LA FUNDACIÓN CULTURAL LATIN GRAMMY® ANUNCIA A LOS GANADORES DE SU PROGRAMA DE SUBVENCIONES DE INVESTIGACIÓN Y PRESERVACIÓN

MIAMI--(BUSINESS WIRE)--La Fundación Cultural Latin GRAMMY® anunció a los ganadores de su programa de Subvenciones de Investigación y Preservación, el cual ofrece dos tipos de subvenciones a instituciones musicales, organizaciones sin fines de lucro, musicólogos e investigadores en todo el mundo que enaltecen y preservan el patrimonio de la música latina. Este año, un grupo variado de instituciones e investigadores recibirán este apoyo. Las cuatro subvenciones, cada una con un valor máximo de $5,000 dólares, apoyan diversos proyectos. Las subvenciones de preservación financian la catalogación y preservación de la música latina y sus singulares costumbres, mientras que las subvenciones de investigación apoyan proyectos dedicados a estudios históricos y antropológicos, además de la documentación de las tradiciones y el folclor latino.

“Todos los años es un privilegio para nosotros tener la oportunidad y responsabilidad de revisar y otorgar nuestras subvenciones de investigación y preservación. Tenemos el gran placer de otorgar reconocimiento a los beneficiarios de este año por sus sobresalientes aportes y labor”, dijo Manuel Abud, CEO de La Academia Latina de la Grabación. “Ha sido muy inspirador ser testigo de la abundancia de talento musical y proyectos que honran y preservan el legado de la música latina. Estamos deseosos de continuar este programa para futuras generaciones”.

Las Subvenciones de Preservación se otorgan a:

Dra. Rosa Iraima Sulbarán y Melisa Colmenares, Mérida, Venezuela – “Archivo audiovisual de resiliencias: música tradicional” es un proyecto que se propone preservar documentos audiovisuales y resaltar la resiliencia en los rituales y géneros musicales centenarios registrados en diversas zonas de Venezuela. Los materiales son parte de colecciones personales a las que el público no tiene acceso, por lo que permanecen invisibles. Se espera dar a conocer al público estas colecciones con amplia difusión. Los registros audiovisuales, fotográficos y testimoniales abarcan seis culturas musicales, que fueron grabadas con tecnología avanzada bajo principios científicos y éticos. Reflejan rituales, características y significados emblemáticos para el continente y muestran una historia de conflictos y crisis regionales en toda Latinoamérica. En esta etapa de la historia se abordan las manifestaciones en entornos de religiosidad popular que revelan imaginación y resiliencia para reconstruir la vida, y las prácticas simbólicas de los pueblos cultores. El material no solo permite observar y transmitir cualidades como la resiliencia, sino que también ayuda a apreciar el verdadero valor de las culturas populares tradicionales y sus géneros musicales. The Regents of University of California, Santa Barbara, UC Santa Barbara Library – El financiamiento para el proyecto “Preservation and Assessment of the Astor Piazzolla Materials in the Edouard Pecourt Collection”, se produce en un momento significativo pues se celebra en el mundo el centenario del nacimiento de Piazzolla en 1921. Este aniversario ha generado atención entre artistas y audiencias a nivel internacional, y ha llevado a conciertos y grabaciones de homenaje, documentales y exposiciones en una variedad de ciudades, desde Buenos Aires hasta Trondheim, Seúl y Houston. La ocasión ofrece motivación adicional para generar consciencia sobre la vida de Piazzolla y promover la investigación de su obra. La Colección Pecourt contiene documentos importantes relacionados a la vida y carrera de Piazzolla. Hay grabaciones de bobina abierta, audiocasetes, videos, manuscritos, fotografías y otros artículos que necesitan documentación y estudio adicional. La correspondencia entre Piazzolla y Pecourt también requiere mayor exploración y documentación. Estos materiales ofrecen pistas sobre las decisiones, ideas y composiciones de Piazzolla. Ya que Piazzolla fue un revolucionario de la música y un compositor sumamente popular de tango y música latinoamericana, es importante que esta colección se ponga al alcance de investigadores y se incluya en el contexto más amplio de la obra de Piazzolla y la música latinoamericana del siglo XX.

Las Subvenciones de Investigación se otorgan a:

Andrea López y Víctor López, México – El propósito del proyecto “El pasado que suena y resuena: nuestra herencia decimonónica” es producir tres videos con obras de géneros musicales de impacto en el siglo XIX en México que están registrados en archivos históricos. El descubrimiento de este conjunto de obras ayudará a explicar cómo estos sonidos y géneros persisten hasta la actualidad, además de ofrecer un contexto visual que asista a quienes las escuchen a comprender y disfrutar más este tipo de música. Entre los materiales generados que se ofrecerán gratuitamente en internet estarán videos, pistas sonoras, versiones digitales de partituras, libros, y material audiovisual complementario. Podrán continuar su investigación los miembros del Seminario de Música en la Nueva España y México Independiente (Musicat) del Instituto de Investigaciones Estéticas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y ofrecerán una perspectiva para la interpretación histórica informada por las obras inéditas de distintos géneros del siglo XIX que se proponen para el proyecto. Se contextualizará la producción sonora con elementos gráficos y elementos visuales para producir tres videos. Se observarán en el campo y registrarán prácticas tradicionales que todavía tienen relevancia a fin de contrastarlas con las históricas de las que surgieron y preservarlas como testimonio vivo. Sofía Cecconi, Buenos Aires, Argentina – Con “Aproximación al tango contemporáneo producido por mujeres en la ciudad de Buenos Aires” el proyecto procura la exploración, descripción, catalogación y difusión del tango contemporáneo producido por mujeres en Buenos Aires, Argentina. El propósito es dar a conocer las composiciones, letras y presentaciones musicales que producen mujeres en un género musical de dominio históricamente masculino. Las tangueras protagonizan una nueva realidad, una nueva era del tango que es preciso investigar, dar a conocer y difundir.

Un comité de expertos de Latinoamérica, la península Ibérica y Estados Unidos seleccionó a los beneficiarios entre muchos destacados candidatos. Desde su creación en 2015, el programa ha otorgado subvenciones por un total de más de $155,000 dólares. Uno de estos proyectos ganó un Latin GRAMMY® y un GRAMMY®.

ACERCA DE LA FUNDACIÓN CULTURAL LATIN GRAMMY:

La Fundación Cultural Latin GRAMMY® es una entidad benéfica sin fines de lucro 501(c)(3) por La Academia Latina de la Grabación® en 2014 para incrementar el interés y la apreciación internacional de los significativos aportes de la música latina y sus creadores a la cultura mundial. La Fundación ofrece becas universitarias, programas educativos y subvenciones para apoyar la investigación y preservación de su rico legado musical, y hasta la fecha ha donado más de $6.5 millones de dólares con el apoyo de miembros de La Academia Latina, artistas, patrocinadores corporativos y otros generosos donantes. Para obtener más información o hacer una donación, por favor, visite latingrammyculturalfoundation.com, Amazon Smile o nuestra página de Facebook. Y siga @latingrammyfdn en Twitter e Instagram, y la Fundación Cultural Latin GRAMMY en Facebook.

