Mercado Libre selecciona a AWS como su principal proveedor de nube para acelerar el crecimiento y la transformación en una empresa basada en datos

SEATTLE--(BUSINESS WIRE)--Hoy, Amazon Web Services, Inc. (AWS), una compañía de Amazon.com, Inc. (NASDAQ: AMZN), anunció que Mercado Libre, Inc. (NASDAQ: MELI), con sede en Argentina y Brasil, ha seleccionado a AWS como su principal proveedor de nube para transformar aún más la empresa en una organización basada en datos, mejorar las experiencias de los usuarios, acelerar el lanzamiento de nuevos servicios y apoyar su expansión regional. Mercado Libre es el mayor proveedor de comercio y pagos online de América Latina y conecta empresas de 18 países con más de 76 millones de usuarios activos. Mercado Libre se basa en la escalabilidad, la seguridad y el rendimiento probado de la nube líder mundial, así como en la incomparable cartera de servicios de AWS, para impulsar el comercio electrónico y apoyar el rápido crecimiento de su plataforma de pago digital Mercado Pago y la línea de crédito Mercado Crédito. Durante la pandemia de COVID-19, Mercado Libre aprovechó AWS para ampliar sus servicios a más pequeñas y medianas empresas de América Latina, dándoles acceso a los pagos online y a la tecnología de pago de contacless.

Mercado Libre seleccionó a AWS para apoyar el desarrollo de una plataforma común para obtener conocimientos de más de 20 años de datos recopilados de sus divisiones de mercado, pagos digitales, logística, publicidad y servicios de software. Como parte de su transformación en una organización basada en datos, Mercado Libre está construyendo MeliLake, un lago de datos construido sobre Amazon Simple Storage Service (Amazon S3), para ingerir datos de ventas, pagos, cumplimiento y transacciones de envío y ponerlos a disposición para su análisis por parte de los equipos de toda la empresa. MeliLake aprovecha el EMR de Amazon (el servicio de datos en la nube líder de la industria de AWS para procesar grandes cantidades de datos utilizando herramientas de código abierto) para facilitar el procesamiento y el análisis de más de 25 terabytes de datos de transacciones cada día. La empresa también aprovecha las herramientas de los socios de AWS Tableau y MicroStrategy para etiquetar, buscar, compartir, transformar y analizar automáticamente esos datos. Los empleados de Mercado Libre pueden ahora descubrir y consultar los conjuntos de datos y descubrir los patrones de compra de los clientes o los tipos de pagos, ayudando a mejorar la eficiencia operativa e impulsar el desarrollo de nuevas experiencias de los clientes.

Además, Mercado Libre aplica los servicios de aprendizaje automático de AWS para mejorar la seguridad en todas sus divisiones y ofrecer una mejor experiencia al cliente. El equipo de detección de fraudes de Mercado Pago (la plataforma responsable de los pagos dentro de Mercado Libre) aprovecha Amazon Rekognition (el servicio de análisis de video e imágenes de AWS) como parte de su proceso de verificación de identidad para los consumidores que buscan comprar a través de Mercado Libre, ayudando a minimizar cualquier tipo de fraude. Para adaptar rápidamente su contenido a una región multicultural en la que la mayoría de los clientes hablan portugués o español, Mercado Libre utiliza Amazon Translate (el servicio de aprendizaje automático de AWS para la traducción de idiomas de gran precisión) para traducir automáticamente los títulos y descripciones de los productos cuando los vendedores de otros países cargan sus catálogos.

Mercado Libre depende de la amplia infraestructura de alta seguridad y rendimiento de AWS, que incluye servicios de computación, almacenamiento, base de datos, análisis y aprendizaje automático para períodos de compras muy concurridos como las vacaciones (cuando procesa más de 2,2 millones de transacciones por segundo en el pico), así como eventos inesperados como la pandemia COVID-19, cuando más gente se ha volcado al comercio electrónico y a los pagos digitales. La empresa utiliza la nube de cálculo elástica de Amazon (Amazon EC2) para procesar un promedio de 464 visitas y 19 compras por segundo. También aprovecha Amazon DynamoDB (la base de datos de valor clave de AWS que ofrece un rendimiento de un solo dígito en milisegundos a cualquier escala) con encriptación y recuperación de datos incorporados, para apoyar las transacciones seguras de compra y pago para sus clientes, así como para gestionar la facturación, el envío y la logística.

"Mercado Libre ha crecido enormemente en las últimas dos décadas, democratizando los beneficios del comercio y los pagos digitales a los empresarios, pequeñas y medianas empresas, negocios y millones de clientes en toda América Latina. Trabajando con AWS, pretendemos superar aún más las expectativas de nuestros clientes aprovechando los datos para mejorar continuamente nuestras operaciones e innovar en nuevos servicios", dijo Sebastián Barrios, Vicepresidente Técnico de Mercado Libre. "Los empleados de Mercado Libre utilizan los datos en sus tareas cotidianas para tomar mejores decisiones de negocios y adelantarse a las tendencias de compra. Esperamos expandir nuestro uso de los servicios de aprendizaje automático y análisis de AWS en toda la compañía para desarrollar conocimientos más profundos que sostengan la posición de Mercado Libre como motor de crecimiento para América Latina".

"Como uno de los principales innovadores en las industrias del comercio electrónico, las finanzas y la tecnología, Mercado Libre está aprovechando la inigualable escala, rendimiento y amplitud, así como la profundidad de los servicios de la nube líder en el mundo para desarrollar e implementar rápidamente nuevas ideas que eleven el nivel de las experiencias de los clientes", dijo Jaime Valles, Director de Ventas de AWS, América Latina. "AWS no sólo impulsa las vastas operaciones de fondo de Mercado Libre para su mercado, sino que también proporciona los servicios que permiten a Mercado Libre obtener una visión predictiva de las tendencias empresariales e innovar nuevos servicios para conectar más fácilmente su creciente comunidad de compradores y vendedores".

