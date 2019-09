P&G, National Geographic y Global Citizen lanzan la serie innovadora "ACTIVATE: EL MOVIMIENTO GLOBAL CITIZEN" para impulsar la acción en torno a la pobreza, la desigualdad y la sostenibilidad

La serie documental compuesta por seis partes tiene por objetivo llamar la atención sobre problemas críticos a nivel mundial. Cuenta con activistas, entre los cuales se puede mencionar a,Hugh Jackman, Pharrell Williams, Common, Usher, Rachel Brosnahan, Gayle King, Bonang Matheba, Darren Criss, Uzo Aduba, Becky G y Priyanka Chopra Jonas

La serie se estrena en los Estados Unidos el 5 de septiembre a las 22:00 (hora del este)/21:00 /hora del centro) por National Geographic

CINCINNATI--(BUSINESS WIRE)--La serie documental de seis partes ACTIVATE de Procter & Gamble y National Geographic, coproducida por Global Citizen y RadicalMedia, se estrena esta noche, jueves 5 de septiembre, en los Estados Unidos por National Geographic. Todos los episodios de la serie conformada por seis partes se sumergen en un tema distinto relacionado con las principales causas de pobreza, que incluyen el abastecimiento sostenible, la criminalización de la pobreza, la ayuda ante desastres, la educación de las niñas, los desechos plásticos y la crisis mundial del agua. Puede acceder al video de presentación de ACTIVATE de P&G aquí.

Los episodios de una hora de duración comienzan esta noche y se emitirán semanalmente hasta el 10 de octubre en los Estados Unidos y también por National Geographic en 172 países y en 43 idiomas. Los episodios destacarán el trabajo que P&G y sus marcas (Tide, Always, Charmin y Head & Shoulders) están haciendo con muchos de sus socios tradicionales, incluidos Save the Children, World Vision, World Wildlife Fund, WEConnect International y Matthew 25: Ministries, entre muchos otros.

"P&G y nuestras marcas estamos comprometidos a utilizar nuestra voz para abordar los problemas críticos que hoy enfrenta nuestro mundo", comenta Marc Pritchard, director de la marca de P&G. "Hemos trabajado en estos problemas durante décadas, y a través de ACTIVATE planeamos sacar provecho de nuestro amplio alcance global de casi cinco mil millones de consumidores para educar e inspirar a los ciudadanos del mundo".

P&G tiene una larga historia de aprovechar sus marcas y su gente para hacer del mundo un lugar mejor al contribuir con la solución de problemas críticos relacionados con la educación de las niñas, el agua potable, la ayuda ante desastres, la sostenibilidad y la desigualdad. Ya sea mediante el programa sin fines de lucro Children's Safe Drinking Water (CSDW) de P&G, que ha suministrado más de 15 mil millones de litros de agua limpia a personas necesitadas en todo el mundo, o con la misión de Always y su lema #EndPeriodPoverty, P&G está utilizando su voz y su alcance para impulsar un cambio significativo.

"Estamos orgullosos de trabajar con National Geographic y Global Citizen, así como con sus talentosos artistas embajadores y muchos socios tradicionales que permiten a las personas de todo el mundo usar sus voces colectivas para inspirar el cambio", manifiesta Allison Tummon Kamphuis, líder del Programa global de P&G sobre Igualdad de género y CSDW.

Además de las marcas y los socios cercanos de P&G, ACTIVATE contará con embajadores y defensores de Global Citizen, que incluyen a Hugh Jackman, Common, Usher, Rachel Brosnahan, Gayle King, Bonang Matheba, Darren Criss, Pharrell Williams, Uzo Aduba, Becky G y Priyanka Chopra Jonas.

Como uno de los anunciantes más grandes del mundo, P&G está diversificando la forma en que se acerca a los consumidores mediante el uso de contenido original en conjunto con socios influyentes para informar sobre algunos de los temas más apremiantes de nuestro mundo. La asociación también incluirá las sedes digitales de National Geographic y Global Citizenpara los espectadores que deseen profundizar en los seis temas críticos destacados en la serie. Los espectadores podrán participar en las campañas de Global Citizen y obtener más información sobre los esfuerzos corporativos y de marca liderados por Tide, Always, Head & Shoulders y Charmin.

