Poni y Barri Financial Group se unen para ofrecer la exclusiva tecnología de pago de remesas en cajero automático sin comisiones

Esta alianza estratégica revolucionará la industria de remesas al ofrecer a los beneficiarios el cobro instantáneo de su dinero vía cajero automático

PRINCETON, N.J--(BUSINESS WIRE)--Las soluciones en materia de remesas al igual que todos los productos financieros, están en constante innovación gracias a los avances tecnológicos que ayudan a mejorar la experiencia de los usuarios. Esto es especialmente cierto del lado de los beneficiarios, quienes enfrentan los mayores retos al momento de retirar su dinero y son quienes menos soluciones en materia tecnológica financiera tienen, ya que la mayoría de las compañías enfocan sus innovaciones en las personas que envían el dinero.

Ante esta situación, Poni y Barri Financial Group unieron fuerzas para ofrecer la nueva solución para el envío internacional de remesas orientada 100% a los beneficiarios en México. Esta exclusiva tecnología ofrece un cobro instantáneo de remesas a través de cajeros automáticos y sin necesidad de pagar comisiones. Para acceder a este beneficio en los casi 50,000 cajeros automáticos en el territorio mexicano, las familias solo tienen que adquirir una tarjeta de retiro Poni y activarla vía telefónica, la cual una vez activada, se puede usar para recibir todas las transferencias siguientes. Una vez concluido el trámite, podrán retirar su remesa cuando y donde quieran.

La implementación de esta tecnología es un parteaguas para una economía como la mexicana, donde casi el 60% de la población no se encuentra bancarizada y los principales puntos de cobro de dinero, en especial en áreas rurales y semiurbanas, suelen ubicarse en áreas inseguras, con agentes de pago en donde frecuentemente se acaba el efectivo y con largas filas.

Esta exclusiva tecnología desarrollada por Poni elimina gran parte de estas problemáticas y transforma por completo la manera tradicional de cobrar remesas, al habilitar la red de cajeros automáticos para el cobro de remesas. En alianza con Barri, uno de los grupos financieros más emblemáticos entre la comunidad hispana en Estados Unidos desde 1984, Poni busca acercar esta solución a las familias de los mexicanos que viven y trabajan en suelo norteamericano.

Alberto Laureano, Director General de Barri Financial mencionó que “como ex-presidente de la junta directiva de The Money Services Business Association, Inc. o MSBA, conozco de primera mano la importancia de las alianzas estratégicas para la industria. Al integrar la exclusiva tecnología de cobro de remesas en cajero sin comisiones de Poni, en nuestra cartera de servicios podemos ofrecer a las familias de nuestros clientes acceso inmediato a su dinero en toda la red de cajeros automáticos de México sin cobro de comisión por retiro y sin necesidad de una cuenta bancaria tradicional”.

Gricha Raether Palma director general de Poni México resaltó que “en Poni desarrollamos esta exclusiva solución con el objetivo de apoyar a los beneficiarios de las remesas en México para que puedan fácilmente acceder a su dinero donde mejor les convenga, usando una tarjeta de retiro Poni que funciona como llave para encender los cajeros automáticos. La tarjeta Poni disponible a la venta, tiene un costo de $10 pesos mexicanos o $0.50 USD aproximadamente y se adquiere en más de 6,000 tiendas de conveniencia en territorio mexicano entre las que destacan Comex, Círculo K, Super Q y Milano”.

La incorporación de esta nueva tecnología para el cobro de remesas va más allá de la innovación en transferencias internacionales de dinero y está creando una verdadera cultura donde el beneficiario tiene la capacidad de decidir cuando y donde retirar este recurso, al simplificar y flexibilizar el cobro aprovechando la infraestructura de cajeros automáticos. Esto elimina las problemáticas que este sector, uno de los más vulnerables económicamente hablando, enfrenta al momento de acudir a los que lugares tradicionales de pago.

Acerca de Poni

Poni es tecnología financiera que permite a los receptores en México cobrar su dinero de las remesas de Estados Unidos en cualquier momento, en cualquier cajero automático en México, sin la necesidad de tener una cuenta bancaria tradicional y sin tener que pagar tarifas por el uso del cajero automático. Poni es un producto de American Cash Exchange, Inc., una compañía privada ubicada en Princeton, Nueva Jersey. La compañía ofrece soluciones de pago personal para el mercado internacional.

Para más información, visite:

www.poni.mx Facebook: /PoniMx Media kit: http://bit.ly/2KurnBl

La tarjeta de débito Poni es una tarjeta asociada a una cuenta de depósito de bajo riesgo, emitida por Ictineo Plataforma, S.A. de C.V. S.F.P. Poni no realiza captación de recursos del público o actividades de transmisión de dinero. El envío de remesas se realiza a través de un transmisor de dinero debidamente registrado ante la CNBV.

Acerca de Barri

Barri Financial Group (BFG), con sede en Houston, Texas, ha sido un proveedor de servicios financieros no bancarios de calidad superior valor dirigido a la creciente población hispana de los Estados Unidos durante más de 35 años. BFG opera tiendas propias y agentes, y está en continua expansión. BFG, a través de sus filiales Barri Money Services (BMS) e Hispanic Loan Company (HLC), ofrece una cartera de productos integral que incluye transferencias de dinero, cambio de cheques, préstamos al consumidor, pago de facturas, money orders, servicios prepagos, servicios de seguros y otros.

Para más información visita:

Sitio web: https://www.barrigroup.com/ Facebook: /Barrigroup Twitter: @BarriGroup

Susana San Román: [email protected] Tania Abundis Alatorre: [email protected]