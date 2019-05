La organización global sin fines de lucro Making Lives Better with Alorica se expande en México

La organización de caridad agrega dos nuevas sedes en la Ciudad de México y Puebla

PUEBLA, México--(BUSINESS WIRE)--Making Lives Better with Alorica (MLBA), una organización sin fines de lucro, dedicada a mejorar las vidas de las personas necesitadas en todo el mundo, anunció hoy su expansión en México. La organización ha agregado dos nuevas sedes en el país, Ciudad de México y Puebla, que se unen a las Sedes existentes de Palenque y Hacienda. A medida que Alorica continúa enfocándose en México como parte de su estrategia de crecimiento, al mismo tiempo, la “Mex-pansion” (la expansión en México) de MLBA tendrá un impacto positivo en las causas locales, en las personas y en más de 3000 empleados de Alorica y de sus familias en Guadalajara, Ciudad de México y Puebla.

“Making Lives Better with Alorica es diferente de cualquier otro programa filantrópico corporativo”, manifestó Joyce Lee, Fundadora y Presidenta de MLBA. “Realmente ponemos el poder de decisión en manos de los empleados de Alorica a nivel mundial para apoyar a otras organizaciones sin fines de lucro y a las comunidades locales que más les interesan. La adición de estas dos sedes en Ciudad de México y Puebla fue una decisión importante para MLBA en el país, ya que trabajamos para marcar la diferencia donde los empleados de Alorica y sus seres queridos trabajan, viven y juegan”.

Cada sede de MLBA está dirigida por una junta formada por miembros del equipo de Alorica. Las sedes reúnen a los empleados para recaudar fondos, organizar actividades de voluntariado y ayudar a decidir dónde asignar los fondos dentro de la comunidad (es decir, personas y otras organizaciones sin fines de lucro). MLBA se lanzó en México en abril de 2017 y, desde entonces, se ha asociado con una serie de organizaciones benéficas locales, que incluyen a: Las Doce Piedritas, Sueños y Esperanza, Ministerios de Amor y Casa Hogar Maria Teresa, AC.

Desde su creación en octubre de 2015, las sedes de MLBA dirigidas por los empleados han recaudado más de 4 millones de USD a través de recaudaciones de fondos y de contribuciones de nómina de Alorica. De los fondos recaudados, se han otorgado más de 7000 subvenciones, que suman más de 3,3 millones de USD. Además, cuando las áreas locales se ven muy afectadas por desastres naturales u otras crisis, MLBA ayuda a los empleados, las familias y las comunidades afectadas a través de su Fondo de Ayuda para Desastres. Si tiene alguna pregunta acerca de MLBA o si desea información sobre cómo donar, envíe un correo electrónico a [email protected]. También puedes seguir a MLBA Mexico en Instagram y Facebook.

Acerca de Making Lives Better with Alorica

Making Lives Better with Alorica (MLBA), una organización sin fines de lucro fundada en 2015, adopta el enfoque tradicional de la filantropía corporativa y la revoluciona. En lugar de que las oficinas centrales de la empresa decidan dónde realizar contribuciones de caridad, Alorica Inc., líder mundial en soluciones de experiencia del cliente, capacita a sus empleados en cada una de sus casi 100 sedes en los Estados Unidos, Filipinas, México, Panamá y Canadá para apoyar causas locales y a las personas que más les importan a través de MLBA. Para obtener más información, visite www.livesbetter.org.

Contacts

Monica PlanasAlorica Inc. — América Latina y El Caribe[email protected]+507 6628-8374