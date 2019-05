Mary Kay presenta una investigación de vanguardia sobre el efecto de los antioxidantes y la vitamina C en la salud y el aspecto del piel

Mary Kay presenta los resultados de dos estudios de investigación en la Reunión Anual de Dermatólogos Latinoamericanos y en la Reunión Anual de la Sociedad de Dermatología de Investigación

DALLAS--(BUSINESS WIRE)--Lucy Gildea, Chief Scientific Officer at Mary Kay Inc. presenting at RADLA. (Photo: Mary Kay Inc.)Mary Kay Inc., la empresa global de productos de belleza y líder en innovación de productos para el cuidado de la piel, sigue demostrando su apoyo continuo a las comunidades científicas y de productos de belleza con su participación en dos conferencias dermatológicas internacionales celebradas esta primavera. Mary Kay asistió a la prestigiosa Reunión Anual de Dermatólogos Latinoamericanos (RADLA) celebrada del 4 al 7 de mayo en Buenos Aires, Argentina, donde presentó innovadores resultados relacionados con los efectos de la contaminación en la salud cutánea. Además, la empresa patrocinará la 77ª Reunión Anual de la Sociedad de Dermatología de Investigación (SID) en Chicago, del 8 al 11 de mayo, donde revelará los resultados de su última investigación sobre las propiedades de cinco extractos de fruta que contienen vitamina C y contribuyen a mejorar el aspecto de la piel.

En la 37ª conferencia anual de la RADLA se reunirán destacados expertos en dermatología de todo el mundo para explorar diversos temas, entre ellos el efecto de agentes medioambientales externos en la salud cutánea. Mary Kay presentó los resultados de sus investigaciones sobre los efectos en la piel de las partículas de gases de escape (DEP) que hay en el entorno. La exposición continuada a las partículas DEP aumenta el número de radicales libres, lo que puede generar señales de envejecimiento cutáneo prematuro, como manchas oscuras y opacidad. La buena noticia es que Mary Kay también presentó innovadores resultados sobre un complejo antioxidante que puede contribuir a retrasar el envejecimiento cutáneo provocado por los efectos nocivos de las partículas DEP. La innovadora tecnología, utilizada en la línea de productos de la piel TimeWise® Miracle Set 3D™ de Mary Kay®, constituye un modo eficaz de combatir los radicales libres gracias a su exclusivo enfoque tridimensional para el envejecimiento de la piel y ya tiene la patente en curso.

«Hace años que el equipo científico de Mary Kay investiga las últimas innovaciones en ingredientes para desarrollar una colección de productos para la piel que la proteja contra los radicales libres y contribuya a retrasar el envejecimiento cutáneo prematuro provocado por factores medioambientales y de estilo de vida, como los gases de escape de los automóviles y la contaminación atmosférica», señaló la doctora Lucy Gildea, directora científica de Mary Kay Inc.

En el transcurso de la reunión de la SID, Tiffany Carle, asociada y científica principal de Mary Kay, presentará nuevos datos recogidos tras analizar los efectos de un sérum que contiene cinco extractos botánicos de fruta caracterizados por su alto contenido en vitamina C en el aspecto de la piel. Parte del estudio llevado a cabo por el equipo científico de Mary Kay consistió en tratar tejido cutáneo artificial con este sérum y utilizar un enfoque genómico para comprender de qué modo afecta a la piel. Esta evaluación genómica reveló la acción de cuatro clases principales de genes que son importantes para la firmeza de la piel. Además, el estudio demostró que el tratamiento de sérum aumentaba la producción de proteínas en la matriz dérmica, como el colágeno y la laminina, que favorecen la tersura de la piel. El estudio confirma que el sérum ayuda a mejorar el aspecto y la textura de la piel fláccida.

El equipo de Investigación y Desarrollo de Mary Kay está integrado por excelentes científicos que tienen doctorados y otros títulos avanzados en múltiples disciplinas: biología de la piel, biología celular, bioquímica, etc. Este equipo de científicos lleva a cabo investigaciones de vanguardia y comparte resultados importantes en salud cutánea con las comunidades científicas y de productos de belleza.

«Nuestro equipo de Investigación y Desarrollo está comprometido con el desarrollo tecnológico de nuestros productos para contribuir a mejorar la salud de la piel y ofrecer a las mujeres del mundo la seguridad dermatológica que merecen», señaló la doctora Gildea. «Participar en eventos como las reuniones RADLA y SID nos permite aprender y compartir investigaciones reveladoras para seguir logrando beneficios significativos y productos formidables para los consumidores».

Todos los años, Mary Kay lleva a cabo cientos de miles de ensayos científicos de productos e ingredientes para garantizar las normas más exigentes de seguridad, calidad y rendimiento. Mary Kay tiene más de 1.500 patentes de productos, tecnologías y diseños de envases en su portafolio global. Recientemente, la empresa anunció la inauguración de una moderna planta de fabricación, investigación y desarrollo de más de 100 millones de dólares en Lewisville, Texas.

Sobre Mary Kay

Mary Kay Ash, una de las primeras empresarias que rompió el techo de cristal, fundó su empresa de productos de belleza hace más de 55 años con tres objetivos claros: ofrecer oportunidades gratificantes a las mujeres, fabricar productos irresistibles y mejorar el mundo. Aquel sueño prosperó y hoy es una empresa multimillonaria con millones de integrantes en un equipo de ventas independiente que opera en casi 40 países. Mary Kay se dedica a investigar la ciencia que sirve de base a la belleza y fabricar productos para el cuidado de la piel, cosméticos de color y suplementos nutritivos. A través de la Mary Kay FoundationSM, la empresa ha destinado más de 78 millones de dólares a la investigación del cáncer y a los centros de acogida para víctimas de la violencia doméstica. La visión original de Mary Kay Ash continúa brillando, con paso firme y sin pausa.

Contacts

Comunicaciones corporativas de Mary Kay Inc.marykay.com/newsroom972.687.5332 o [email protected]