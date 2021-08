Paysafe adquiere SafetyPay

SafetyPay se fundó en 2007 como una plataforma de pago de comercio electrónico diseñada para permitir a los compradores online, comerciantes y bancos realizar transacciones de forma segura. El software de la empresa ofrece opciones de pago globales en tiempo real, incluyendo transferencias bancarias y soluciones de eCash, así como otros métodos de pago alternativos (APM), para realizar compras en línea de forma segura a comerciantes de todo el mundo y pagar directamente a través de un banco local u otro punto de venta, en la moneda que cada uno elija.

La misión principal de SafetyPay sigue siendo impulsar la inclusión de los pagos en línea para toda la población latinoamericana y permitir a los comerciantes latinoamericanos y europeos ampliar sus ventas a nuevos mercados internacionales. Catorce años después, ya opera a través de la mayor red de bancos y puntos de cobro en 11 países de América Latina, con más de 180.000 puntos de cobro. *SafetyPay también cuenta con una red adicional de más de 380 asociaciones bancarias, y otros más de 20.000 puntos de cobro en siete países europeos.

SafetyPay es una empresa privada respaldada por varios inversores de capital riesgo, entre los que se encuentran International Finance Corporation, Armilar Venture Partners y Escort Investments.

