PAULA ARENAS, RUBÉN BLADES, NELLA, OZUNA, DANNA PAOLA Y C. TANGANA SE PRESENTARÁN EN LA 22.A ENTREGA ANUAL DEL LATIN GRAMMY®

LA BANDA EL RECODO DE CRUZ LIZÁRRAGA, CALIBRE 50, LA ARROLLADORA BANDA EL LIMÓN DE RENÉ CAMACHO Y LOS DOS CARNALES TAMBIÉN SE UNEN A LA CELEBRACIÓN

Ana Brenda Contreras, Carlos Rivera y Roselyn Sánchez serán los conductores de La Noche Más Importante de la Música Latina™

MIAMI--(BUSINESS WIRE)--La Academia Latina de la Grabación ® anunció la lista inicial de los artistas para la 22.a Entrega Anual del Latin GRAMMY®, que incluye a ganadores del Latin GRAMMY® Rubén Blades, Nella y Ozuna, que también están nominados este año, junto a Paula Arenas, Danna Paola y C. Tangana.

Como se anunció anteriormente, la Banda El Recodo de Cruz Lizárraga, Calibre 50, La Arrolladora Banda El Limón de René Camacho y Los Dos Carnales también participarán en el programa estelar.

Rubén Blades, ganador de ocho Latin GRAMMYs® y nueve GRAMMYs®, Persona del Año 2021 de La Academia Latina de la Grabación®, cantautor, productor, músico, actor y activista, ofrecerá una actuación inolvidable acompañado de Roberto Delgado & Orquesta con 20 músicos en el escenario.

Por medio de un mágico recorrido musical, la ceremonia invitará al público a redescubrir lo importante en la vida a través de la música. Presentando colaboraciones singulares y momentos únicos Latin GRAMMY, el espectáculo promete ser una gran celebración con historias conmovedoras y mostrando un gran despliegue de excelencia musical.

Ana Brenda Contreras, Carlos Rivera y Roselyn Sánchez conducirán la 22.a Entrega Anual del Latin GRAMMY. Contreras volverá como anfitriona por segundo año consecutivo, mientras que Rivera fue maestro de ceremonias de la 18.a Entrega Anual del Latin GRAMMY. Sánchez también condujo la 16.a, 17.a , 18.a y 20.a Entrega Anual del Latin GRAMMY.

La 22.a Entrega Anual del Latin GRAMMY se trasmitirá en vivo por Univision el jueves, 18 de noviembre de 2021, a las 8 p.m. Este/Pacífico (7 p.m. Centro). También se difundirá por el canal de cable TNT a las 19.00 (MEX) / 20.00 (PAN-COL) / 21.00 (VEN) / 22.00 (ARG/CHI) y por el Canal 5 de Televisa.

La Premiere del Latin GRAMMY®, donde se anuncian los ganadores de la mayoría de las categorías, se realizará antes de la transmisión. Próximamente se anunciarán detalles adicionales sobre esta ceremonia de larga trayectoria, llena de actuaciones inolvidables, emotivos discursos de aceptación y momentos Latin GRAMMY.

Hay un número muy limitado de boletos para la 22.a Entrega Anual del Latin GRAMMY a la venta en www.axs.com. Para asistir a los eventos de La Academia Latina de la Grabación en Las Vegas, se requerirá prueba de vacunación completa o de un examen negativo de COVID-19, además de identificación oficial con foto. Solo se aceptarán pruebas PCR y de antígeno de COVID-19 que se hayan realizado en laboratorio durante las 72 horas previas a los eventos a los que se asista. En todos los eventos de La Academia Latina de la Grabación, los invitados también deberán usar mascarilla, independientemente de si están vacunados, y es posible que deban someterse a una evaluación de síntomas al ingresar. La Academia Latina de la Grabación y Univision Communications Inc. continuarán tomando cuidadosas medidas de precaución para velar por la seguridad y el bienestar de todos los concurrentes.

Para más información y las últimas noticias, visite el sitio web oficial de La Academia Latina de la Grabación en LatinGRAMMY.com. Síganos en Facebook (LatinGRAMMYs), Twitter (@LatinGRAMMYs) e Instagram (@LatinGRAMMYs), y use #LatinGRAMMY en todas las plataformas populares de redes sociales.

Visite corporate.univision.com para más información sobre Univision, y siga @UnivisionPRTeam en Twitter e Instagram.

ACERCA DE LA ACADEMIA LATINA DE LA GRABACIÓN:

La Academia Latina de la Grabación® es una organización internacional sin fines de lucro dedicada a fomentar, celebrar, honrar y engrandecer la música latina y sus creadores. Fundada como el referente internacional de la música latina, la organización está compuesta por profesionales de la música y produce la Entrega Anual del Latin GRAMMY®, La Noche Más Importante de la Música Latina™, que reconoce la excelencia en las artes y ciencias de la grabación, además de ofrecer programas educativos y de asistencia a la comunidad musical por medio de su Fundación Cultural Latin GRAMMY®. Para más información, por favor, visite LatinGRAMMY.com.

ACERCA DE UNIVISION COMMUNICATIONS INC.:

Como la empresa líder de contenido y medios en español en Estados Unidos, Univision Communications Inc. los entretiene, informa y empodera con contenido de noticias, deportes y entretenimiento en televisión de señal abierta y cable, además de audio y plataformas digitales. La destacada cartera de propiedades de la compañía incluye las cadenas de señal abierta Univision y UniMás, y 10 cadenas de cable, incluidas Galavisión y TUDN, el canal deportivo No. 1 en español del país. A nivel local, Univision es propietaria u opera 61 estaciones de televisión en los principales mercados hispanos en los Estados Unidos. Además, Uforia, the Home of Latin Music, es propietaria u opera 58 estaciones de radio, presenta una serie de eventos en vivo y tiene una robusta presencia de audio digital. La prominente cartera digital de la empresa incluye Univision.com, el servicio de streaming gratuito de video on demand con publicidad PrendeTV, Univision Now, la mayor red de influencers hispanos y varias de las aplicaciones más populares. Para mayor información, visiten corporate.univision.com.

Contacts

The Exclusive Agency en nombre de La Academia Latina de la Grabación:Elina Adut Eadut@eadut.com

UnivisionJulissa Bonfante Jbonfante@univision.net305.894.8635

The Latin Recording AcademyIveliesse Malavé Ive@grammy.com