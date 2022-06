PineBridge Investments se asocia con AGF Security en el Fondo de Bonos Corporativos de América Latina

DUBLÍN, Irlanda--(BUSINESS WIRE)--PineBridge Investments Ireland Ltd. (“PineBridge”), una administradora de activos global enfocada en la inversión activa y de alta convicción, anunció hoy su nombramiento como administradora del Pareturn PineBridge Latin America Corporate Bond Fund (el "Fondo"), un fondo UCITS (de organismos de inversión colectiva en valores mobiliarios (OICVM)) con domicilio en Luxemburgo, en vigor a partir del 3 de junio de 2022. PineBridge delegará la administración diaria del portafolio a la Administradora General de Fondos Security S.A. ("AGF Security"), una administradora de inversiones con sede en Chile con 4 000 millones de dólares en activos totales bajo su administración desde el 30 de abril de 2022.

El Fondo tiene un historial de cinco años (constituido el 5 de julio de 2016, con un historial de estrategia fundado en 2012) con $167 millones en activos bajo su administración al 30 de abril de 2022, y busca brindar a los inversores revalorización del capital y crecimiento invirtiendo principalmente en instrumentos de renta fija latinoamericanos denominados en dólares estadounidenses (USD). La Waystone Management Company (Lux) S.A. actuará como tercera sociedad administradora del Fondo, con sede en Luxemburgo.

El portafolio lo administra el equipo latinoamericano de Estrategias de Deuda Corporativa de AGF Security, dirigido por su Jefe de Estrategia de Inversiones, Lucas Villaseca Naranjo, quien supervisa las estrategias de renta fija internacionales de la sociedad. El Fondo está coadministrado por Macarena Carné Saba, Director de Renta Fija Internacional y un equipo de analistas de investigación que abarca el mercado latinoamericano de bonos corporativos. El equipo de inversión de AGF aprovecha un historial establecido y un historial de administración de estrategias de inversión desde 1992. El equipo empleará un análisis a fondo de los mercados y emisores para construir portafolios, junto con aportes cuantitativos para reforzar aún más la constancia del desempeño.

“La exposición a bonos corporativos latinoamericanos puede proporcionar a los inversores una fuente atractiva de rendimiento. Asimismo, las valoraciones relativas positivas y los sólidos fundamentos de las sociedades pueden indicar un punto de entrada atractivo en estos mercados para los inversores a largo plazo”, sostiene el gerente general de la Administradora General de Fondos (AGF) de Inversiones Security, Juan Pablo Lira.

“El Fondo de Bonos Corporativos de Latinoamérica Pareturn PineBridge es una extensión de nuestro patrimonio de inversiones de renta fija especializadas, junto con nuestro compromiso de satisfacer las necesidades de inversión del mercado local”, dijo Adrien Grynblat, un director ejecutivo del grupo de Clientes Globales de PineBridge Investments, situado en Santiago, Chile. “Es un placer para nosotros ofrecer esta capacidad local que creemos servirá como complemento a nuestras estrategias de mercados desarrollados para nuestros valiosos clientes en América Latina”, agregó.

Para mayor información sobre el fondo, diríjase a pinebridge.com.

Acerca de PineBridge Investments

PineBridge Investments es una administradora de activos global privada enfocada en la inversión activa y de alta convicción. Aprovechamos el poder colectivo de nuestros equipos en cada disciplina, mercado y región del mundo a través de una cultura abierta de colaboración diseñada para identificar las mejores ideas. Nuestra misión es superar las expectativas de los clientes en todos los niveles, cada día. A partir del 31 de marzo de 2022, la sociedad administraba 146 000 millones de dólares estadounidenses en todo tipo de clases de activos globales para inversores sofisticados de todo el mundo.

Acerca de AGF Security

La Administradora General de Fondos Security S.A. es una sociedad subsidiaria de administración de activos de Banco Security con sede en Chile, y la subadministradora de inversiones del Fondo. La sociedad ofrece servicios de administración y de asesoramiento de portafolios a particulares, instituciones, fideicomisos, fondos privados, organizaciones benéficas y sociedades de inversión.

