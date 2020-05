 Nasser Al-Khelaifi ha sido nombrado La Persona Más Influyente del Fútbol

France Football anunció que el presidente de beIN MEDIA GROUP es el individuo más influyente del fútbol mundial de hoy

MIAMI--(BUSINESS WIRE)--En un informe formal que saldrá el martes (19 de mayo), France Football ha seleccionado a las 50 personas más poderosas del mundo del fútbol, encabezadas por Nasser Al-Khelaifi, presidente del Club de Fútbol Paris Saint-Germain y presidente de beIN MEDIA GROUP.

La decisión de France Football se produce en un entorno competitivo, diverso, variado y cambiante para el deporte.

La lista de 50 no está necesariamente formada por aquellas personas que hacen más ruido o que están presentes en el mayor número de portadas, sino más bien de aquellas cuyas decisiones tienen más peso. Entre ellas están los inevitables dirigentes de clubes e instituciones, los temibles e insaciables agentes, los jugadores estrella con innúmera popularidad, los entrenadores todopoderosos y omniscientes, los empresarios cuyas voces se escuchan cada vez más y los políticos que están cada vez más presentes.

En el fútbol mundial, Nasser Al-Khelaifi está en la cima de los más poderosos por el alcance único de su influencia. Es presidente de un club (PSG), presidente de un grupo de medios (beIN MEDIA GROUP) con 55 millones de suscriptores; así como ministro sin cartera en Qatar, país que organizará la próxima Copa Mundial de la FIFA en 2022.

Nasser Al-Khelaifi se unió al PSG hace nueve años transformando la organización en una marca verdaderamente internacional, la cual ha crecido su base de fanáticos substancialmente, incluyendo el aumento de sus seguidores digitales de 500,000 en 2011, a más de 87 millones en la actualidad.

Con esta distinción honoraria, Nasser Al-Khelaifi, siendo reservado como siempre, no se extendió sobre el tema en France Football: "El poder por amor al poder - la búsqueda obsesiva de la luz publica - es solo pura vanidad".

En una entrevista en la edición de France Football del martes, habló de Alex Ferguson, el ex jefe del Manchester United ("su conocimiento y su pasión por el fútbol son incomparables"), de Aleksander Ceferin, el jefe de la UEFA ("una fuerza unificadora muy necesaria para el fútbol europeo y mundial") y de Michael Jordan, con quien negoció para la gestión parisina ("no solo fue el mejor de todos los tiempos en la cancha, sino que no se ha detenido desde entonces").

De todos los jugadores que conoció, en el PSG y en otros lugares, el jefe del PSG eligió a Ibrahimovic ("siempre fue confiable y también se puso de pie cuando fue necesario”) y a Beckham ("uno de los mejores modelos a seguir para cualquier niño o niña que aspira a convertirse en un atleta profesional") entre los que más lo impresionaron por su capacidad de unificar y ofrecer otra dimensión.

Cristiano Ronaldo y Gianni Infantino están junto a Nasser Al-Khelaifi en este influyente podio. En la lista también hay agentes importantes (Mendes, Raiola o Zahavi), políticos (Xi Jinping), varios jugadores (Messi, Neymar, Sterling, Salah, Mbappé y Rapinoe), entrenadores (Klopp, Guardiola y Zidane) y líderes empresariales de Rusia, Corea del Sur y Baréin. Esta lista también incluye el Ballon d'Or FF, al que casi todos los 50 miembros del club sueñan con acercarse, directa o indirectamente.

La edición completa estará disponible en línea a través de France Football.

Acerca de beIN MEDIA GROUP

beIN MEDIA GROUP es un grupo mundial de medios de comunicación independientes y una de las principales redes de deportes y entretenimiento del mundo. El grupo distribuye y produce una gama inigualable de entretenimiento, deportes en vivo y grandes eventos internacionales en los 5 continentes, 43 países y en 9 idiomas diferentes que abarcan Europa, América del Norte, Asia, Australia, el Medio Oriente y África del Norte (Middle East & North Africa, MENA). La red deportiva insignia de beIN MEDIA GROUP, beIN SPORTS, posee la mayor cartera de derechos deportivos de todos los canales mundiales; y a través de su emblemático estudio cinematográfico MIRAMAX, beIN posee una amplia biblioteca de éxitos de taquilla de Hollywood, al tiempo que tiene una creciente presencia en la producción y distribución de series y películas, así como una gran presencia en el espacio digital. beIN MEDIA GROUP adquirió Digiturk, el principal operador de televisión a pago de Turquía, en agosto de 2016; y actualmente cuenta con más de 55 millones de suscriptores en todo el mundo.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Contacts

Bianca Rodríguez-Lamas [email protected] Michelle Rodríguez [email protected]