La flota de turbinas de gas MHPS serie J alcanza un millón de horas de funcionamiento comercial

Marca el récord mundial de confiabilidad de 99,5 % La última mejora es la turbina de gas más grande y con consumo más eficaz de combustible en funcionamiento, en todo el mundo Capacidad para 30 % de hidrógeno renovable, con capacidad de 100 % en desarrollo

LAKE MARY, Florida--(BUSINESS WIRE)--La flota instalada de turbinas de gas de Mitsubishi Hitachi Power Systems (MHPS) serie J alcanzó hoy un millón de horas de funcionamiento comercial, casi el doble que las turbinas de gas de tamaño similar de los competidores. Esta serie de turbinas de gas —las más grandes y avanzadas de la empresa— lidera la industria con generación de energía eficaz y flexibilidad para cumplir con las nuevas normas estrictas para reducir las emisiones de carbono. Presentada en 2011, la serie J logra una confiabilidad general de 99,5 % y una eficacia mayor al 64 %, las mejores en la industria.

Hay cuarenta y tres turbinas de gas de la serie J en funcionamiento comercial, y la capacidad total pedida supera los 25 GW a nivel mundial. Se ha hecho la selección técnica de cien unidades en Brasil, Canadá, Japón, México, Perú, Corea del Sur, Taiwán, Tailandia y los Estados Unidos.

Donald Schubert, director de SHL Consulting LLC y exvicepresidente sénior de Marshes Global Power Practice, comentó: “MHPS continúa adoptando tecnologías probadas en toda su flota de turbinas de gas. La asegurabilidad de las unidades en funcionamiento se mantiene en el máximo histórico de todas las máquinas de gran estructura de MHPS”.

En muchas partes del mundo, la turbina de gas serie J reemplaza frecuentemente a la generación eléctrica a base de carbón ya retirada o se instala como alternativa a ella. En comparación con las usinas eléctricas de carbón del mismo tamaño, un millón de horas de funcionamiento de la serie J ha logrado una reducción de las emisiones de CO2 de 270 millones de toneladas. Esto equivale a emisiones de CO2 de 1 346 918 vagones de carbón quemado.

Ken Kawai, presidente y director ejecutivo de MHPS, indicó: “A medida que reflexionamos sobre el hito importante de haber alcanzado el millón de horas de funcionamiento con nuestra turbina de gas serie J, sabemos que lo más importante de este logro es que funcionamos todas esas horas con una confiabilidad del 99,5 %. Todo empezó con T-Point, nuestra propia usina eléctrica de ciclo combinado en Takasago, Japón. Nuestra enorme confiabilidad no es por buena suerte. Es porque probamos la durabilidad y la confiabilidad de cada nueva innovación tecnológica por 8000 horas antes de enviarla a nuestros clientes. Ahora hemos construido una segunda T-Point, T-Point 2, en donde nuestra última novedad, la innovadora JAC de 60 Hz refrigerada por aire, se acaba de sincronizar con la red y ha logrado plena carga. Paso a paso, hemos desarrollado la turbina de gas más grande, más confiable y con consumo de combustible más eficaz del mundo”.

Las últimas innovaciones para la serie J apuntan a reducir aún más las emisiones de carbono. El mes pasado, la empresa recibió un pedido de Intermountain Power Agency, en Delta, Utah, de dos turbinas de gas JAC capaces de utilizar hasta 30 % de hidrógeno renovable como combustible. Con el tiempo, estas turbinas serán capaces de utilizar un 100 % de hidrógeno renovable como combustible. El sistema de 30 % de hidrógeno reducirá las emisiones de carbono en más del 75 % en comparación con las usinas eléctricas a base de carbón del mismo tamaño, y el sistema de 100 % de hidrógeno eliminará por completo las emisiones de carbono. MHPS también está desarrollando la producción y el almacenamiento de hidrógeno renovable en escala de red mediante el proyecto de Almacenamiento avanzado de energía limpia (Advanced Clean Energy Storage, ACES) en Delta, Utah.

Paul Browning, presidente y director ejecutivo de MHPS Americas y recién nombrado gerente general regional de Europa, África y Oriente Medio, comentó: “En el futuro, cada turbina de gas que MHPS venda a nivel mundial tendrá capacidad de utilizar hidrógeno renovable como combustible. Esto permite que nuestros clientes adquieran hoy una usina eléctrica a base de gas natural y que la conviertan, con el tiempo, en una planta de almacenamiento de energía renovable. De este modo, los operadores de plantas tienen flexibilidad hoy y en el futuro para elegir qué combinación de generación eléctrica a base de gas natural y almacenamiento de energía renovable satisface mejor las necesidades de sus redes eléctricas. Estamos proporcionando las soluciones de generación y de almacenamiento energético que permiten que nuestros clientes luchen contra el cambio climático y fomenten la prosperidad humana. Esto es un cambio de paradigma energético”.

Acerca de Mitsubishi Hitachi Power Systems Americas, Inc.

Mitsubishi Hitachi Power Systems Americas, Inc. (MHPS Americas), con sede en Lake Mary, Florida, emplea a más de 2000 expertos y profesionales en generación y almacenamiento de energía. Nuestros empleados se centran en brindar a los clientes la capacidad de combatir el cambio climático de manera asequible y confiable, a la vez que promueven la prosperidad humana. La experiencia de MHPS Americas abarca tecnologías y servicios de generación de energía renovable distribuida, geotérmica, aeroderivada, de gas natural y de vapor, junto con sistemas de almacenamiento de energía en batería e hidrógeno renovable, soluciones de sistemas de control ambiental y soluciones digitales que posibilitan operaciones y tareas de mantenimiento autónomas de los activos de energía en toda América del Norte y América del Sur. MHPS Americas es una empresa subsidiaria de Mitsubishi Hitachi Power Systems (MHPS), una empresa conjunta entre Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. y Hitachi, Ltd., por medio de la cual integran sus operaciones en sistemas de generación de energía.

Para obtener más información sobre MHPS, visite www.changeinpower.com.