Nota de referencia

Riesgos clave: Los inversores potenciales deben considerar los siguientes riesgos clave antes de invertir en el Subfondo

Perfil general de riesgo en materia de inversión en mercados emergentes: Se advierte a los inversores potenciales que invertir en valores emitidos por sociedades de mercados emergentes implica riesgos que generalmente no se encuentran en la mayoría de los mercados maduros de Europa occidental u Norteamérica u otros. Estos riesgos son del siguiente tipo: Político: Incluyendo inestabilidad política y volatilidad; Económico: Incluyendo altas tasas de inflación, riesgos vinculados a inversiones en sociedades recientemente privatizadas y depreciación de la moneda, mercados financieros inmaduros; Monetarios: Existe riesgo de devaluación de la moneda local debido a ciertos factores políticos y económicos inestables en los países en cuestión; Jurídico: Inseguridad legal y problemas generales para el reconocimiento o cumplimiento de los derechos; Fiscal: En ciertos países, las cargas fiscales pueden ser muy altas y no hay garantía de una interpretación uniforme y coherente de los textos legales. Las autoridades locales a menudo tienen poder discrecional para crear nuevos impuestos, a veces con efecto retroactivo. Esto da como resultado una mayor volatilidad y falta de liquidez en las inversiones, al tiempo que la capitalización bursátil de estos países es más débil que en los mercados maduros. Riesgo crediticio: Este es el riesgo de que la calificación crediticia de un emisor de bonos al que está expuesto un subfondo pueda ser degradada, provocando así una caída del valor de las inversiones. Este riesgo está ligado a la capacidad del emisor para liquidar sus deudas. La estrategia del Subfondo incluye invertir en bonos emitidos por emisores con un alto riesgo crediticio (valores de alto rendimiento). Invertir en subfondos que invierten en bonos de alto rendimiento supone un riesgo superior al promedio debido a la calidad del emisor. Dado el énfasis fundamental del Subfondo, tales inversiones se concentran generalmente en situaciones en las que la Administradora Delegada perciba que el perfil crediticio esté mejorando, de modo que las agencias de calificación puedan mejorar la deuda del emisor permitiendo así que el emisor pueda tener un mayor acceso a los mercados de capital y poder refinanciar en mejores términos. Riesgo del tipo de interés: El valor de las inversiones puede verse afectado por las fluctuaciones en las tasas de interés, que pueden verse influenciadas por una serie de factores o eventos, como las políticas monetarias, las tasas de descuento y la inflación. A medida que aumentan las tasas de interés nominales, es probable que disminuya el valor de los valores de renta fija mantenidos por el fondo. Los valores con duraciones más largas tienden a ser más sensibles a los cambios en las tasas de interés, lo que generalmente los vuelve más volátiles que los valores con duraciones más cortas. Una tasa de interés nominal puede describirse como la suma de una tasa de interés real y una tasa de inflación esperada. Los valores indexados a la inflación pierden valor cuando aumentan las tasas de interés reales. En ciertos entornos de tasas de interés, como cuando las tasas de interés reales aumentan más rápido que las tasas de interés nominales, los valores indexados a la inflación pueden experimentar mayores pérdidas que otros valores de renta fija con duraciones similares. Riesgo de instrumentos derivados: El fondo podrá contratar derivados financieros (incluidos los derivados extrabursátiles (OTC)) con fines de cobertura e inversión, de conformidad con la legislación vigente aplicable a los OICVM. Estos instrumentos financieros pueden sumar volatilidad al desempeño de los valores subyacentes e implicar riesgos financieros peculiares. Los derivados OTC se contratarán de acuerdo con los criterios y reglas de la Administradora Delegada, pero expondrán el fondo al riesgo de crédito de sus contrapartes y su capacidad para cumplir con los términos de dichos contratos. Riesgo relacionado con impuestos: El valor de una inversión puede verse afectado por las diferencias en los impuestos aplicables entre países, como la retención de impuestos, o por cambios en el gobierno, la política económica o la política monetaria del país.

No se deberían considerar los factores de riesgo descritos anteriormente como una lista exhaustiva de los riesgos que los inversores potenciales deberían considerar antes de invertir en el Subfondo. Para obtener más detalles sobre los riesgos potenciales del fondo, refiérase al Prospecto y al Documento de Información Clave para el Inversor (KIID) en pinebridge.com/funds

El desempeño pasado no es indicativo de resultados futuros. Cualquier punto de vista representa la opinión de la administradora y está sujeto a cambios. El Pareturn PineBridge Latin America Corporate Bond Fund (el Subfondo) es un subfondo de un organismo de inversión colectiva en valores mobiliarios (OICVM) con domicilio en Luxemburgo, operado por la Waystone Management Company (Lux) S.A. (anteriormente MDO Management Company S.A.), autorizado y regulado por la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). El 3 de junio de 2022, PineBridge Investments Ireland Limited sustituyó a la Administradora General de Fondos Security S.A. (AGF Security) como la Administradora de Inversiones Delegada del Fondo. PineBridge Investments Ireland Limited nombró a la Administradora General de Fondos Security S.A. como la Subadministradora de Inversiones del Fondo. El desempeño es representativo de IB (Iron Bank) en USD (dólares estadounidenses). Fuente de estadísticas: AGF Security. Fuente de características: AGF Security. PineBridge Investments no solicita ni recomienda ninguna acción basada en este material. El valor de las participaciones en el Fondo y los ingresos devengados por las participaciones, en su caso, pueden aumentar o disminuir. Las asignaciones de fondos incluyen efectivo. Este documento está destinado a ser distribuido únicamente a inversores existentes y potenciales para quienes sea adecuado y no constituye ninguna oferta de participaciones. Su circulación general puede estar restringida por ley. Los inversores no deben asumir que este material ha sido revisado o respaldado por ninguna autoridad reguladora.

