experimentarse utilizando tecnologías de inmersión (realidad virtual, audio binaural). En particular, se propone el registro del Canto con Caja, una práctica ancestral de la región andina, en un espacio con gran riqueza acústica: el anfiteatro natural de la Quebrada de las Conchas en Argentina. María Alejandra de Ávila, Córdoba, Colombia – A través de "Historia social del disco de banda tradicional en el Caribe colombiano a través de sus actores", de Ávila producirá un libro digital interactivo con la historia social (mediante la recopilación de fuentes orales con los actores principales) de las producciones discográficas grabadas por banda tradicional del Caribe colombiano entre las décadas de los ’60s a los ’90s. El libro digital tiene la finalidad de hacer visible a profesionales de la música que han permanecido en el anonimato.

Las Subvenciones de Preservación se otorgaron en el 2021 a:

Fundación Rafael Escalona, Bogotá, Colombia – "Arte, vida y obra del maestro Rafael Escalona" es un proyecto en alianza con la Facultad de Creación y Comunicación de la Universidad El Bosque, que busca preservar más de 174 archivos físicos de la Fundación Rafael Escalona, para crear una colección digital que cuente a través de herramientas en diversos medios el legado musical, artístico y cultural del maestro Rafael Escalona. De esta manera, el proyecto está dirigido para que personas de todas las edades e intereses puedan apreciar la colección, pero al materializarla a través de nuevos formatos de consumo, se busca que públicos jóvenes puedan participar e instruirse; a través de estos formatos, sobre la música, cultura y memoria del vallenato como género de música colombiana. The Latin American Music Center at The Catholic University of America, Benjamin Rome School of Music, Washington, D.C., U.S. – Los fondos para "Digitizing and Documenting The Latin American Music Center and The Catholic University of America" apoyarán la necesaria y continua labor de archivo y catalogación en The Latin American Music Center (LAMC) de The Catholic University of America. The Latin American Music Center se creó en 1984 con la cooperación de la Organización de Estados Americanos y el Consejo Interamericano de Música, cuando heredaron extensas colecciones de composiciones y manuscritos. Esta colección incluye la compilación de una biblioteca completa y especializada de partituras, libros y grabaciones de música iberoamericana. Cuenta con muchos materiales singulares y únicos, lo que la convierte en un recurso especial para quienes estudian, enseñan e interpretan esta música. Por medio del Centro, músicos del continente americano se unen a la esencia de sus propias culturas para investigar, intercambiar, desarrollar, perfeccionar y publicar sus conocimientos y dotes musicales como manera de crear mejor entendimiento por medio del respeto mutuo de los pueblos y las artes de nuestro hemisferio.

Las solicitudes e instrucciones se pueden obtener en www.fundacionculturallatingrammy.com. Los materiales pueden presentarse en inglés, español y portugués. La fecha límite para enviar la solicitud es el 20 de noviembre de 2021 a las 11:59 p.m. (hora del este en Estados Unidos). Si tiene alguna pregunta escríbanos a LGCF@grammy.com.

ACERCA DE LA FUNDACIÓN CULTURAL LATIN GRAMMY:

La Fundación Cultural Latin GRAMMY® es una entidad sin fines de lucro 501(c)(3) establecida por La Academia Latina de la Grabación® en 2014 para incrementar el interés y la apreciación internacional de los significativos aportes de la música latina y sus creadores a la cultura mundial. La Fundación otorga becas universitarias y subvenciones, así como desarrolla programas educativos, e invierte en subvenciones para apoyar la investigación y preservación de su rico legado musical, y hasta la fecha, ha destinado más de $6.5 millones de dólares con el apoyo de miembros de La Academia Latina, artistas, patrocinadores corporativos y otros generosos donantes. Para obtener más información, o si desea hacer una donación, por favor, visite latingrammyculturalfoundation.com, Amazon Smile o nuestra página de Facebook. Y síganos @latingrammyfdn en Twitter e Instagram, y Latin GRAMMY Cultural Foundation en Facebook.