ACTIVATE se estrenará en los Estados Unidos por National Geographic el jueves 5 de septiembre a las 22:00 (hora del este)/21:00 (hora del centro). Consulte sus programaciones locales.

Conozca más sobre cada episodio:

ACTIVATE: Erradicar la pobreza extrema Estreno: jueves, 5 de sept., 2019 Hugh Jackman, Priyanka Chopra Jonas y Becky G se unen a Global Citizen en campañas para lograr que los líderes mundiales promulguen cambios en las políticas que terminarían con la pobreza extrema en todo el mundo. Mientras Jackman se prepara para el enorme festival de la organización en Central Park, Becky G viaja a México para extender la campaña de Global Citizen con el fin de fomentar que las empresas apoyen los emprendimientos de las mujeres. Los expertos describen el estado de extrema pobreza en todo el mundo, el enorme progreso que se ha logrado en los últimos 20 años y las soluciones innovadoras que se están implementando en todo el mundo, incluidos los esfuerzos de abastecimiento responsable de P&G y su marca Charmin.

ACTIVATE: Acabar con la fianza en efectivo Estreno: jueves, 12 de sept., 2019 Los artistas y activistas Common y Usher se unen a Global Citizen y organizadores de base mientras intentan lograr una reforma histórica de la justicia penal al detener el uso de la fianza en efectivo en el estado de Nueva York. El compromiso de P&G de abordar los prejuicios raciales a través de la película de 2017, The Talk, y la nueva película, The Look, se explora a través de los cineastas que recrearon la forma en que aún persisten los prejuicios en las experiencias cotidianas de los afroamericanos.

ACTIVATE: Education Cannot Wait Estreno: jueves, 19 de sept., 2019 Rachel Brosnahan, la actriz galardonada con un Emmy, se une a Global Citizen y viaja a la frontera de Perú para conocer la situación de la educación de los niños durante los conflictos y desastres naturales. Luego de una experiencia conmovedora con las familias desplazadas, Brosnahan y Global Citizen regresan a los Estados Unidos, donde instan a Irlanda, el Reino Unido y los Estados Unidos a prometer millones a "Education Cannot Wait", un fondo global para la educación durante las crisis. Los expertos describen el impacto desproporcionado que los desastres naturales y los conflictos causan en los países en desarrollo y las maneras en que las personas y las marcas de todo el mundo, como Tide, brindan una ayuda efectiva durante las emergencias.

ACTIVATE: Mantener a las niñas en las escuelas Estreno: jueves, 26 de sept., 2019 Priyanka Chopra Jonas se une a Global Citizen y a activistas de todo el mundo en su campaña para derribar las barreras en la educación de las niñas. Mientras tanto, Gayle King y Bonang Matheba reúnen a decenas de miles de personas para pedirle al gobierno sudafricano que destine $58 millones para terminar con la "pobreza del período" y brindar educación menstrual a las niñas y los recursos que necesitan para permanecer en la escuela y sentirse seguras. Los expertos describen la gran variedad de problemas que impiden que las niñas obtengan educación en los países en desarrollo y el enorme progreso que se está logrando en todo el mundo, como el trabajo de la marca de productos para el cuidado femenino Always para brindar recursos educativos gratuitos.

ACTIVATE: Acabar con la contaminación por plástico Estreno: jueves, 3 de oct., 2019 Pharrell Williams se une al impulso de Global Citizen para lograr que los gobiernos, las empresas y las personas resuelvan la crisis de la contaminación por plástico en el océano. Mientras tanto, Darren Criss viaja a Filipinas para ser testigo del impacto del plástico en las personas que viven en la pobreza extrema y pide a los ciudadanos del mundo que exijan a sus gobernantes que comprometan a sus ciudades a un futuro sin desechos. Los expertos describen el impacto desproporcionado que tiene la contaminación por plástico en los habitantes de los países en desarrollo y las formas en que las personas y las marcas, como Head & Shoulders, están trabajando para resolver el problema en todo el mundo.