Antes de tomar cualquier decisión de inversión, debe leer el Prospecto del Fondo y del Subfondo, disponible en inglés, así como el Documento de Información Clave para el Inversor (KIID), disponible en uno de los idiomas oficiales del país.

Se puede acceder a estos documentos, así como a los últimos reportes anuales y semestrales, de forma gratuita desde nuestro sitio web www.pinebridge.com, de PineBridge Investments Ireland Limited, The Observatory Building, 4th Floor, 7-11 Sir John Rogerson’s Quay, Dublín 2, Irlanda. Tel: +353 1 697 3919, o de los distribuidores/agentes locales que se mencionan a continuación:

Austria – Agente pagador: Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG;

Bélgica – Proveedor de servicios financieros: CACEIS Belgium SA/NV;

Chile – Esta Clase de Participaciones está registrada en Chile para Inversión por Fondos de Pensiones Locales únicamente.

Colombia – La Oficina de Representación de PineBridge Investments Europe Limited está autorizada y regulada por La Superintendencia Financiera de Colombia (SFC) para ofrecer, comercializar y promover PineBridge Global Funds.

Francia – Agente centralizador: CACEIS Bank France;

Alemania – Agente de pago e información: BHF Bank AG; El precio de emisión y reembolso de la clase de participaciones se publica en el sitio web de PineBridge Investments, https://www.pinebridge.com/en-latam/institution-and-intermediary/fund-range/pinebridge-global-funds

Italia – Agente pagador: BNP Paribas Securities Services S.C.A., succursale di Milano;

España – El Subfondo está autorizado para la distribución y está inscrito en el registro de sociedades de inversión colectiva extranjeras que lleva la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) de España (bajo el número 686). Distribuidor: Allfunds Bank;

Suiza – El Prospecto, el Documento de Información Clave para el Inversor (KIID), la Escritura de Fideicomiso, así como los reportes anuales y semestrales del Subfondo se pueden obtener de forma gratuita en la página de inicio de la sociedad administradora o del Representante Suizo. El Representante y el Agente pagador del Subfondo para Suiza es el State Street Bank International GmbH Munich, Zurich Branch, Beethovenstrasse 19, 8027 Zurich. La PineBridge Investments Switzerland GmbH está afiliada a la Swiss Chambers’ Arbitration Institution (SCAI), 4, boulevard du Théâtre, P.O. Box 5039, 1211 Ginebra 11, Suiza, Tel: +41 (0)22 819 91 57.

Reino Unido – Este documento es una promoción financiera destinada únicamente a inversores profesionales y ha sido aprobado a efectos de la Sección 21 de la Ley de Mercados y Servicios Financieros de 2000, por PineBridge Investments Europe Limited, una Administradora de inversiones regulada en UK por la Autoridad de Conducta Financiera (FCA ). El Subfondo es un sistema Reconocido en el Reino Unido en virtud de la Ley de Mercados y Servicios Financieros de 2000. Agente administrador de UK: PineBridge Investments Europe Limited;

"Persona/Entidad Estadounidense" – Ni este documento ni ninguna copia del mismo puede ser enviado, llevado o distribuido en los Estados Unidos o facilitado a ninguna "persona/entidad estadounidense".

Asia – Para obtener los detalles de contacto de distribuidores/agentes locales en Asia, comuníquese con su representante local de PineBridge.

El Administrador puede decidir rescindir cualquier acuerdo realizado para la comercialización de las Acciones en una o más jurisdicciones de conformidad con la Directiva OICVM, tal como se modifique de vez en cuando.

Los inversores y los inversores potenciales pueden obtener un resumen de los derechos de los inversores e información sobre el acceso a los mecanismos de recurso colectivo en www.pinebridge.com/investorrights

El Fondo ha recibido su Categorización SFDR basada en el Reglamento de Divulgación de Finanzas Sostenibles 2019/2088 y la ley y regulación vigente. Los cambios en las leyes y regulaciones, la interpretación de las leyes y regulaciones, la entrada en vigor de nuevos estándares técnicos reguladores y/o los cambios en las directrices reguladoras pueden dar lugar a un cambio en la categorización del Fondo.

