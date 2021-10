La marca COMEX de PPG lanza la pintura VINIMEX TOTAL antiviral y antibacterial

Se ha comprobado que este producto logra eliminar el 99,9 % de las bacterias y los virus más comunes, incluida la gripe y la COVID-19

CIUDAD DE MÉXICO--(BUSINESS WIRE)--La marca COMEX® de PPG (NYSE: PPG) anunció hoy que lanzó recientemente la pintura Comex VINIMEX® TOTAL antiviral y antibacterial. El nuevo producto reduce hasta el 99,9 % de las bacterias y los virus responsables de las enfermedades gastrointestinales y respiratorias más comunes, incluida la gripe A H1N1 y el virus de la COVID-19, SARS-CoV-2.

Con el apoyo de la red de investigación global de PPG, la marca incorporó capacidades antivirales a su pintura Comex Vinimex TOTAL Antibacterial actual como una respuesta a las tendencias del mercado en salud y bienestar y una mayor concientización del consumidor sobre el papel de la pintura en la creación de un entorno seguro y saludable dentro de los hogares, las oficinas, los entornos minoristas, las instalaciones gubernamentales y más.

Se ha comprobado la efectividad de la pintura Comex Vinimex TOTAL antiviral y antibacterial para reducir hasta el 99,9 % de las bacterias y los virus comunes en la superficie de la pintura seca en dos horas a través de laboratorios independientes con el uso de estándares de prueba reconocidos a nivel mundial, como ISO 21702. Además de la gripe A H1N1 y el SARS-CoV-2, la pintura ha demostrado ser eficaz para eliminar las bacterias Escherichia coli (E. coli), Pseudomonas aeruginosa, Salmonella typhi y Staphylococcus aureus en superficies pintadas hasta dos años después de la aplicación.

La nueva pintura es ideal para hogares e instalaciones de alto tráfico, como hospitales, escuelas, hogares de ancianos, consultorios médicos, restaurantes, plantas de procesamiento y establecimientos minoristas.

“La pandemia global ha resaltado la importancia de reducir la propagación de virus y bacterias dentro de nuestros hogares y espacios públicos”, expresó Leopoldo Vilchis, director de Innovación y Desarrollo de Comex de PPG. “El lanzamiento de la pintura Comex Vinimex TOTAL antiviral y antibacterial es otro paso en los esfuerzos globales de PPG por ayudar a proteger la salud y el bienestar del público y, a la vez, brindar el rendimiento y la estética que nuestros clientes esperan de nuestros productos de alta calidad”.

PPG: WE PROTECT AND BEAUTIFY THE WORLD™

En PPG (NYSE: PPG), trabajamos todos los días para desarrollar y ofrecer las pinturas, los revestimientos y los materiales en los que nuestros clientes han confiado durante más de 135 años. A través de la dedicación y la creatividad, resolvemos los mayores desafíos de nuestros clientes, al colaborar estrechamente para encontrar el camino correcto a seguir. Con sede en Pittsburgh, operamos e innovamos en más de 75 países e informamos ventas netas de 13 800 millones de USD en 2020. Servimos a clientes en los mercados de construcción, productos de consumo, industria y transporte y posventa. Para obtener más información, ingrese a www.ppg.com.

We protect and beautify the world es una marca comercial y el logotipo de PPG es una marca comercial registrada de PPG Industries Ohio, Inc.

Vinimex es una marca comercial y Comex es una marca comercial registrada de Consorcio Comex, S.A. de C.V.

CATEGORY Architectural Coatings para el continente americano y Asia Pacífico

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Contacts

Contacto con los medios de PPG: Mark Silvey Comunicaciones Corporativas 412-434-3046 silvey@ppg.com

Greta Edgar Comunicaciones Corporativas 724-316-7552 edgar@ppg.com

Lidya Fresnedo Comunicaciones Corporativas Lfresnedo@ppg.comwww.ppg.com