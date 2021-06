LOS LATIN GRAMMYs® REGRESAN A LAS VEGAS

La 22.a Entrega Anual del Latin GRAMMY® se trasmitirá en vivo el jueves, 18 de noviembre, por Univision desde el MGM Grand Garden Arena

Las nominaciones se anunciarán el martes, 28 de septiembre

MIAMI--(BUSINESS WIRE)--La Academia Latina de la Grabación® anunció hoy que La Noche Más Importante de la Música Latina™, la 22.a Entrega Anual del Latin GRAMMY®, volverá el jueves, 18 de noviembre de 2021, al MGM Grand Garden Arena en Las Vegas. La ceremonia de tres horas se difundirá en vivo por Univision a partir de las 8 p.m. Este/Pacífico (7 p.m. Centro), tras un programa de antesala de una hora a las 7 p.m. Este/Pacífico.

"El año pasado estuvo repleto de incógnitas, pero también de nuevas oportunidades para quienes se adaptaron rápidamente", dijo Gabriel Abaroa Jr., presidente/CEO de La Academia Latina de la Grabación. "Sacamos fuerza de la música para volver a darle la bienvenida a nuestra invencible comunidad amante de la música latina por 13er año a Las Vegas, a fin de celebrar nuestra cultura, etnicidad y diversidad, y reconocer la excelencia en la música, fuerza que nos ayuda a sanar y a continuar uniéndonos".

Los Latin GRAMMYs son la preeminente distinción internacional que celebra la excelencia en la música latina y el único galardón de la música latina otorgado entre profesionales de la música. El anuncio de los nominados a la 22.a Entrega Anual del Latin GRAMMY se hará el martes, 28 de septiembre de 2021.

"Es un gran gusto volver a llevar la 22.a Entrega Anual del Latin GRAMMY a Las Vegas para rendir un homenaje a la excelencia musical", dijo Jessica Rodríguez, directora ejecutiva de mercadeo y presidenta de entretenimiento de Univision. "La música es una gran fuerza en nuestra comunidad. Nos une como cultura, nos inspira y nos emociona, y la entrega de este año celebrará el amor que compartimos por la música con las estrellas más brillantes, actuaciones inolvidables y momentos especiales que cautivarán a nuestra audiencia".

La Academia Latina de la Grabación y Univision Communications Inc. continuarán tomando cautelosas medidas de precaución para velar por la seguridad y el bienestar de todos los asistentes.

Chris Baldizan, vicepresidente ejecutivo de entretenimiento de MGM Resorts, dijo, "MGM Resorts tiene una alianza exitosa y de larga trayectoria con La Academia Latina de la Grabación. Como líder en entretenimiento, estamos deseosos de volver a presentar los Latin GRAMMYs en MGM Grand y ofrecer a los aficionados a la música la oportunidad de celebrar la noche más importante de la música latina en la capital del entretenimiento del mundo."

La gala tributo a la Persona del Año 2021 de la Academia Latina de la Grabación® en homenaje a Rubén Blades previamente anunciada tendrá lugar el miércoles, 17 de noviembre de 2021, en el Michelob ULTRA Arena en Mandalay Bay Resort y Casino. Para información sobre la compra de boletos para la 22.a Entrega del Latin GRAMMY y el evento de la Persona del Año 2021, por favor, comuníquese con la oficina de boletos de La Academia Latina de la Grabación, en el 310.314.8281 o ticketing@grammy.com. Más adelante se darán a conocer detalles adicionales sobre los eventos complementarios de la semana del Latin GRAMMY®.

Para más información y las últimas noticias, por favor, visite el sitio web oficial de La Academia Latina de la Grabación, LatinGRAMMY.com. Síganos en Facebook (LatinGRAMMYs), Twitter (@LatinGRAMMYs) o Instagram (@LatinGRAMMYs), y use #LatinGRAMMY en todas las plataformas populares de redes sociales.

Visite corporate.univision.com para más información sobre Univision y siga @UnivisionPRTeam en Twitter e Instagram.

ACERCA DE LA ACADEMIA LATINA DE LA GRABACIÓN

La Academia Latina de la Grabación® es una organización internacional sin fines de lucro dedicada a fomentar, celebrar, honrar y engrandecer la música latina y sus creadores. Fundada como el referente internacional de la música latina, la organización está compuesta por profesionales de la música y produce la Entrega Anual del Latin GRAMMY®, La Noche Más Importante de la Música Latina™, que reconoce la excelencia en las artes y ciencias de la grabación, además de ofrecer programas educativos y de asistencia a la comunidad musical por medio de su Fundación Cultural Latin GRAMMY®. Para más información, por favor, visite LatinGRAMMY.com.

ACERCA DE UNIVISION COMMUNICATIONS INC.:

Como la empresa líder de contenido en español en Estados Unidos, Univision Communications Inc. entretiene, informa y empodera con contenido de noticias, deportes y entretenimiento en televisión de señal abierta y cable, además de audio y plataformas digitales. La destacada cartera de propiedades de la compañía incluye las cadenas de señal abierta Univision y UniMás, y 10 cadenas de cable, incluidas Galavisión y TUDN, el canal deportivo No. 1 en español del país. A nivel local, Univision es propietaria de y opera 61 estaciones de televisión en los principales mercados hispanos en los Estados Unidos. Además, Uforia, the Home of Latin Music, es propietaria de y opera 58 estaciones de radio, presenta una serie de eventos en vivo y tiene una robusta presencia de audio digital. La prominente cartera digital de la empresa incluye Univision.com, el servicio de streaming gratuito de video on demand con publicidad PrendeTV, Univision Now, la mayor red de influencers hispanos y varias de las aplicaciones más populares. Para mayor información, visite corporate.univision.com.

ACERCA DEL MGM GRAND GARDEN ARENA:

El MGM Grand Garden Arena presenta conciertos, campeonatos de boxeo y destacados eventos deportivos y especiales. El estadio ofrece cómodos asientos para hasta 16,800 personas, como también excelente visibilidad y acústica, iluminación y sonido de vanguardia. Entre sus destacados eventos han estado las peleas por el campeonato mundial entre Evander Holyfield y Mike Tyson, Floyd Mayweather y Canelo Álvarez, y Floyd Mayweather y Manny Pacquiao; conciertos por The Rolling Stones, Madonna, Elton John, Bruce Springsteen, Paul McCartney, Bette Midler, George Strait, Justin Timberlake, Beyoncé, U2, Lady Gaga, Bruno Mars, Coldplay, Alicia Keys y Jimmy Buffett, además del Concierto de Milenio de Barbra Streisand. El MGM Grand Garden Arena también presenta eventos anuales, entre ellos los Academy of Country Music Awards, Billboard Music Awards, los Latin GRAMMYs, iHeartRadio Music Festival, el campeonato masculino de baloncesto Pac-12 y los partidos de pretemporada Frozen Fury de NHL de Los Angeles Kings.

