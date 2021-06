Lomotif Celebra el Día Mundial de la Música y Brinda a Artistas de Colombia una Oportunidad Única en la Vida para Convertirse en una Sensación Musical Internacional con su Búsqueda de Talentos “Scouted By Lomo”

~ Mientras celebra el Día Internacional de la Música en medio de mucho entusiasmo, la plataforma para compartir videos seduce a Teddy Riley, productor ganador del premio Grammy, para que participe de la competencia de nueve semanas, en la que el ganador obtendrá un contrato de sello discográfico y un compromiso de producción ~

~ El concurso requerirá que los creadores de contenido registren su desempeño y publiquen los videos en el canal oficial de Scouted by Lomotif, en la aplicación Lomotif ~

BOGOTÁ, Colombia--(BUSINESS WIRE)--Todo lo que se necesita para que el mundo quede hipnotizado por la música es una melodía de un artista que espera irrumpir en escena. Se trata de ser visto y de conseguir ese gran salto para triunfar y convertirse en una sensación de canto de la noche a la mañana. Al darles a los creadores de todo el mundo esta oportunidad de mostrar su amor por la música, Lomotif celebra la alegre ocasión del Día Internacional de la Música, el 21 de junio, y anuncia su búsqueda/caza de talentos basada en fanáticos “Scouted By Lomo”. Para sumar a su grandeza y al hecho de reunir a los artistas más prometedores del mundo bajo un mismo techo, la competencia comenzará en la primera semana de julio y mostrará cómo Lomotif une esfuerzos con Teddy Riley, productor, cantante y compositor ganador del premio Grammy. Todos los ojos estarán puestos en el premio, ya que el ganador mundial, votado por los usuarios de Lomotif, recibirá un contrato exclusivo de sello discográfico y un compromiso de producción.

Durante nueve semanas, la competencia verá a los concursantes subir su clip de audición al canal oficial de Scouted by Lomotif en la aplicación Lomotif. Para asegurarse de que los usuarios estén atentos al talento, la competencia les permite nominar a artistas prometedores etiquetándolos en los comentarios de sus videos, en las redes sociales, con la etiqueta #ScoutedbyLomo. Se presentará una serie de mentores destacados que guiarán a estos cantantes emergentes en cada etapa de la competencia. Además de los votos que obtengan en las próximas semanas de los usuarios, sus amigos y fanáticos, estos participantes pueden obtener más votos a través del botón Súper Me gusta disponible para los usuarios de Lomotif. Al realizar un conjunto de acciones en la aplicación, los usuarios pueden ganar el botón Súper Me gusta para otorgar a sus concursantes favoritos 10 Me gusta (votos) en lugar de uno.

El productor ganador del premio Grammy, Teddy Riley, se refirió a su participación en la búsqueda de talentos y expresó: “Colombia es un país culturalmente rico, y esto es algo muy evidente que vemos a través de su pasión por la música. Tiene una gran variedad de estilos de música, y estoy muy emocionado de ver lo que estos artistas emergentes tienen para ofrecer. Traeremos mucha promesa y mucho talento, y estoy seguro de que se pondrán a la altura del calibre de los artistas globales para una búsqueda/caza de talentos de la que se hablará durante mucho tiempo”.

Paul Yang, cofundador y director ejecutivo de Lomotif, se refirió a la campaña y agregó: “Una idea y una inspiración pueden surgir de cualquier lugar. Somos fieles creyentes de esta ideología; llevamos este pensamiento como estandarte y estamos listos para brindar a los músicos emergentes la oportunidad de su vida a través de esta búsqueda de talentos. ¡Y qué mejor día que el Día Internacional de la Música para hacer este anuncio! Vemos muchas promesas entre los artistas colombianos de hoy, y organizar una búsqueda de talentos de este tipo es un testimonio de nuestra creencia de que van mano a mano con sus contrapartes de todo el mundo. Es genial ver con nosotros al productor ganador del premio Grammy, Teddy Riley, quien alentará a estos cantantes en su camino hacia la gloria para que puedan ser coronados como el ganador mundial y llevarse a casa el codiciado contrato de sello discográfico”.

Entonces, ¿qué esperas? Es hora de ponerse manos a la obra y ubicarse detrás de la cámara mientras cantas con todo tu corazón y produces una pista para que todos la tarareen y sigan tu ritmo con los pies. Aprovecha el momento y comienza a ensayar para que tu mejor actuación ingrese a la búsqueda de talentos Scouted By Lomo. Está atento a la fecha de lanzamiento que se compartirá la próxima semana.

Acerca de Lomotif

Lomotif es la plataforma líder de redes sociales para compartir videos que está democratizando la creación de videos. Desde que la empresa fue cofundada en 2014 por Paul Yang, un entusiasta de los videos, Lomotif ha recibido tres patentes de tecnología enfocadas exclusivamente en facultar a los creadores para compartir y ver videos cortos con facilidad a través de la remezcla y la colaboración. La visión audaz de Paul es construir el vocabulario de video más grande del mundo para acelerar la transición del mundo a la expresión principalmente a través de videos. Lomotif, disponible en las tiendas de aplicaciones de Apple y Google, es una aplicación descargable innovadora para el hip hop, el rap y la cultura urbana en los Estados Unidos y en América Latina. Lomotif es uno de los cinco socios seleccionados por Snapchat para establecer una integración bidireccional que permite publicar historias entre las dos plataformas.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Contacts

Sr. Arjun Burugula +91 98860 52347 arjun@moes-art.com