La Internet Society Foundation anuncia el otorgamiento de becas para la innovación para abordar la brecha en la conectividad

Se ponen a disposición becas por USD200 000 para ampliar el acceso a internet y la conectividad a nivel mundial

RESTON, Virginia--(BUSINESS WIRE)--La Internet Society Foundation ha lanzado un nuevo programa de becas para ampliar el acceso a internet y la conectividad a nivel mundial. Las becas de este programa, que recibe el nombre de BOLT, tienen como propósito brindar apoyo a equipos de creativos, expertos en tecnología, investigadores y trabajadores sociales/culturales en el desarrollo de soluciones para la conectividad a internet, en particular en aquellas comunidades en las que las tecnologías actuales no se encuentran disponibles o no son accesibles. Las becas por USD200 000 se otorgarán a organizaciones para proyectos de hasta 12 meses de duración.

“Alrededor de la mitad de la población mundial no cuenta con acceso a internet”, señaló Sarah Armstrong, directora ejecutiva de la Internet Society Foundation. “Mediante estas becas, nuestro objetivo es dar apoyo a soluciones creativas, relevantes y sostenibles que promuevan un mayor acceso a internet y conectividad para comunidades de todo el mundo, en respaldo a nuestra visión de una Internet para Todos”.

El programa BOLT se basa en el compromiso de la Internet Society Foundation de brindar apoyo a soluciones innovadoras en la conectividad a internet, tal como un proyecto en Costa Rica que proporciona conectividad a internet a comunidades desatendidas a través del uso de una Mochila de internet.

El programa BOLT se encuentra abierto para la recepción de solicitudes desde el 27 de septiembre hasta el 29 de octubre y los beneficiarios se anunciarán en noviembre. Los equipos que se postulen deben asegurarse de que su organización matriz esté registrada legalmente como 501(c)(3) o un registro equivalente.

Se encuentra disponible más información sobre los detalles de la beca y el proceso de solicitud en: https://www.isocfoundation.org/grant-programme/bolt-grant-program/.

Acerca de la Internet Society Foundation:

La Internet Society Foundation se conformó en 2019 para apoyar la diferencia positiva que puede hacer internet para las personas de todo el mundo. Guiados por nuestra visión de una Internet para Todos, la Fundación promueve ideas y permite a las comunidades desbloquear el potencial de internet con el potencial de abordar los cambiantes desafíos del mundo actual. Con una orientación en cinco áreas programáticas, la Fundación otorga becas a Divisiones de la Internet Society y a organizaciones y personas sin fines de lucro que se dedican a promover un acceso significativo a una Internet para Todos abierta, conectada a nivel mundial, segura y confiable.

Para obtener más información, comuníquese con Mabel Gunda al gunda@isocfoundation.org.

Contacts

Mabel Gunda al gunda@isocfoundation.org