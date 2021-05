La Patient Safety Movement Foundation designa a cinco personas para el programa inaugural Healthcare Safety Fellowship

El programa de becas brinda oportunidades educativas y de generación de contactos para preparar a los futuros líderes en seguridad de los pacientes.

IRVINE, California--(BUSINESS WIRE)--La Patient Safety Movement Foundation (PSMF), una organización internacional sin fines de lucro comprometida a lograr una tasa cero de daños y muertes evitables de pacientes en todo el mundo antes de 2030, ha seleccionado a cinco personas para su programa inaugural Healthcare Safety Fellowship (Becas de Seguridad Sanitaria). El programa a tiempo parcial de 12 meses de duración se centra en promover la educación y el desarrollo continuo de las habilidades de los futuros líderes de la atención médica y preparar a estas personas destacadas para que se desempeñen como referentes regionales e internacionales en la mejora de la seguridad de los pacientes por muchos años más.

“Nos entusiasma lanzar nuestro programa de becas y ofrecer la oportunidad de reunir a los futuros líderes y prepararlos en seguridad de los pacientes”, señaló David B. Mayer, MD, director ejecutivo de la Patient Safety Movement Foundation. “Estas personas ya han demostrado su compromiso con la mejora de la atención médica, y esperamos ayudarlas a diseñar un plan educativo personalizado que promueva sus iniciativas y nos permita conjuntamente alcanzar el objetivo de tasa cero de muertes evitables de pacientes antes de 2030”.

Cada uno de los cinco becarios recibirá asesoramiento de la PSMF para diseñar un plan de acción que se adapte a su contexto, sus objetivos y las necesidades de salud específicas de su región. Además, tendrán la oportunidad de interactuar y colaborar con una red internacional de mentores en materia de calidad y seguridad de los pacientes, así como la oportunidad de facilitar y dirigir iniciativas de orientación clínica con hospitales y organizaciones de atención médica de todo el mundo.

El grupo de este año incluye a los siguientes participantes:

Luis Ramón Torres Torija Arguelles, MD, MBA El Dr. Luis Torres Torija Arguelles es un médico del Tecnológico de Monterrey, México, que se especializa en calidad de la atención clínica. Actualmente trabaja como coordinador de calidad y seguridad de los pacientes en el Hospital Español de la Ciudad de México, México, donde es responsable de la administración, el diseño, la evaluación, el perfeccionamiento y la innovación de los procesos de atención clínica y la seguridad de los pacientes, al incorporar metodologías de avance constante y mejora de la comunicación. Gracias a sus iniciativas para implementar las soluciones ejecutables para la seguridad de los pacientes de la Patient Safety Movement Foundation, su hospital ha sido reconocido con 5 estrellas. Carol Gunn, MD La Dra. Carol Gunn asistió a la Facultad de Medicina de la Universidad de California en Davis e hizo su residencia en medicina interna en Portland, Oregón. Posteriormente, se capacitó por un año más en medicina ocupacional y ambiental en la Universidad de Colorado. En 2007, inauguró un consultorio independiente de medicina ocupacional. Se destaca por trabajar con personas y grupos que defienden las soluciones del sistema, ya sea en los ámbitos de salud, bienestar o seguridad de los pacientes. Samar Hassan, PH, MSQ, CPHQ, FISQua Samar Hassan cuenta con una maestría en Administración de Calidad de la Atención Médica y, a su vez, es farmacéutica con licencia y profesional de calidad de la atención médica certificada por la National Association for Healthcare Quality (NAHQ). Además, trabaja con la Health Care Accreditation Council (HCAC) en Jordania y con la institución de mejora de la calidad y seguridad de los pacientes de la región desde 2018, donde ha colaborado con el diseño, la implementación y la evaluación de normas de calidad y seguridad de los pacientes en entidades de salud y asistencia social. También ha respaldado los programas de defensa y concientización de la HCAC, de los que ha participado, para informar a los profesionales, al público en general y a las personas encargadas de tomar decisiones sobre la adopción y la implementación de los enfoques de mejora de la calidad. Elizabeth Namugaya Igaga, MD La Dra. Elizabeth Namugaya Igaga asistió a la Facultad de Medicina de la Universidad Makerere de Kampala, Uganda, y obtuvo una maestría en Anestesia y Cuidados Intensivos. Actualmente hace sus prácticas clínicas en el Uganda Heart Institute. El interés de Igaga por la seguridad de los pacientes surgió después de una serie de experiencias directas durante su residencia que provocaron cuasiaccidentes o resultados muy graves. Desde ese entonces, le apasiona fomentar y generar una cultura de seguridad en la atención perioperatoria de Uganda. Ebikapaye Okoyen, MD, MBBS, MBA, MHPM, FISQua El Dr. Ebikapaye Okoyen trabaja en el Ministerio de Salud de Yenagoa, Nigeria, como subdirector y administrador estatal de Saving One Million Lives Program for Results (SOML PforR), un programa financiado por el Banco Mundial y basado en resultados que otorga fondos para nutrición y salud materno-infantil con el objetivo de mejorar el servicio desde el punto de vista cualitativo y cuantitativo. Es miembro de varias asociaciones profesionales, como la Nigerian Medical Association y la Society for Quality in Healthcare in Nigeria (SQHN), es inspector de instalaciones sanitarias con licencia de la SQHN y cuenta con el certificado de especialista en Fundamentos de la Inspección de Evaluación Externa de la International Society for Quality in Health Care (ISQua). También publicó artículos sobre investigación de servicios de salud.

Para obtener más información sobre el programa Healthcare Safety Fellowship de la Patient Safety Movement Foundation, visite: https://patient.sm/PR-Fellowship.

Acerca de la Patient Safety Movement Foundation: Cada año, mueren innecesariamente más de 200 000 personas en hospitales de los EE. UU. y más de tres millones a nivel mundial como consecuencia de una atención poco segura. La Patient Safety Movement Foundation (PSMF) es una organización internacional sin fines de lucro que tiene la visión de erradicar los daños y las muertes evitables de pacientes en todo el mundo antes de 2030. La PSMF reúne a pacientes y defensores de pacientes, proveedores de atención médica, empresas de tecnología médica, entes gubernamentales, empleadores y pagadores privados en favor de esta causa. Desde las soluciones ejecutables para la seguridad de los pacientes y el Open Data Pledge (Compromiso de datos abiertos) industrial hasta la World Patient Safety, Science & Technology Summit (Cumbre mundial de seguridad de los pacientes, ciencia y tecnología) y más, la PSMF no dejará de luchar hasta lograr una tasa cero de daños y muertes evitables de pacientes. Para obtener más información, visite patientsafetymovement.org y siga a la PSMF en LinkedIn, Twitter, Instagram y Facebook.