ACTIVATE: Agua limpia Estrena: jueves, 10 de oct., 2019 La estrella de "Orange Is the New Black", Uzo Aduba, se une a Global Citizen mientras reúnen a millones de personas en todo el mundo con el fin de impulsar el agua potable y el saneamiento adecuado para las personas más vulnerables del mundo. Viajan a la tierra natal de los padres de Aduba, Nigeria, donde piden con insistencia a los gobernadores que destinen fondos estatales para erradicar el agua contaminada y la crisis de defecación al aire libre. Los expertos describen los efectos del agua potable contaminada en los habitantes de los países en desarrollo y las soluciones que se están implementando en todo el mundo, incluido el programa Children's Safe Drinking Water de P&G.

Acerca de Procter & Gamble

P&G presta servicio a los consumidores en todo el mundo con una de las más sólidas carteras de marcas de confianza y primerísima calidad, entre las que se encuentran Always®, Ambi Pur®, Ariel®, Bounty®, Charmin®, Crest®, Dawn®, Downy®, Fairy®, Febreze®, Gain®, Gillette®, Head & Shoulders®, Lenor®, Olay®, Oral-B®, Pampers®, Pantene®, SK-II®, Tide®, Vicks® y Whisper®. La comunidad P&G incluye operaciones en aproximadamente 70 países en todo el mundo. Visite http://www.pg.com para conocer las últimas noticias y obtener información sobre P&G y sus marcas.

Acerca de National Geographic

National Geographic Partners LLC (NGP), un emprendimiento conjunto entre National Geographic Society y Disney, tiene el compromiso de ofrecer contenidos de gran calidad de naturaleza científica, de aventura y exploraciones en todo el mundo con una cartera inigualable de recursos multimedia. NGP combina los canales de televisión globales de National Geographic (National Geographic Channel, Nat Geo WILD, Nat Geo MUNDO, Nat Geo PEOPLE) con los recursos multimedia y orientados al consumidor de National Geographic, entre ellos las revistas de National Geographic, los estudios National Geographic, plataformas digitales y de redes sociales relacionadas, libros, mapas, entretenimiento para niños y actividades complementarias entre las que se encuentran viajes, experiencias globales y eventos, ventas de archivo, licencias y negocios de comercio electrónico. Tener un mayor conocimiento y comprensión de nuestro mundo ha sido el objetivo principal de National Geographic durante 131 años, y ahora tenemos el compromiso de ir más allá, correr los límites y dar un paso extra para nuestros consumidores... y para llegar a millones de personas en todo el mundo en 172 países y 43 idiomas todos los meses como lo venimos haciendo. NGP dedica el 27 por ciento de sus ganancias a la organización sin fines de lucro National Geographic Society con el objetivo de financiar el trabajo en las áreas de ciencia, exploración, conservación y educación. Para obtener más información, visite natgeotv.com o nationalgeographic.com, o encuéntrenos en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn y Pinterest.

Acerca de Global Citizen

Desde el primer encuentro "Global Citizen Festival" en Nueva York en 2012, Global Citizen se ha convertido en una de las plataformas más grandes y visibles para los jóvenes de todo el mundo que exigen a los líderes mundiales que cumplan con sus responsabilidades para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (Sustainable Development Goals) de las Naciones Unidas y poner fin a la pobreza extrema para 2030. Global Citizen ha generado compromisos y anuncios de políticas de líderes por un valor de más de $37,9 mil millones que afectarán la vida de más de 2,25 mil millones de personas. La organización ha llevado su modelo basado en la acción a Sudáfrica, Australia, India, Reino Unido, Alemania, Bélgica y Canadá, y ha creado una plataforma para que los activistas aprendan sobre los temas que más les interesan, participen y obtengan recompensas por hacerlo.

