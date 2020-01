Las mejoras tecnológicas de MHPS en Termocandelaria optimizan la capacidad, la confiabilidad y la eficiencia del sector eléctrico de Colombia

Las soluciones de planta integrales, la nueva turbina de vapor y las mejoras de MHPS para las turbinas de gas Westinghouse aumentan un 74 % la producción de la planta y optimizan más del 35 % la eficiencia del combustible

CARTAGENA, Colombia--(BUSINESS WIRE)--Mitsubishi Hitachi Power Systems (MHPS) y Termocandelaria anunciaron hoy el pedido de una nueva turbina de vapor de MHPS y las mejoras de la turbina de gas M501F4 para la planta energética de Cartagena, junto con un acuerdo de servicio a largo plazo (Long Term Service Agreement, LTSA) exclusivo de 15 años. El pedido permitirá a la planta llevar a cabo operaciones de ciclo combinado, lo que aumentará más del 74 % la producción de la planta y mejorará más del 35 % la eficiencia de combustible, de 10 219 a 6618 BTU/kWh de poder calorífico inferior (PCI). Cumple el propósito de Termocandelaria de generar electricidad de forma más asequible y confiable, con emisiones de carbono más bajas.

Como parte del paquete de servicio y el compromiso de larga data de MHPS con América Latina, la compañía mejorará las actuales turbinas de gas Westinghouse de la planta al aplicar materiales y revestimientos para turbinas de gas de clase avanzada a fin de mejorar el rendimiento, prolongar los intervalos de mantenimiento, aumentar la confiabilidad y reducir los costos de mantenimiento del ciclo de vida.

El LTSA incluye el conjunto de soluciones de planta integrales MHPS-TOMONI™, que emplea herramientas de control de inteligencia artificial para garantizar la confiabilidad y la disponibilidad de lo que será la planta de ciclo combinado más eficiente de Colombia. Marco Sanchez, vicepresidente y director de Soluciones Inteligentes de MHPS Americas, afirmó: “El control de planta integral de MHPS permite desarrollar situaciones de modelado predictivo para detectar posibles necesidades de mantenimiento antes de que se conviertan en problemas y posibilitar el mantenimiento basado en las condiciones”.

Las soluciones personalizadas de hardware y software de MHPS aumentarán la capacidad de la planta de 324 a 566 MW, reducirán los costos de combustible y mantenimiento, y aumentarán la flexibilidad de la planta para generar energía asequible para los ciudadanos de Cartagena.

“MHPS ha sido un socio estratégico fundamental por más de 13 años”, señaló Luis Miguel Fernandez, director ejecutivo de Termocandelaria Power Ltd. “En esta nueva fase, en la cual Termocandelaria extenderá la planta de Cartagena al ciclo combinado (una estrategia que es esencial para los requisitos de Colombia de electricidad confiable y eficiente), nos complace contar con el apoyo continuo y los servicios de MHPS”.

“Nos enorgullece nuestra relación con Termocandelaria, que establecimos en 2006 con la conversión de sus turbinas de gas Westinghouse 501F a la capacidad de combustible dual”, afirmó Paul Browning, presidente y director ejecutivo de MHPS Americas. “Esperamos ofrecer electricidad más asequible y confiable a los ciudadanos de Colombia, tanto para los hogares como para las empresas; de eso se trata lograr un Cambio en materia de energía”.

